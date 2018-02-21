"Предвыборное" послание. О чем Путин будет говорить 1 марта

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 1 марта. Эту дату, ранее обозначенную со ссылкой на осведомленные источники, в среду подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин продолжает работать над текстом этого документа.

Традиционно президент обращается с посланием к Федеральному собранию ежегодно – как правило, в декабре, когда подводятся итоги прошедшего года. Глава государства затрагивает вопросы внутреннего положения в стране, внешней политики, экономики. Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта

Согласно ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию является документом государственного стратегического планирования. Он содержит информацию о ситуации в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства, а также является основой для определения стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности государства, определения направлений достижения поставленных целей и задач в рамках разработки других документов государственного стратегического планирования.

ПЕРЕД Выборами

С учетом этого, изложенные 1 марта приоритеты будут раскрывать не столько конкретные цели и задачи, сколько конкретизировать предвыборную повестку Путина, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин уверен, что нынешнее послание на 100% будет носить предвыборный характер. "Этим объясняется дата его обнародования – чуть более чем за две недели до дня голосования. В этом случае послание становится ключевым элементом избирательно-агитационной компании Путина. Если бы оно было озвучено в начале февраля, как ожидали раньше, то его мобилизующий эффект к середине марта снизился. А так двух недель хватит для того, чтобы развернуть масштабные информационные игры вокруг сказанного", - отметил он.

В целом нынешняя предвыборная кампания Путина напоминает аналогичные компании западных популистских лидеров. Особое внимание уделяется сбору электоральных наказов в разных слоях населения, а затем на их основе обнародуется программа. Скорее всего, и дальше все будет выражено в том же духе, и главной идеей останется стабильное развитие с опорой на традиционные ценности, рассуждает Салин. Путин в послании попытается защитить сложившийся "статус кво" и одновременно обрисовать позитивные перспективы для каждого электорального слоя.

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Сам президент ранее уже обозначил две ключевые темы послания – бизнес и наука. В начале февраля он сообщил, что планирует затронуть вопросы улучшения делового климата, развития инвестиций и инфраструктуры, а также учесть предложения Совета по науке. Бесспорно, будут затронуты и социальные вопросы, как имеющие большое значение для населения, полагают эксперты.

По результатам послания мы можем увидеть утверждение ряда указов в сфере социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности, которые станут основой развития страны на ближайшие шесть лет, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.Г.В.Плеханова Максим Соколов.

"Будут проясняться приоритеты долгосрочной программы развития страны, исходя из предлагаемых экспертным сообществом вариантов. Учитывая содержание предлагаемых сценариев и приоритетов развития, выдвигаемых Центром стратегических разработок (Алексей Кудрин), Столыпинским клубом (Сергей Глазьев, Борис Титов), Минэкономразвития России (Максим Орешкин), а также другими экспертными группами, в Послании будут рассмотрены вопросы развития социальной сферы, особенно в части модернизации пенсионной системы и здравоохранения", - полагает он.

В экономической тематике упор, скорее всего, будет сделан на проблемах обеспечения таргета инфляции, реализации программы импортозамещения на фоне новой волны санкций, вопросах стабилизации банковской системы, а также роста производительности труда. Также могут быть расставлены приоритеты в части технологической модернизации экономики, включая задачи по переходу ее на "цифровой" путь развития, отметил эксперт.

Салин напомнил, что демографический задел был исчерпан в ходе "Прямой линии" в конце декабря – тогда глава государства анонсировал ряд важных инициатив, которые уже реализуются. "Однако важнее не круг тем, а то, будут ли, как в случае с демографией, обозначены конкретные шаги по реализации сказанного. В противном случае послание рискует превратиться в набор деклараций, о котором забывают спустя пару месяцев, как это часто происходило в последние годы, заключил он.