РАКИБ: РФ может привлечь 1,7 трлн руб в год при загрузке энергетики для майнинга

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Россия может привлечь около 1,7 триллиона рублей в год за счет предоставления для майнинга криптовалют свободных мощностей энергокомпаний РФ, полагает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на гендиректора En+ Максима Сокова, что сейчас En+ ведет переговоры с несколькими фондами, привлекающими инвестиции в строительство майнинговых ферм, которые выступят потребителями электроэнергии. En+ предложит майнерам строить фермы по добыче криптовалют рядом с электростанциями En+ в Иркутске, Братске и Усть-Илимске. Сейчас фонды собирают пул инвесторов, в том числе интернациональных — китайских, американских.

Речь идет о пяти площадках. Мощность Усть-Илимской гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 3840 МВт, а теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — 525 МВт. В Братске у En+ есть ГЭС мощностью 4500 МВт. В Иркутске же две площадки: ГЭС мощностью 662 МВт и ТЭЦ мощностью 655 МВт.

Как рассказал Припачкин РИА Новости, шансов у РФ выйти в пятерку крупнейших стран по майнингу немного, однако спрос со стороны представителей зарубежных стран на российские дешевые энергомощности будет высоким.

ТРИЛЛИОНЫ НА МАЙНИНГЕ

"При загрузке текущих свободных мощностей российских энергокомпаний … привлеченные инвестиции в экономику составят около 1,7 триллиона рублей в год", - сообщил президент РАКИБ.

Данный прогноз учитывает низкую стоимость электроэнергии в России в сравнении с зарубежными странами. Так, если базовый тариф в европейских странах составляет, в среднем, 0,11 евро, то в России, например, в Сибирском регионе, он может составлять менее 0,03 евро за кВт/ч., сравнил Припачкин.

"Также важное значение имеет существенное повышение энергетической эффективности вычислений и майнинга за счет экономии на чиллерах (холодильных установках) и естественного охлаждения вычислительных комплексов за счет теплообменников, например, использующих воды Енисея в Красноярском крае. Расход электроэнергии, в этом случае, может быть уменьшен еще на более чем 30%", - пояснил он.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ

Повышение привлекательности майнинга в России за счет льготной энергетики позволит не только развить мировой центр компетенций по блокчейну и увеличить контроль над основными криптовалютами (биткоин и эфир). Помимо этого, многие регионы России станут инвестиционно привлекательными для мирового бизнеса.

По словам Припачкина, в некоторых регионах России есть существенный запас нереализованной чистой электрической мощности, измеряемой гигаваттами. "Это обеспечивает хорошую перспективу по развитию майнинг-площадок, с учетом метаморфоз самой индустрии, так и с увеличением сложности вычислений", - отметил он.

"В плане майнинга сложно прогнозировать скорейшее попадание (России - ред.) в пятерку, но касательно центра компетенций и лучших кадров в блокчейн, тут мы изо всех сил стремимся на позицию номер один", - рассказал Припачкин.

Он выделил 15 наиболее привлекательных для размещения майнингового оборудования субъектов РФ. В их число вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Томская, Тульская и Челябинская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

По оценкам РАКИБ, вовлеченных в процесс майнинга в России более 250 тысяч человек (специалисты разных уровней без учета частных инвесторов в криптовалюты). За период июль–декабрь 2017 года число майнеров в России выросло на 45%.

Домашних майнеров и микрообъединений в стране порядка 50 тысяч, а средних и крупных - около тысячи. Доля России в майнинге криптовалют в сравнении с мировыми государствами не более 5%, впереди находятся Китай, США, Канада.