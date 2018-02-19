Дерипаска отходит от дел. Что ждет En+ и "Русал"

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Бизнесмен Олег Дерипаска планирует покинуть пост президента в подконтрольных ему En+ Group и "Русале". Как пишет "Коммерсант", он останется в советах директоров обеих компаний в качестве неисполнительного директора. Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" — Владислав Соловьев. Последний также займет пост гендиректора En+ вместо Сокова, уступив кресло гендиректора "Русала" его финансовому директору Александре Бурико. Данные кадровые перестановки в компаниях рассмотрят в конце текущей недели. СМИ: Дерипаска планирует покинуть пост президента En+ Group и "Русала"

По данным источников издания, решение Дерипаски вызвано рядом причин. En+ больше не нуждается в его непосредственном управлении – компания успешно выведена на LSE и продуктивно работает с новой стратегией развития, которую реализует сильная команда топ-менеджеров. "Русал" тоже успешно развивается, невзирая на трансформации в структуре акционеров.

Другая возможная причина – желание Дерипаски заняться делами "Группы ГАЗ", в частности, ее стратегическим партнерством с VW Group. Обсуждается, что она может получить долю в российской компании.

ВСЕ ДЕЛО В САНКЦИЯХ?

Еще одна обозначенная в публикации версия - включение бизнесмена в так называемый "кремлевский список". Это могло бы помешать бизнесу обеих компаний с зарубежным публичным листингом. Такую возможность не отрицает, в частности, эксперт-аналитик АО "ФИНАМ" Алексей Калачев. "Русал" и "En+" формально являются зарубежными компаниями. Это бизнес, завязанный на международные рынки. Попадание первого лица этих компаний в этот потенциально санкционный список может создавать лишние проблемы. Тем более, мы пока не знаем содержания закрытой части списка, куда у Дерипаски велика вероятность попасть. Все-таки, именно с первым лицом компании ведутся переговоры и подписываются документы. Даже если санкции и не последуют, определенная настороженность контрагентов может иметь место", - считает он. Потанин и Дерипаска поборются за пакет Абрамовича в "Норникеле"

А "Группа ГАЗ", к примеру, на развитии которой якобы собирается сосредоточиться Дерипаска, - компания, работающая на внутреннем рынке, и ей санкции пока не грозят, добавил эксперт.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже высказал мнение, что связи между списком и возможным уходом Дерипаски нет. По его словам, все, что происходит в стране, в бизнесе и так далее, оно все происходит после выхода этого доклада. В любом случае, это не вопрос Кремля, добавил он.

IPO ПОЗВОЛИТ РАССЛАБИТЬСЯ

По мнению аналитиков ВТБ Капитал, данная новость отражает решение Дерипаски вместо операционного контроля сосредоточиться на стратегическом управлении En+ и Русалом – как только состоится давно планировавшееся и, как уже известно, успешное IPO группы EN+ на Лондонской фондовой бирже (LSE). Первичное размещение акций на 1,5 млрд долларов завершилось в ноябре прошлого года.

Размещение привело к изменениям в структуре акционеров, указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Возможно, что новые совладельцы повлияли на решение Дерипаски, поскольку хотят трансформировать En+ в полноценную международную компанию. Соответственно, наличие такого руководителя в числе главных лиц расходится с целями эффективного управления международной структурой. У Дерипаски просто может не хватить времени для полноценного исполнения своих обязанностей из-за нагрузки в виде других бизнесов. Между тем, у En+ есть своя стратегия развития, есть ресурсы и есть вполне успешное первичное размещение. Соответственно, бизнесмен может позволить себе ослабить личный контроль за активом, где он уже не является полным собственником", - рассуждает он.

ПОЗИТИВ ДЛЯ КОМПАНИЙ

По оценке экспертов, в ближайшем рассмотрении данная новость отражается на обеих компаниях нейтрально. Дело в том, что гендиректоры будут выбраны из числа действующих топ-менеджеров, так что структура управления не меняется.

"Рынки пока с покойно воспринимают эту новость, в отличие от пятницы, когда стало известно о возобновлении споров относительно"Норникеля". Тогда котировки "Русала" на МосБирже обвалились более чем на 5%, а сегодня мы видим снижение менее 1%. Если моя версия о причинах уходя Дерипаски с постов верна, то это скорее плюс для инвесторов, так как снижает риски по обеим компаниям", - рассуждает Калачев.

В целом, это позитивные события в развитии компаний En+ и "РусАл", согласен Кочетков. Повышение технократичности в менеджменте должно улучшить дивидендную привлекательность активов в будущем, так как новые акционеры будут настаивать на достаточно быстром возврате своих инвестиций. Наличие китайских акционеров также обеспечит En+ более благоприятными условиями на рынке КНР, заключил он.