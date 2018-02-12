ФТС: Экспорт продукции АПК из РФ в 2017 г вырос на 21,5%

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам 2017 года увеличила экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 21,5% до 20,3 миллиарда долларов, при этом их импорт вырос на 15% и достиг 29 миллиардов долларов, сообщает Федеральная таможенная служба.

Удельный вес поставок сельхозтоваров в стоимостном объеме несырьевого экспорта России в 2017 году составил 15,2% против 15,3% в 2016 году. Физический объем экспорта этой категории продукции увеличился на 21,7%.

В стоимостном объеме экспорта агропромышленных товаров более 37% заняли поставки зерна.

По данным ФТС, за прошедший год стоимостной объем ввоза виноградных вин вырос на 38% по сравнению с 2016 годом и составил 1 миллиард долларов, а физический объем вырос на 11%. Одновременно с этим поставки пива в Россию в 2017 году увеличились в 1,5 раза.

Как ранее сообщала служба, в 2017 году вырос экспорт водки из России. Он увеличился на 5,22% - до 2,145 миллиона декалитров. В стоимостном выражении вывоз водки вырос на 11,39% - до 135 миллионов долларов.

ИМПОРТ

Стоимостной объем импорта продовольственных товаров в 2017 году составил 29 миллиардов долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился на 15% или на 3,8 миллиарда долларов.

Наибольшую долю в стоимостном объеме продовольствия составляли фрукты – 16%, мясо и мясные субпродукты – 9%, молочная продукция – 9%, алкогольные и безалкогольные напитки – 9%, овощи – 6% и прочие.

В 2017 году существенно выросли поставки фруктов и орехов – на 0,8 миллиарда долларов, алкогольной и безалкогольных напитков – на 0,7 миллиарда долларов; молочной продукции, мяса и мясной продукции, овощей – по 0,4 миллиарда долларов.

При этом по физическим объемам среди данных товаров существенный рост произошел только по импорту фруктов, овощей, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Увеличение стоимостных объемов по остальным категориям продовольственных товаров связано в основном с ростом цен на ввозимую продукцию.

Ввоз фруктов в физическом выражении вырос за счет увеличения поставок черешни, винограда из Турции, в отношении которой в 2017 году были сняты ограничительные меры; бананов из Эквадора; цитрусовых из Южной Африки.

Увеличился физический объем импорта овощей из Китая в 1,4 раза практически по всей товарной номенклатуре, картофеля из Египта – в 2,5 раза, томатов из Азербайджана – в 1,5 раза, картофеля из Белоруссии – в 1,3 раза, лука из Турции – в 3500 раз.

ПИВО-ВОДЫ

Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в 2017 году составил 2,5 миллиарда долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился по стоимости – на 39%, на 0,7 миллиарда долларов, по физическому объему (литрам) – на 29%. При этом увеличение ввоза алкогольных и безалкогольных напитков произошло по всем товарным позициям.

Основной стоимостной объем ввоза в 2017 году приходился на виноградные вина – 40%, спирт этиловый с концентрацией менее 80 оборотов – 38%, пиво солодовое – 8%.

Стоимостной объем ввоза виноградных вин в 2017 году составил 1 миллиард долларов и увеличился по сравнению с 2016 годом по стоимости – на 38%. Вместе с тем, рост физических объемов составил 11%. Таким образом, увеличение стоимостного объема связано, в первую очередь, с ростом цен на вино на 24%.

Больше всего вина в 2017 году ввезли из Италии – 29%, Франции – 18%, Испании – 16%, Грузии – 10%. При этом поставки из Италии в физическом выражении (литрах) увеличились на 34%, Франции – на 29%, Грузии – в 1,8 раза. Поставки из Испании в физическом выражении сократились, но выросли в стоимостном – на 24%.

Импорт спиртовых напитков с концентрацией спирта менее 80 градусов в 2017 году составил 0,9 миллиарда долларов, увеличение по физическому объему (литрам) составило 30%, по стоимости – 38%. Основные объемы импорта данной категории товаров приходились на Великобританию – 25%, Армению – 19%, Францию – 16%, США и Ирландию – по 5%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом Великобритания увеличила поставки виски – на 31%, Ирландия – на 36%, США – на 33%, а Армения нарастила ввоз коньяка на 25%. При этом ввоз французского коньяка сократился по физическому объему на 5%, но увеличился по стоимости на 32%.

Ввоз солодового пива в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился и по физическим объемам - на 50%, и по стоимости - на 54%. Основными странами-поставщиками пива являлись Германия, Чехия, Белоруссия и Бельгия. Германия занимает лидирующее положение как по стоимостным объемам поставок пива - 33%, так и по физическим - 29%. При этом в 2017 году Германия нарастила поставки своего пива практически в 2 раза. Чехия и Белоруссия увеличили физические объемы ввоза солодового пива в 1,5 раза, а Бельгия - в 1,3 раза.