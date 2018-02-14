США наводняют мировой рынок нефтью

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Восстановление цен на нефть в прошлом году, казалось, могло побудить сланцевый сектор сосредоточиться на денежном потоке, а не безудержном росте добычи. Это могло бы оказать положительное влияние как на цены на нефть, так и на инвесторов этих компаний в долгосрочной перспективе, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Однако недолгий век строгой дисциплины производителей нефти подошел к концу. На прошлой неделе состоялась крупная отраслевая конференция North American Prospects Expo, в ходе которой аналитики Raymond James опросили около 150 представителей отрасли. Лишь 9% респондентов считают, что американские компании, занимающиеся геологоразведкой и добычей, "смогут оставаться в рамках денежного потока" при ценах на нефть в районе 60 долларов за баррель.

"До сих пор наблюдается существенное различие между тем, чего хотят инвесторы от компаний, занимающихся геологоразведкой и добычей, и тем, что, по мнению представителей отрасли, на самом деле будут делать эти компании", - отметили аналитики.

Опубликованный во вторник отчет Международного энергетического агентства (IEA) заставил задуматься о последствиях для мирового нефтяного рынка. Даже несмотря на то что агентство прогнозирует активный рост спроса в этом году, оно отмечает, что "отрасль переживает вторую мощную волну наращивания добычи, в связи с чем темпы роста добычи жидких углеводородов в 2018 году могут сравняться с темпами роста мирового спроса".

Отчеты ОПЕК и Управления энергетической информации (EIA), опубликованные в последние дни, усилили ожидания роста добычи в США. В ежемесячном отчете ОПЕК прогнозирует увеличение предложения вне картеля в этом году на 1,4 млн баррелей в день, при этом основной рост придется на американский сланцевый сектор.

В Ежегодном отчете по рынку энергоносителей EIA, опубликованном на прошлой неделе, говорилось о том, что нефтедобыча в США к 4-му кварталу 2018 года может достигнуть рекордных 11 млн баррелей в день, на год раньше, нежели предполагалось ранее. Еще большее впечатление производят прогнозы EIA о том, что США в ближайшие 4 года могут стать нетто-экспортером нефти.

Уже в этом году, как ожидается, нефтедобыча в США превысит аналогичный показатель Саудовской Аравии, которая выступает крупнейшим производителем нефти в ОПЕК. Хотя США пока не являются нетто-экспортером, нефтедобыча страны уже в 4 раза превышает аналогичный показатель Кувейта, в 10 раз – Алжира, в 20 – Эквадора и в 55 раз – Габона. Чистый импорт нефти в США упал ниже 3 млн баррелей в день против почти 13 млн баррелей примерно 12 лет назад, когда президент страны Джордж Буш в своем ежегодном обращении к конгрессу сказал о зависимости США от поставок нефти из стран с нестабильной экономикой.

Разница между США и ОПЕК заключается в том, что сланцевая нефтедобыча сильно зависит от нефтяных цен и постоянного реинвестирования денежного потока. Недавнее падение цен на нефть WTI на 10%, которое частично произошло из-за высоких прогнозов по предложению на рынке и увело котировки ниже 60 долларов за баррель, в теории было достаточным для того, чтобы приостановить добычу на некоторых менее прибыльных скважинах. Однако руководители компаний нефтегазового сектора, судя по всему, не обеспокоены подобной ситуацией.

Если бурение продолжится, цены на нефть могут резко упасть ввиду роста предложения на рынке. Подобный исход негативно скажется на прибыли всех нефтедобывающих компаний и, что более важно, заставит участников более осторожно инвестировать в производителей сланцевой нефти при очередном росте цен.