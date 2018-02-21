Каршеринг в России пока далек от зрелости: даже в Москве нужно вырасти в 4-5 раз

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Дарья Станиславец. Мировой рынок каршеринга в ближайшие годы будет расти темпами более 30% в год, а в России его развитие обещает быть более стремительным, поскольку сюда сервис пришел достаточно недавно и еще не стал массовым.

В среду в Москве начал работать сервис каршеринга "Яндекс.Драйв". Автопарк сервиса состоит из 750 новых автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur, которые находятся в операционном лизинге. На момент запуска тарификация будет поминутной, цена аренды начинается от 5 рублей за минуту поездки. Цену на текущий момент можно узнать при бронировании.

"Согласно данным аналитиков рынка "Автонет", количество пользующихся услугами поминутной аренды автомобилей в мире к 2024 году достигнет 30 миллионов. Объем глобального рынка каршеринга к 2024 году превысит 16,5 миллиардов долларов, показывая в ближайшие годы средневзвешенный рост 34,8% в год", - отметила руководитель исследовательских проектов НТИ "Автонет" Татьяна Ледовская.

Распространение каршеринга и райдшеринга позволит миру экономить 5,6 миллиардов долларов ежегодно, сократит выброс углекислого газа на 15% и повысит скорость городского движения на 60%. Кроме этого, каршеринг способствует сокращению требуемых в городе парковочных мест, что особенно важно при плотной застройке крупных городов, особенно в центре города и исторических районах.

А ЧТО В РОССИИ?

Сервис появился в России в 2015 году. Пока он предоставляется только в нескольких крупных городах. При этом Москва по динамике роста автопарка каршеринга занимает 1 место в мире.

По словам главы департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, сейчас в Москве работают 12 компаний, для пользователей доступны 4,35 тысячи машин. Жители и гости столицы в 2017 году совершили более 5 миллионов поездок

"Однако для города с населением более 12 миллионов человек этого недостаточно, чтобы сервис стал массовым. Сравнивая с другими городами, в Берлине на 1 тысячу жителей приходится 0,66 машин, занятых в системе каршеринга, в Милане – 1,16 автомобилей, в Москве – примерно 0,2. Таким образом, только в Москве парк автомобилей каршеринга может вырасти в 4-5 раз, не говоря уже о других городах, где сервис не развит в принципе", - считает Ледовская.

По ее словам, компании-операторы уже проинвестировали в развитие каршеринга в Москве порядка 1,7 миллиарда рублей.

Московские власти сделали ряд послаблений для развития этого сегмента рынка: отменили налог на движимое имущество для предприятий на 2018 год, намерены создать дополнительные парковочные места в центре и даже сами готовы пользоваться услугами каршеринга взамен служебных машин. По оценке Ликсутова, если чиновники пересядут на такси и машины с поминутной арендой, бюджету столицы удастся серьезно сэкономить.

Помимо столицы, сервис каршеринга доступен в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (Сочи, Адлер, Красная поляна, Туапсе).

ЭЛЕКТРОКАРШЕРИНГ

Развитие цифровой экономики в России не обошло стороной и сектор краткосрочной аренды машин.

На прошлой неделе в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи "Концерн радиоэлектронные технологии" (входит в "Ростех"), "Делимобиль" и Renault договорились к лету запустить сервис каршеринга электромобилей в Краснодарском крае

Так, "КРЭТ" планирует развернуть сеть зарядных станций "Фора-АС" на территории региона и обеспечить ее операционное управление и предоставление услуг по зарядке электромобилей, "Делимобиль" планирует обеспечить проект изначальным автопарком электромобилей в 50 машин Renault Twizy.

В перспективе зарядные станции будут построены в Казахстане и Белоруссии. Инфраструктура электрозарядных станций будет развернута как в закрытых для доступа автомобилей с двигателем внутреннего сгорания "зеленых зонах" и природно-парковых территориях, так и на дорогах общего пользования в городах и населенных пунктах Краснодарского края. В ближайшее время "КРЭТ" планирует реализацию аналогичных проектов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

В настоящий момент электромобили будут импортированы, но рассматривается возможность в будущем сборки или производства электромобилей на территории России.

В прошлом году об инвестициях в каршеринг электромобилей объявили Российский фонд прямых инвестиций и компания Enel. Стороны хотят запустить пилот в Москве, по результатам которого будет приниматься решение о дальнейшем масштабировании проекта в другие города России.