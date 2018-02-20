"Газпром" может поднять капитализацию за счет buy back

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Совет директоров "Газпрома" в начале марта намерен обсудить перспективы программы buy back (обратный выкуп) своих акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), сообщила компания. На этой новости акции газового холдинга прибавляли на Московской бирже более 4%. В свободном обращении находится 46% акций компании.

Выкуп акций принято считать показателем избытка средств, однако к механизму также прибегают преднамеренно. Например, чтобы поднять рыночную капитализацию компании, говорят аналитики, опрощенные агентством "Прайм". В результате buy back за счет сокращения числа акций в обороте чистая прибыль на одну акцию растет, поэтому общая стоимость бумаг также возрастает. Акции "Газпрома" торгуются лучше рынка на новостях о возможном buy back

На данный момент большого смысла в buy back для "Газпрома" нет, полагают эксперты, у компании обширная инвестиционная программа, которую нужно финансировать. К тому же об отсутствии планов по обратному выкупу в феврале говорил зампред "Газпрома" Андрей Круглов. Тем не менее после прохождения пиковых инвестиционных затрат, то есть через два года, выкуп акций смотрится вполне реалистично и целесообразно, считают эксперты.

Зачем проводят buy back

Выкуп акций является одним из способов распределения доходов компании среди ее акционеров, с этой точки зрения его можно сравнить со специальными дивидендами с поправкой на налоговую специфику, говорит ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. "Технически происходит сокращение числа акций компании в обращении, в результате чего стоимость одной акции повышается. Поэтому рынок, как правило, реагирует ростом на новости о выкупе", - объясняет он.

Обратный выкуп акций – это хороший инструмент для поднятия рыночной капитализации компании, замечает эксперт-аналитик АО "Финам" Алексей Калачев. "Даже небольшого объема, если он выкупается с некоторой премией к рынку, достаточно, чтобы котировки акций начали расти", - говорит он. Как показал сегодняшний день, даже объявление о такой возможности достаточно, чтобы цена акций поднялась, отмечает он. Инвестиции группы "Газпром" в 2018 г планируются на уровне $27 млрд

По его словам, выкупленные акции могут использоваться для опционных программ руководства компании, кроме того их можно использовать в обмене на другие активы. "Например, одновременно с возможным buy back совет директоров "Газпрома" обсудит приобретение доли в уставном капитале "Газпром Кыргызстан". Эти вопросы могут быть связаны", - считает он, объясняя, что выкупленные акции "Газпрома" могут обменять на акции киргизской газовой компании.

Повода для покупки нет…

Рынок слишком остро реагирует на новости о выкупе акций "Газпрома", поскольку вероятность такого события крайне низка, учитывая объем капитальных вложений и относительно высокую цену акций, считает персональный брокер БКС Алексей Цилибин. "Мы не ожидаем от "Газпрома" такой стратегии по крайней мере до 2020 года", - говорит он.

Действительно у "Газпрома" на данный момент нет поводов для проведения обратного выкупа, соглашается старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "Проведение такой процедуры считаю маловероятным", - говорит он. Часто этот инструмент используется для поддержки акций компании и ее капитализации, однако сейчас стоимость акций "Газпрома" более чем на 15% выше, чем в середине прошлого года, когда они находились в районе 115 – 116 рублей, напоминает аналитик.

"Учитывая большой объем инвестпрограммы, который составляет на 2018–2019 годы порядка 1,3– 1,4 триллиона рублей, компании для проведения buy back необходимо будет привлекать заемный капитал", - говорит он, замечая, что дополнительные заимствования будут выглядеть неразумными. Поэтому, по мнению Зварича, компания не станет проводить обратный выкуп акций.

Сидоров в свою очередь говорит, что акции "Газпрома" на протяжении нескольких лет находятся в боковике, поэтому выкуп может проводиться с целью поддержания котировок. Однако, по его мнению, "Газпром" либо не будет проводить выкуп акций, либо этот объем будет незначительным. "Более того, "Газпром" каждый год спорит с Минфином о размере дивидендов и настаивает на более низкой величине, приводя в качестве аргументов необходимость финансировать инвестпрограмму", - напоминает он. А так как выкуп акций – это по сути те же дивиденды, новость о выкупе не согласуется с предыдущей позицией "Газпрома", замечает он.

…но потенциал есть

Несмотря на нецелесообразность buy back в данный момент, газовый холдинг в целом способен совершить выкуп, говорит Сидоров. Согласно данным последней финансовой отчетности "Газпрома", у компании на конец третьего квартала 2017 года на балансе находилось 500 миллиардов рублей наличности и еще 507 миллиардов рублей на депозитах, что в сумме соответствует 1/3 текущей капитализации концерна. Помимо этого у холдинга комфортный уровень долга: чистый долг/EBITDA на конец третьего квартала составлял 1,5. "Таким образом, технически "Газпром" может выкупить с рынка до 50% своей капитализации, то есть почти весь free-float (приблизительная доля акций, находящихся в свободном обращении)", - говорит он. "Газпром" ожидает роста выручки в 2017 г на 5% в рублях, EBITDA - на 10-15%

В любом случае, замечает Калачев, вряд ли понадобится выкупать значительный объем бумаг. "Средневзвешенная цена акций "Газпрома" за последние полгода составляет порядка 132 рублей за штуку. Если компания предложит хотя бы 10% премии к цене, это будет около 145 рублей", - говорит аналитик. Объем выкупа, если он состоится, вряд ли будет большим – скорее всего менее 1%, иначе придется привлекать слишком много средств. "Но даже 1% акций "Газпрома" обойдется больше чем в 30 миллиардов рублей. Таким образом, затратив меньше 1% стоимости компании, удастся поднять ее капитализацию почти на 10%", - отмечает он.

Через два года

Сейчас выкуп акций "Газпромом" выглядит неэффективным из-за объема инвестпрограммы, говорит Цилибин. Однако, замечает он, через два года ситуация может измениться.

Зварич также не исключает, что в случае снижения объема инвестиций после 2019 года, компания может рассмотреть возможность направления части свободных денежных средств на обратный выкуп акций.