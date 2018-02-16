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Запрет уличных табло курсов валют вряд ли испугает незаконные обменники


МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Инициатива Банка России по запрету уличных табло с курсами иностранных валют положительна с точки зрения борьбы против недобросовестных игроков, однако данный шаг вряд ли предотвратит работу полулегальных пунктов обмена валют, полагают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Банк России в пятницу опубликовал проект указания, запрещающего банкам размещать информацию о курсах валют вне своих помещений, то есть на уличных табло. ЦБ принимает замечания и предложения по проекту до 1 марта. Указание вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

В Банке России пояснили, что инициатива направлена на борьбу с незаконными обменниками. Как показывает практика, информацию о курсах валют на уличных табло чаще всего размещают незаконные точки обмена, которые маскируются под операционные кассы банков, отметили в ЦБ.

НЕОЖИДАННЫЕ МЕРЫ

Как отметил начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, данная инициатива Банка России, скорее всего, связана с жалобами клиентов.

"Но непонятно, как запрет поможет. Если пункт обмена полулегальный, то он не будет выполнять требования ЦБ. А на банк эффективно жаловаться на публичных ресурсах", - указал он.

По словам эксперта, эффективно было бы организовать в этой сфере бизнес крупных игроков. "Их проще контролировать и решать спорные вопросы", - пояснил Ващенко.

Аналогичного мнения и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Мера эта направлена против недобросовестных игроков, которые, например, указывают одни курсы, а осуществляют операции обмена по другим курсам. Но с такими игроками можно бороться другими мерами – например, чувствительными штрафами. Такая огульная мера нанесет удар и по добросовестным игрокам", - рассказал он.

КЛИЕНТСКИЙ ВОПРОС

Осадчий полагает, что "в накладе" окажутся и клиенты. "Чтобы узнать курс обмена, им придется зайти в банк, вместо того, чтобы прочитать эту информацию на уличном табло банка", - отметил он.

Поддержал эту идею и директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. "У нас много туристов сейчас из Китая и Европы. К тому же скоро Чемпионат мира по футболу. Гости нашей страны должны видеть где можно поменять деньги", - считает он.

Иного мнения старший директор международного рейтингового агентства Fitch Александр Данилов. "Витрины никто не отменял, в банках как правило так на табло либо за стеклом указывают данные. Как-то они смогут донести до потребителей информацию, если в этом будет такая необходимость. На банках данная инициатива никак не скажется. Как скоро они смогут нажать кнопку и отключить табло? Сразу. Я не вижу в этой инициативе ничего глобального", - сообщил эксперт.

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