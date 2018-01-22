Нехватку газа для ЮГК восполнит "Газпром"

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Азербайджан испытывает нехватку газа для поставок в Европу по "Южном газовому коридору" (ЮГК), что беспокоит Европейскую комиссию (ЕК). "Газпром" GAZP прокладывает две нитки газопровода "Турецкий поток", одна из которых предназначена для потребителей в Европе, несмотря на отсутствие гарантий со стороны ЕС. Если азербайджанского газа не хватит, то недостающие объемы Европе может предоставить российский "Газпром".

Азербайджан готов начать заполнение TANAP

Во время проведения Консультативного совета проекта ЮГК президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности начать заполнение газопровода TANAP (Трансанатолийский трубопровод). Этот газопровод мощностью 16 млрд куб. м/г позволит поставлять в Турцию азербайджанский газ, добываемый на шельфе Каспия. TANAP является основной частью проекта ЮГК, который рассматривается как альтернативный маршрут поставок российского газа в Европу. Кроме TANAP составными частями ЮГК являются газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум и ТАР (Трансадриатический трубопровод).

Основными участниками проекта ЮГК являются ГНКАР и министерство экономики Азербайджана. В конце прошлого года стоимость реализации проекта "Южный газовый коридор" оценивалась в $41,5 млрд. Из этой суммы азербайджанская сторона должна обеспечить финансирование в размере $11,8 млрд. По оценкам ГНКАР, для полного завершения проекта создания ЮГК еще необходимо $2,7 млрд. ЕК рассматривает ЮГК как приоритетный проект для ЕС, поэтому проблем с привлечением финансирования не возникает. ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) готов предоставить кредиты – прямые и синтезированные – в сумме 1,2 млрд евро.

ЮГК позволит поставлять 6 млрд куб. м/г в Турцию и 10 млрд куб. м/г в страны Южной Европы. Для экспорта в Южную Европу ведется строительство газопровода ТАР – от турецкой границы через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию. Присутствующий на Консультационном совете в Баку глава ТАР Вальтер Пеераер сообщил о завершении объема работ по строительству газопровода на три четверти. Поставки европейским потребителям планируется начать в 2020 году.

С самого начала экономическая целесообразность ЮГК вызывала сомнения, поскольку транспортировка 16 млрд куб. м/г делает срок окупаемости проекта бесконечно долгим. Кроме того, ЮГК может столкнуться с другой проблемой – нехваткой газа.

Ресурсов Шах-Дениз недостаточно

Ресурсной базой для ЮГК является газоконденсатное месторождение Шах-Дениз в Каспийском море, запасы которого оцениваются азербайджанской стороной в 1,2 трлн куб. м. Однако многие эксперты – в том числе на Западе – считают, что ресурсная база месторождения не может обеспечить стабильные поставки в объеме 16 млрд куб. м/г.

Опасения экспертов основаны на данных о сокращении добычи углеводородов в Азербайджане последние семь лет. Снижение началось после 2010 года, когда добыча достигла рекордного уровня – 50,8 млн т. В прошлом году в стране было добыто 38,7 млн т нефти (включая газовый конденсат) и 28,6 млрд куб. м газа – соответственно на 5,7% и 2,6% меньше относительно 2016 года. При этом производство товарного газа составило всего 18,3 млрд куб. м. Большие объемы газа используются для предотвращения обвального падения добычи на группе месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, которая дает три четверти азербайджанской нефти. Газ закачивается обратно в пласт с целью поддержания давления и увеличения объемов извлечения нефти.

В начале 2018 года негативная тенденция продолжилась - производство товарного газа упало по сравнению с тем же периодом годом ранее на 6%, до 1,58 млрд куб. м.

Для экспорта газа в Европу в объеме 10 млрд куб. м, выполнения обязательств по поставкам в Грузию и Турцию согласно существующим контрактам, а также для обеспечения внутреннего спроса Азербайджану придется закупать газ в других странах. В ноябре 2017 года сообщалось о достижении соглашения с "Газпромом" о возобновлении поставок.

Вопрос поставок российского газа в Азербайджан обсуждался во время последней встречи главы Минэнерго РФ Александра Новака и министра промышленности и энергетики АР Парвиза Шахбазова.

Шефчович в поисках газа

Во время последнего заседания Консультативного совета ЮГК в Баку вице-президент ЕК по энергетике Марош Шефчович сообщил о возможности присоединения ряда стран к ЮГК в качестве поставщиков газа.

По его мнению, к проекту могут присоединиться Туркмения, Румыния и даже Иран, на который США грозятся снова наложить санкции. Однако в настоящее время ни одна из упомянутых стран не может экспортировать газ в Европу через ЮГК.

