Ушла эпоха: Галицкий продает ВТБ контроль в "Магните"

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Основатель торговой сети "Магнит" MGNT Сергей Галицкий уходит из компании: он продает банку ВТБ блокирующий пакет акций ритейлера, оставляя себе лишь небольшую долю в компании, и покидает должности гендиректора и члена совета директоров "Магнита".

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Соглашение было заключено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Предприниматель оставит у себя небольшой пакет акций - около 3%. Он также намерен сложить с себя полномочия гендиректора и члена совета директоров "Магнита". Совет директоров компании в пятницу рассмотрит отставку Галицкого и назначение на должность гендиректора финансового директора ритейлера Хачатура Помбухчана.

ИСТОРИЯ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

История "Магнита" - крупнейшей в России по количеству магазинов торговой сети, некоторое время назад занимавшей лидирующую позицию также и по выручке и капитализации - началась в 1994 году. Тогда Сергей Галицкий, спустя год после окончания факультета экономики и планирования народного хозяйства Кубанского государственного университета основал с партнерами компанию "Трансазия", которая занималась дистрибуцией косметики и парфюмерии.

В 1995 году "Трансазию" было решено разделить, Галицкий стал развивать новую компанию - "Тандер". Впоследствии она станет операционной структурой "Магнита". В 1998 году "Тандер" открывает первый продуктовый магазин в Краснодаре в формате Cash & Carry.

Однако позже компания решила, что такой формат не соответствует потребностям рынка на тот момент, поэтому в 2000 году все работающие на тот момент магазины были преобразованы в "магазины у дома". Их сеть получила название "Магнит".

После этого компания последовательно развивается, увеличивая количество своих магазинов и выручку. В апреле 2006 года "Магнит" провел первичное публичное размещение акций (IPO) в Москве, в 2008 году - вторичное размещение (SPO) на Лондонской бирже. В 2010 году ритейлер открыл первый магазин "Магнит Косметик", который через несколько лет станет самым динамично развивающимся форматом сети.

По итогам первого квартала 2013 года "Магнит" обогнал по объему выручки своего основного конкурента - X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). Этот статус сеть сохраняла несколько лет. Однако в 2014 году Россию охватил экономический кризис, который больно ударил по "Магниту". Большое число его магазинов были открыты в небольших городах, и компания столкнулась со снижением покупательской способности населения.

Темпы роста выручки "Магнита" стали замедляться. По итогам четвертого квартала 2016 года X5 Retail вернула себе лидерство на российском рынке продовольственного ритейла (выручка за 2016 год у "Магнита" была выше, но она включала продажи сети "Магнит Косметик"). Свои позиции X5 закрепила в 2017 году: по итогам прошлого года компания стала безоговорочным лидером рынка по выручке.

ПОЛЗУЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

На фоне снижение продаж "Магнита" уменьшалась и капитализация компании. С августа прошлого года акции "Магнита" подешевели более чем в 2 раза. По итогам торгов 13 февраля рыночная капитализация X5 Retail Group превысила капитализацию "Магнита" на Московской и Лондонской биржах.

Первое время Галицкий хранил уверенность в действиях руководства сети. Он активно участвовал в телефонных конференциях с аналитиками, убеждал их, что "Магнит" ориентируется на эффективность и рентабельность бизнеса, а не на сохранение первого места. Однако изменения все же начали происходить.

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С осени 2015 года начала меняться команда управленцев, а через некоторое время основатель компании совсем перестал публично рассказывать о результатах сети. При этом топ-менеджеры "Магнита" уверяли, что основатель ритейлера продолжает участвовать в операционной деятельности компании.

Галицкий последние несколько лет говорил, что он может постепенно продавать по 1-2% принадлежащих ему акций ритейлера. Например, в феврале 2015 года он продал как раз 1% акций "Магнита".

В июле прошлого года на встрече с аналитиками предприниматель даже допустил, что его доля в компании может даже снизиться до нуля, хотя финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан пояснял, что слова бизнесмена не стоит воспринимать как реальное намерение продать все принадлежащие ему акции.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Однако бизнесмен все же покидает "Магнит" - хотя, наверное, и раньше, чем планировалось. В пятницу ВТБ договорился о покупке у Галицкого 29,1% пакета акций ритейлера. У основателя сети останется около 3% акций компании.

Сумма сделки составляет 138 миллиардов рублей, Галицкий продает 29,656 миллиона акций по 4661 рублю за бумагу. Это ниже цены закрытия торгов акциями "Магнита" на Московской бирже в четверг (она составила 4850 рублей) на 3,9%.

Первый зампред ВТБ Юрий Cоловьев сообщил журналистам в кулуарах форума, что ВТБ не планирует наращивать долю в "Магните". По его словам, банк намерен оставаться акционером "Магнита" как минимум два-три года. По словам главы ВТБ Андрея Костина, банк пока не планирует другие сделки в ритейле.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сам Галицкий назвал решение о продаже своего пакета непростым. "25 лет я возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. И я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что мне кажется, что это было хорошее время. Это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс. Все-таки я основал эту компанию, но время идет, ничто не вечно", - сказал он после подписания соглашения.

Он указал, что торговой сети нужно отвечать современным требованиям рынка. "Я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить. Поэтому, когда я думал о продаже, то ВТБ - это лучшее, что могло быть в данном случае", - подчеркнул Галицкий.

Теперь 50-летний бизнесмен, чье состояние Forbes по итогам 2017 года оценивал в 6,8 миллиарда долларов, планирует сосредоточиться на развитии детско-юношеского футбола. Галицкий является также владельцем и президентом футбольного клуба "Краснодар", который был основан в 2008 году. Тогда же была создана детская спортивная школа при футбольном клубе. В 2016 году открылся футбольный стадион "Краснодар", вместимость которого - 34 тысячи человек.