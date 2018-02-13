iPhone может подешеветь. Суд разрешил параллельный импорт товаров в РФ

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Конституционный суд (КС) РФ во вторник огласил постановление, которое разрешает полностью или частично освобождать от ответственности импортёров оригинальных товаров в Россию, не уполномоченных правообладателем товарного знака. Как говорится в материалах суда, правообладатель может недобросовестно использовать право на товарный знак и ограничивать ввоз на внутренний рынок России конкретных товаров или умышленно завышать цены. Особенно опасно это может быть в связи с применением санкций против России, указал КС. Конституционный суд разрешил не наказывать за параллельный импорт в Россию

Гражданско-правовые институты должны препятствовать подобному недобросовестному поведению обладателя товарного знака. В частности, суд может отказать ему в иске полностью или частично, если будет доказано, что выполнение его требований навредит конституционно значимым ценностям.

При определении размера ответственности суды обязаны учитывать фактические обстоятельства. Так, КС не допускает применения одинаковых санкций суда к импортеру оригинальных товаров и к импортеру контрафакта, кроме случаев, когда убытки от ввоза такого товара сопоставимы с убытками от ввоза поддельной продукции. КС дал право федеральному законодателю дифференцировать размер ответственности для каждого конкретного случая.

Уничтожение ввезенных в порядке параллельного импорта товаров возможно лишь в случае их ненадлежащего качества или в целях обеспечения безопасности граждан или охраны природы и культурных ценностей, отметил КС.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Суд обязал пересмотреть дело заявителя, по которому было вынесено решение. С жалобой обратилось ООО "ПАГ", которое заключило госконтракт на поставку в медучреждение партии специальной бумаги марки Sony для аппарата УЗИ. Этот товар фирма приобрела у сторонней польской компании и ввезла в Россию. Таможенное оформление груз пройти не успел, так как товар был арестован. Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил исковые требования о защите исключительных прав на товарный знак SONY Sony Corporation.

По решению суда заявителю было запрещено вводить товар в гражданский оборот в РФ, а также хранить товары SONY с этой целью. Также с фирмы было взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации, а товар конфискован. Эти решения были оставлены в силе апелляционной и кассационными судебными инстанциями. Заявитель обратился в КС с просьбой проверить конституционность положений Гражданского кодекса РФ, которые позволяют признавать товар контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак. В случае заявителя бумага для УЗИ-аппаратов — товар оригинальный, значит, и факт незаконного размещения товарного знака отсутствует.

Однако по закону одинаковые санкции (изъятие из оборота, уничтожение и взыскание компенсации) применяются как к подделкам, маркированным чужим товарным знаком и проданным без согласия правообладателя, так и к оригинальным товарам, законно ввезенным в другую страну, а затем оттуда в РФ. Такой ввоз в РФ оригинальной продукции иными импортерами, кроме импортера, уполномоченного правообладателем товарного знака, называют параллельным импортом. По мнению заявителя, действующий запрет нарушает конституционные принципы правовой определенности и справедливости, а также неприкосновенности частной собственности.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Конституционный суд фактически сделал хитрую оговорку, предоставив возможность судам по своему усмотрению решать такие дела, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, отмечает юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. "Это говорит о том, что правоприменительная практика уходит от жесткости и дает больше маневра по принятию решения. В этом есть и положительные, и отрицательные стороны. К минусам можно отнести появление дополнительной возможности коррупционной составляющей, к плюсам – упрощение для компаний возможности поставок, невзирая на санкционные ограничения", - рассуждает он.

При этом новация укладывается в общие изменения законодательства. Против России ведется торгово-экономическая война, и такими путями ситуацию тоже можно регулировать. Компании получат больше свободы в своих действиях и смогут наладить импорт в обход санкций. Изменения в законодательстве вполне соответствуют мировой практике – Россия взяла общий курс на выход из-под применения международного законодательства. Но, по сути, то же самое уже давно делают США, Индия, Китая, большинство стран так называемого "третьего мира". Таким образом, это международное право остается де-факто европейским, да и то многие страны его обходят, если им выгодно, отметил эксперт.

По его мнению, новый закон играет на руку и правообладателям, поскольку увеличивается сбыт их продукции. "В этом смысле мы находимся в более выигрышном положении, нежели ЕС и США, поскольку основным инкубатором идей и технологий являются они, а мы, скорее, потребители", - считает он.

Что касается потребителей, то они могут выиграть за счет снижения стоимости доставки товаров по "серым" каналам, считает замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. "Скажем, те же iPhone с европейской, а не ростестовской гарантией, ввезенные через ЕС, могут быть на несколько тысяч рублей дешевле. Все зависит от того, уплачиваются ли при их ввозе импортные пошлины. Если нет или в урезанном объеме, то итоговая цена для покупателя будет ниже. Но даже если пошлины все уплачены, неофициальный дистрибьютор может снизить цену на товар за счет минимизации своей наценки", - считает он.

В этой ситуации говорить об ущербе для экономики можно лишь относительно – с точки зрения недополученных в бюджет пошлин. На этом направлении и следует активизироваться. Если с пошлинами все в порядке, то влияние лишь позитивное – российские производители могут получить комплектующие дешевле, а потребители, соответственно, готовый товар. Кроме того, увеличится конкуренция – ведь, как правило, официальных дистрибьюторов не более двух-трех, а наладить параллельный импорт при нынешнем развитии логистики и информатизации может любое количество поставщиков. В этой ситуации не исключено, что официалам тоже придется уменьшать свою наценку, заключил Миронов.