Туркмения обладает огромными запасами, но экспорт газа в направлении Европы невозможен из-за неурегулированного статуса Каспия, что не позволяет проложить трубу по дню моря. Окончательно вопрос статуса должен быть решен до конца 2018 года, но Москва и Тегеран способны не допустить строительство Транскаспийского газопровода, в котором они не заинтересованы.

Иран осуществляет поставки в Турцию и мог бы использовать ЮГК для экспорта газа в Европу, но для этого необходимо построить трубопровод с юга страны, где находятся газовые месторождения, до трассы ЮГК в районе Эрзурума на территории Турции. Подобный проект требует значительных средств, которых у Тегерана нет. Привлечение инвестиций на международном рынке не представляется возможным из-за напряженных отношений с Западом.

Вице-президент ЕК также упомянул Румынию. Эта страна близка к энергетической независимости – закупки газа за рубежом в прошлом году немногим превысили 1 млрд куб. м. Основной объем газа импортируется преимущественно в зимние месяцы, единственным поставщиком газа в Румынию является "Газпром".

В последние годы на румынском шельфе Черного моря были обнаружены небольшие месторождения газа. Крупнейшим из открытых месторождений является Нептун, запасы которого оцениваются в 40-85 млрд куб. м. В Румынии уверены, что разработка шельфовых месторождений позволит полностью отказаться от импорта российского газа и даже начать поставки за рубеж. Начать промышленную добычу на шельфе планируется уже в этом году, а в 2020 году должны начаться поставки в соседнюю Венгрию – по газопроводу Арад-Сегед, мощность которого должна быть доведена до 4,4 млрд куб. м/г. Между двумя странами уже подписаны соответствующие обязывающие соглашения, что лишает ЮГК румынского газа. Остается надеяться на открытие новых месторождений в будущем.

ЕК необходимо найти газ для ЮГК, поскольку после строительства двух ниток "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м каждая, по одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй – на рынок Южной Европы. ЕК призывает европейских потребителей ограничить закупки российского газа и обещает обеспечить альтернативные источники, поэтому ЮГК был придан статус проекта приоритетного для ЕС.

Однако многие западные эксперты выражают сомнение, что разработка месторождения Шах-Дениз может гарантировать стабильные поставки газа в объеме 16 млрд куб. м/г в течение продолжительного времени, поэтому необходимы резервные нероссийские источники для ЮГК.

Доля "Газпрома" на рынке Европы будет только расти

Норвежская консалтинговая компания Rystard Energy в своем последнем отчете сообщила о рекордных поставках газа в Европу, включая Турцию, из России и Норвегии в прошлом году. Эти две страны являются основными поставщиками газа в ЕС. По данным Rystard Energy, экспорт из России и Норвегии вырос на 15 млрд куб. м и на 9 млрд куб. м, составив 194 млрд куб. м и 122 млрд куб. м соответственно. Единственным экспортером трубопроводного газа из России является "Газпром".

В отчете особо подчеркивается, что Россия продолжит усиливать свои позиции на европейском рынке. Норвегия, наоборот, снизит объемы поставок в Европу из-за падения добычи на крупнейших месторождениях страны – Ормен Ланге, Асгард и Квитербьерн – на 10 млрд куб. м к 2020 году по отношению к рекордному уровню 2017 года. Ввод в эксплуатацию новых месторождений на норвежском шельфе даст всего 8,6 млрд куб. м до 2020 года и не сможет компенсировать падение. Кроме того, производство газа в странах ЕС будет неуклонно снижаться. Нидерланды уже снизили добычу на Гронинген, крупнейшем газовом месторождении Европы, после землетрясения, которое произошло в начале января.

При этом Rystard Energy прогнозирует дальнейший рост добычи в России и увеличение экспорта газа в Европу. "Газпром" в 2017 году нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с годом ранее – до 472 млрд куб. м.

"Увеличение добычи вместе с реализацией "Газпромом" проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" создает большой потенциал для увеличения экспорта в Европу – основной рынок для России", - считает Карлос Торрес-Диас, вице-президент Rystard Energy по газовым рынкам.

"Газпром" уже проложил по дну Черного моря 884 км двух ниток "Турецкого потока" – около половины морского участка этого газопровода совокупной мощностью 31,5 млрд куб. м/г. Из этого объема 15,75 млрд куб. м/г предназначена для Турции и столько же для европейских потребителей. Строительство первой ветки завершится в этом году, второй – в 2019 году.

Если Азербайджан не сможет обеспечить потребности Европы, а ЕС не найдет других источников, то Россия может поставлять по ТАР свой газ, что полностью соответствует законодательству ЕС. Согласно Третьему энергетическому пакету, владельцы любого пролегающего по территории ЕС трубопровода, обязаны предоставить до 50% его мощности конкурентным поставщикам, если такие имеются. Таким поставщиком может стать "Газпром", который обладает необходимыми объемами, а подсоединить одну нитку "Турецкого потока" к ТАР совсем не сложно.