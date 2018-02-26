Обращения в суды помогут коллекторам собрать больше долгов

МОСКВА, 26 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Коллекторы все чаще стали обращаться в суд при взыскивании долгов с россиян, хотя традиционно такая форма взыскания задолженности считалась более затратной и менее продуктивной, пишет газета "Коммерсант". Обращение в суд требует единовременного вложения значительных сумм, но все же оказывается в итоге более эффективным, отмечают коллекторские агентства. По их данным, в 2017 году объем просуженных долгов у коллекторских компаний составил порядка 15 миллиардов рублей и в 2018 году может достичь 25 миллиардов рублей.

Тренд на взыскание долгов через суд связан с тем, что российские коллекторы становятся более цивилизованными, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Фактически, согласно вступившему в силу с 1 января 2017 года закону о взыскании долгов с физлиц, это единственный легальный способ для коллекторов вернуть деньги. При этом собираемость долгов не будет снижаться, скорее наоборот – судебные процессы становятся механизмом повышения сбора задолженностей. К тому же, такие процессы в общем длятся не более полугода, замечают эксперты.

Цивилизованное общество

Рост взысканий долгов физлиц коллекторами через суд – это следствие развития цивилизованного рынка возврата долгов в России, говорит генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. "Аналогичная ситуация наблюдается с ростом персональных банкротств. Понятные и прозрачные правила игры очень важны в этом вопросе", - замечает она.

Взыскание коллекторами долгов через суд – единственный законный способ принудительно забрать у должника какие бы то ни было активы, если он не может или не хочет возвращать долги в добровольном порядке, сказала старший юрист CAF Group Юлия Семенова. Поэтому во всех случаях, когда есть хоть малейшее опасение, что должник может попытаться уклониться от выплаты долга, обращение в суд за исполнительным листом будет единственно разумным действием так как это даст возможность наложить аресты на любые активы должника, отмечает она.

Не секрет, что принудительно взыскать деньги может только судебный пристав и только по вступившему в силу судебному акту, соглашается с коллегой руководитель юридического департамента национальной юридической службы "Амулекс" Юлия Галуева. По ее словам, те действия, которые предпринимали коллекторы ранее, фактически являлись вымогательством. Ужесточение мер реагирования правоохранительных органов на подобные случаи направили коллекторские агентства в законное русло.

Интересно, что за последние два года доля тех, кто лично или в близком окружении сталкивался с трудностями при выплате кредитов, не меняется, добавляет Имаева. Это 46% россиян в 2015 году и 47% - в 2017 году, эта же доля россиян (44%) заявляет о потребности в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере.

В течение полугода

Как правило, по словам Галуевой, судебные процессы по "безусловным" задолженностям, то есть в ситуации, когда должник не занимает активную позицию по отрицанию факта задолженности, длятся от двух недель (если речь идет о вынесении судебного приказа) и до нескольких месяцев (если размер задолженности или фактические обстоятельства дела вынуждают коллекторское агентство обращаться в суд в общеисковом порядке). "Подобный механизм дает коллектору возможность совершенно законно и оперативно добиваться исполнения решения суда, действуя в рамках исполнительного производства", - отмечает она.

Судебный процесс по взысканию долга в среднем длится около трех месяцев. Если подана апелляционная жалоба, то срок процесса увеличивается еще на 2-3 месяца, в кассационную инстанцию обращаются достаточно редко, поэтому средний срок судебного процесса в двух инстанциях не превышает полгода, замечает Семенова. "Снижения собираемости долгов из-за обращения в суд не происходит, скорее наоборот – обращение в суд увеличивает шансы кредитора взыскать долг", - говорит она, добавляя, что даже если коллекторы будут иметь в своем портфеле 100% судебных долгов, это никак не повлияет на эффективность их работы.

Обращения в суд будут расти

Ситуация, когда у должника нечего взыскивать, означает безнадежный долг, отмечает Семенова. "В большинстве таких случаев долг останется невзысканным, но в ряде случаев можно попытаться перевести задолженность на активы собственников должника", - говорит она. Например, если у компании нет средств, но есть действующие контракты, то можно через суд инициировать процедуру внешнего управления компании должника, назначив подконтрольного кредитору внешнего управляющего и распределять полученную прибыть в интересах кредитора до момента полного погашения долга.

Ситуации, когда у должника нечего взыскивать, действительно нередки: в этом случае используются вполне законные ограничения, добавляет Галуева. "Например, ограничение на выезд за пределы РФ или ограничения в пользовании специальным правом, розыск имущества должника и, как отдельный механизм - банкротство физического лица, для которого минимальная сумма задолженности должна составлять 500 тысяч рублей", - отмечает она.

По ее словам, если должник добровольно не исполнил обязательства и не погасил имеющуюся задолженность, начинается судебное преследование. "Следовательно, взыскания долгов через суд должны только увеличиваться, так как отсутствие со стороны должника желания погасить имеющуюся задолженность и готовности к добровольному исполнению обязательств фактически лишают взыскателя эффективных мер, направляя его либо в суд, либо в неправовые рамки", - пояснила эксперт.