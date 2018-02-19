Конфликт акционеров "Норникеля" глазами аналитиков: инвестиции против дивидендов

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ, Марина Аркадьева. Новая битва акционеров "Норильского никеля" заставила экспертов вспомнить о старых причинах этого конфликта - двух противоположных стратегиях совладельцев одного из крупнейших мировых производителей платиноидов и никеля: приоритете инвестиций или дивидендов.

В конце прошлой недели возобновился конфликт между основными акционерами "Норникеля". Структура Потанина (владеет 30,3% ГМК) предложила компании Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить ее долю в ГМК (около 4%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена - 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR (плюс процент).

В свою очередь, Crispian пригласила другого мажоритарного акционера ГМК - ОК "Русал" Олега Дерипаски (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций ГМК.

Высокий суд Лондона 16 февраля перенес слушание по иску, поданному "Русалом" к другим акционерам "Норникеля" - Crispian и Whiteleave Holdings Ltd. - с требованием о запрете сделки по продаже акций ГМК. Следующее заседание суда состоится на неделе, начинающейся 5 марта, до чего никакие действия с акциями ГМК, которыми владеет Crispian, не могут быть осуществлены, сообщал "Русал" 19 февраля.

РАЗНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Аналитики "Атона" отмечают, что в свое время Абрамович выступил "белым рыцарем" в "Норникеле", выполняя функцию буфера между Потаниным и Дерипаской. Однако период запрета на продажу им акций завершился в 2017 году, к тому же он считал "Норникель" финансовой инвестицией.

"Потанин упоминал, что предпочитает рост дивидендам, и ухудшившийся прогноз по дивидендам может быть причиной решения Абрамовича продать акции. С другой стороны, решение Потанина увеличить свою долю может рассматриваться как желание усилить свои переговорные позиции в плане новой стратегии, предусматривающей рост капитальных затрат ГМК после 2019 года", - полагают эксперты.

Эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев отмечает, что ни Потанин, ни Дерипаска не владеют контрольным пакетом акций, но оба контролируют блокирующий пакет. При этом "Русал" заинтересован в получении дивидендов ГМК, а Потанин предпочел бы вкладывать прибыль "Норникеля" в его развитие. В результате, в случае конфликта между акционерами, предприятие не сможет принимать стратегических решений.

"Вероятно, что приобретение дополнительных 5% как минимум даст ему (Потанину - ред.) преимущество в совете директоров "Норникеля", а как максимум – запустит механизм "русской рулетки", по которой одна из сторон должна либо выкупить пакет противоположной стороны, либо продать его. Учитывая высокую долговую нагрузку "Русала", у Потанина больше шансов обеспечить финансирование такого выкупа", - сказал Калачев.

Он добавил, что для "Русала" владение пакетом ГМК важно не только в плане дивидендов. "Под залог принадлежащих "Русалу" 27,8% акций "Норникеля" ему удобно кредитоваться, так как такая задолженность по соглашению с кредиторами не включается в ковенантный долг. "Русал" не может себе позволить лишиться этого пакета", - пояснил эксперт.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что в текущий момент особых преимуществ увеличение доли "Интерросу" Потанина не принесет, но это может быть шагом на пути консолидации еще большего объема акций для усиления позиций в совете директоров "Норникеля" в перспективе.

"Потанин придерживается идеи увеличения инвестиционной программы для расширения возможностей компании. Между тем, если пакет купит "Русал", то он может расширить свои возможности по назначению членов совета директоров. В отличие от "Интерроса", "Русал" больше заинтересован в сохранении высоких дивидендных выплат. Соответственно, в ближайшее время борьба внутри компании только усилится, что может привести к попыткам увеличения доли акционеров, в том числе через скупку бумаг на свободном рынке", - заключил Кочетков.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. ГМК в 2017 году сократила производство никеля на 8%, до 217,112 тысячи тонн, выпуск меди в отчетном периоде вырос на 11%, составив 401,083 тысячи тонн. Производство палладия за год возросло на 6%, до 2,78 миллиона унций, платины - на 4%, до 670 тысяч унций.