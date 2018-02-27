МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. У Великобритании с запуском добычных проектов в Северном море в 2018 году появляется шанс стать нетто-экспортером нефти, полагает часть опрошенных экспертов. Однако, по их оценкам, это не будет долгосрочным и устойчивым трендом, назвать страну энергонезависимой нельзя из-за большого объема импорта нефтепродуктов, говорить о реальном сотрудничестве с ОПЕК тоже не приходится.

Агентство Блумберг со ссылкой на исследование консалтинговой компании JBC Energy GmbH сообщило накануне, что Великобритания может стать нетто-экспортером нефти впервые за 14 лет, что является одним из ключевых критериев для присоединения к ОПЕК.

В частности, по данным анализа JBC Energy, запуск нескольких новых проектов в Северном море в текущем году позволит стране нарастить добычу нефти до уровня, превышающего 1 миллион баррелей в сутки. Это откроет возможности для того, чтобы экспорт превысил импорт, и страна стала нетто- экспортером "черного золота". При этом не указывается ни объемов, ни сроков этого события.

В 2017 году Великобритания добывала в среднем 914 тысяч баррелей в сутки. По данным агентства, последний раз Великобритания была нетто-экспортером нефти в 2004 году.

"Действительно, в 2018 ожидается запуск нескольких крупных проектов в Северном море, таких как Clair Ridge или Glen Lyon (оба - проекты BP), плюс несколько маленьких проектов, таких как недавно запущенный Kraken. Это действительно должно позволить Великобритании показать пиковые значения по добыче. Но стоит учитывать, что объем нефтяных запасов в Великобритании сокращается, и после 2020 года добыча начнет падать", - отмечает директор группы "Корпоративные рейтинги" в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings Александр Грязнов.

Как полагает эксперт Энергетического центра бизнес-школы Сколково Екатерина Грушевенко, с учетом низких и нестабильных темпов роста добычи нефти в Великобритании, а также стагнирующего спроса, вряд ли стоит ожидать, что Великобритания станет нетто-экспортером нефти, особенно учитывая, что в 2016 году ее спрос превышал добычу на 55%.

"Не стоит и забывать о том, что месторождения на шельфе имеют тенденцию истощаться быстрее, чем традиционные месторождения на суше, поэтому даже возможные значительные открытия новых запасов не позволят значительно нарастить добычу, поскольку нужно будет компенсировать темпы падения. По нашим прогнозам, добыча нефти в Великобритании может достигнуть одного миллиона баррелей в сутки в среднем за 2018 год", - комментирует Грушевенко.

ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ОПЕК

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко считает, что формально Великобритания действительно в какой-то момент может стать нетто-экспортером нефти.

"Однако при этом игнорируется тот факт, что страна импортирует большое количество нефтепродуктов - то есть энергонезависимой ее назвать никак нельзя, и в целом для национальной экономики низкие цены на нефть - скорее благо, нежели чем проблема", - подчеркивает эксперт.

По его словам, в 2016 году разрыв между импортом и экспортом нефти составлял около 250 тысяч баррелей в сутки, в среднесрочной перспективе Великобритания вполне может нарастить добычу на 100-200 тысяч баррелей в сутки. При условии сохранения тренда на падение потребления нефти паритет импорта и экспорта может быть достигнут в ближайшие 3-5 лет.

Однако в целом по нефти и нефтепродуктам дефицит составлял уже около 500 тысяч баррелей в сутки. Для того, что нивелировать его, стране нужно было бы увеличить добычу на 50%. Учитывая высокую степени выработки месторождений в Северном море это практически нереально, полагает Маринченко.

"Реальное сотрудничество ОПЕК с такими странами, как Великобритания и тем более США - из серии фантастики. В демократических странах, добывающих нефть, большое количество частных компаний, весь бизнес которых построен на поиске потенциальных месторождений и их разработке. Директивные меры (соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти - ред.) просто убьют этот бизнес - инвестиции сойдут на нет. Кроме того, избиратель в таких странах заинтересован скорее в низких ценах на нефть, и любые действия правительства, направленные на сдерживания добычи, скорее всего, будут восприняты в штыки", - поясняет эксперт.