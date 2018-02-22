Россия объявила Белоруссии "молочную войну"

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия вводит очередное ограничение на поставки молочной продукции из Белоруссии. Как стало известно в четверг, Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в РФ белорусского разливного молока и отдельных видов продукции из него. Под ограничения, в частности, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка. РФ запрещает ввоз молока и некоторых видов молочной продукции из Белоруссии

Усиление контроля за ввозом сухого молока и молочной продукции из Белоруссии поддержал глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. По его словам, налицо факты фальсификата и осуществления реэкспорта некачественной продукции.

В отличие от предыдущего периода, когда запрет вводили на поставки ряда видов продукции с определенных предприятий, сейчас Россельхознадзор не оговаривает наименования товаров и заводы-изготовители. Поэтому можно предположить, что нововведение коснется всей продукции без исключения. В белорусском Минсельхозе выразили удивление таким подходом. "Не понимаем, что произошло. Как можно ввести запрет на всю страну, ведь есть (определенные – ред.) международные процедуры", - заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Маринич.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

В качестве причин запрета Россельхознадзор называет продолжающееся поступление из Белоруссии в РФ небезопасной молочной продукции. Поэтому до проведения консультаций с ветслужбой Белоруссии и урегулирования ситуации с безопасностью поставляемых продуктов решено было ввести временные ограничения, говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что встреча специалистов РФ и Белоруссии по данному вопросу может состояться на следующей неделе.

По мнению директора Евразийского коммуникационного центра Алексея Пилько, причины очередного эмбарго носят исключительно экономический характер. "Возможно, какая-то продукция не соответствует стандартам, но это вовсе не означает, что она некачественная, ибо стандарты бывают разные. Возможно, в какой-то партии обнаружены проблемные продукты. В любом случае, это предстоит выяснять и обсуждать", - сказал он.

Никаких политических разногласий, которые могли бы повлиять на решение российской стороны, между Москвой и Минском сейчас нет, указал эксперт. Все вопросы по поставкам нефти, нефтепродуктов, газа давно решены, Таможенный кодекс подписан. Упоминаний в СМИ относительно каких-либо новых проблем не было. Поэтому вопрос, скорее всего, чисто технического свойства, отметил Пилько.

ЦЕНЫ УДЕРЖАТСЯ ОТ ОБВАЛА

После того, как новость была обнародована, в пресс-службе Россельхознадзора разъяснили, что запрет на ввоз молока из Белоруссии не коснется продукции в потребительской упаковке. Однако, по оценке экспертов, среди всего молочного импорта из этой страны велика доля молока-сырца.

"РФ импортирует огромные объемы сухого молока из Беларуси, близкие к уровню валового производства внутри страны. За два неполных месяца 2018 Беларусь дважды снизила экспортные цены на сухое обезжиренное молоко, в результате чего на российском рынке его ценовой уровень снизился до значений 2013 года", - отметил эксперт рынка молока и молочных продуктов ИКАР Вадим Семикин. Минск удивлен запретом на ввоз белорусской "молочки" в РФ, выясняет причины

По его словам, отечественные предприятия не могут выдержать конкуренцию по цене, в результате чего на складах скопились критические объемы сухого обезжиренного и сухого цельного молока. Во многом по причине этих факторов рынок столкнулся с тем, что в январе-феврале резко упали цены на молоко-сырье. "Поэтому, на мой взгляд, шаг Россельхознадзора по защите рынка молока является своевременным и верным. Ограничение поставок позволит реализовать скопившиеся запасы и удержать цены на сырье от дальнейшего обвала, который для данного времени года не характерен", - сказал эксперт.

В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") высказали мнение, что проблем с производством и продажей молока в России не будет, так как на складах в РФ сейчас скопились рекордные запасы этого продукта. Белоруссия является основным поставщиком молочной продукции в Россию с долей порядка 79% общего объема поставок. Максимальная доля импорта из Белоруссии (рассчитанная на основе объема импорта) зафиксирована в таких товарных категориях, как: творог (99%), кисломолочная продукция (94%), молоко и сливки питьевые (92%).

Тем не менее, Россия последние годы активно наращивала производство товарного молока - на 2-3% в год. Производство готовой продукции также увеличивалось, добавили в "Союзмолоке".