Китайский Новый год вряд ли вызовет сильную волатильность цены биткоина

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Празднование Нового года в Китае вряд ли вызовет сильную волатильность цены самой популярной в мире криптовалюты биткоина (BTC), полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Китайский Новый год отмечается в ночь на 16 февраля, его символом является желтая земляная собака.

Китай является одним из крупнейших криптовалютных рынков. Ряд участников рынка опасался, что празднование Нового года в КНР может значительно сказаться на объеме торгов криптовалюты. Так, накануне, 15 февраля, стоимость биткоина поднялась на более чем 8% и превысила психологическую отметку в 10 тысяч долларов.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

Эксперты полагают, что в день празднования китайского Нового года стоимость биткоина не будет сильно волатильна.

"Китайские майнеры, уйдя на новогодние каникулы, отключат или изменят режим работы своего оборудования, основная мощность которого сосредоточена на территории страны или контролируется китайским капиталом", - отмечает член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Петр Дворянкин.

Аналогичного мнения придерживается и руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. "Сомнительно, что китайский новый год окажет значимый эффект на стоимость криптовалют и биткоина, в частности", - сказал он.

"Есть ощущение, что самое дно мы уже потрогали, а китайский новый год традиционно придержит рост биткоина и он отправится к новым высотам уже после китайского праздника. К концу февраля рост биткоина продолжится в полную силу, вероятно, к этому времени курс достигнет 12-14 тысяч долларов", - прогнозирует сооснователь блокчейн-проекта BitClave.ru Василий Трофимчук.

Схожий прогноз у директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансура Гусейнова. "Сейчас биткоин пробил нисходящий тренд и есть шанс перейти к росту. Если удержим уровень в 9,9 тысячи долларов (если цена криптовалюты за сутки не опуститься ниже этого уровня - ред.), то дальше будет 12,2 тысячи долларов", - считает он.

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев, в свою очередь, предупреждает, что помимо ситуации внутри Китая влияние на стоимость криптовалюты оказывает также новостной фон из других стран.

"Традиционно в праздники на финансовых рынках обычно наблюдается затишье. Что кажется вполне закономерным, люди отдыхают, а биржи обычно не работают. Криптовалюты же торгуются круглосуточно и на нескольких биржах одновременно и без праздников. Поэтому несмотря на то, что китайские крипто-трейдеры имеют значительное влияние на рынок, основные тенденции в первую очередь будут зависеть от новостного фона. Но при этом ликвидность все же будет снижена, что при неожиданных новостях может привести к большей волатильности, чем обычно", - рассказал он.

"В настоящее время идет коррекция вверх от падения. ... Но подъем выше 12 тысяч долларов без положительных новостей в период празднования китайского нового года маловероятен, как и серьезное падение ниже 8 тысяч долларов. При получении рынком неожиданных новостей цены могут быть любые", - предупредил Ланчев.