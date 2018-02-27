Блокчейн завоевывает нефтяной рынок

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Ряд западных нефтяных компаний, международных трейдеров и крупных банков намерены покончить с привычным документооборотом при совершении сделок на рынке нефти. Технология блокчейн должна прийти на смену "бумажной работе", для чего уже создана торговая платформа, позволяющая облегчить сделки купли-продажи. В России блокчейн успешно внедряется при проведении торговых операций на рынке нефтепродуктов.

Блокчейн вместо бумажной работы

Каждый день десятки танкеров с нефтью грузятся в портах и отправляются потребителям по всему миру. Вместе с нефтью капитаны получают документацию, которая имеет ценность не меньше, чем сам груз. Капитанам нефтяных супертанкеров типа VLCC и ULCC приходится иметь дело с документами, которые подтверждают право владения партией груза, стоимость которого часто превышает $100 млн. Около половины всей потребляемой в мире нефти перевозится по морю, что заставляет участников рынка оформлять необходимые документы, без которых невозможно осуществлять сделки на рынке энергоносителей. Однако быстрое развитие информационных технологий может радикально изменить и максимально упростить торговые операции и документооборот.

"Документация, необходимая для перехода прав собственности, и последующее сопровождение сделок требует большой бумажной работы. Положение вещей не изменилось за последние двести лет ", - утверждает Алистар Кросс, отвечающий за проведение торговых операций крупного сырьевого трейдера Mercuria Energy Group.

Для снижения затрат и увеличения прибыли участники нефтяного рынка готовы использовать новые методы ведения бизнеса, которые стали доступными по мере распространения цифровых технологий, применяемых при торговле криптовалютами – прежде всего биткоином. При торговле криптовалютами используется технология блокчейн, позволяющая отслеживать проведение сделки купли-продажи. При этом, необходимо осуществлять огромное количество учетных записей, чтобы гарантировать безопасность транзакций и обеспечить всем заинтересованным сторонам возможность отслеживать историю каждой сделки.

В настоящее время большинство нефтяных компаний уже активно используют современные информационные технологии для ведения бизнеса и хранения данных, что облегчает переход на технологию блокчейн, которая позволяет унифицировать электронные "бухгалтерские книги" – учетные записи – как продавцов, так и покупателей. Использование блокчейн обеспечит прозрачность рынка, избавит его участников от большого количества документов, которые оформляются при совершении сделки. Кроме того, компании могут резко снизить административные расходы, сократив до минимума менеджеров по продажам.

Будем работать вместе

Ряд нефтедобывающих компаний - ВР, Shell и Statoil, сырьевых трейдеров - Gunvor, Mercuria, Koch Supply & Trading, а также банков - ING, Ambro и Societe Generale образовали консорциум и разработали, используя блокчейн, торговую платформу для проведения сделок с нефтью на спотовом (физическом) рынке.

Эта торговая платформа уже опробована на рынке. С ее помощью была реализована танкерная партия нефти, которая трижды поменяла владельца пока дошла до конечного покупателя – китайской CNPC. В Mercuria сообщили, что осуществление каждой сделки купли-продажи с помощью блокчейн потребовало всего 25 минут. Ранее на это уходило более трех часов. Кроме того, использование технологии блокчейн полностью исключает риск ошибок из-за человеческого фактора, исправление которых требует очень много времени.

Сулейма Бадди, глава сырьевого подразделения банка Societe Generale в Швейцарии, считает, что блокчейн позволяет моментально осуществлять торговые операции по всему миру с помощью мобильного телефона или iPad. При этом, отпадает потребность в бумажной работе. Ранее на оформление необходимых для заключения сделки документов сотрудников компаний уходили часы. Более того, любая помарка в счете-фактуре, неправильно указанные место или дата отгрузки могли серьезно затруднить или сорвать заключение сделки. Использование технологии блокчейн позволит избежать подобных проблем и резко сократить административные расходы, связанные с реализацией или покупкой энергоносителей.

Россия в тренде

Российская компания "Петролеум Трейдинг" также намерена внедрять технологию блокчейн на рынке нефтепродуктов - 21 февраля была проведена первая в РФ сделка с ее использованием, что позволило значительно сократить затраты и время проведения торговой операции.

"В процессе автоматизации мы опирались на решение двух ключевых проблем по работе с клиентами - запрос цен и документооборот. Вопрос документации мы решили с помощью электронного документооборота (ЭДО), ведь все компании в РФ сдают отчетность в налоговую через ЭДО. Регистрация и обмен данным с новым контрагентом занимает 10 минут вместо 60 дней при отправке бумажной почты", - заявил управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко.

Для реализации второй задачи в 2017 году компания нашла решение при помощи мессенджера Telegram, через который предоставляется информация о ценах на нефтепродукты в определенном пункте с учетом транспортной составляющей. По словам Дьяченко, на все расчеты уходит не более 5 секунд, раньше на подобную операцию специалисты тратили 20 минут. В "Петролеум Трейдинг" утверждают, что сегодня более 30% участников рынка нефтепродуктов пользуются этим сервисом.

Блокчейн стал для компании решением проблемы с электронным документооборотом и разрозненностью баз данных. Технология блокчейн заменила ЭДО, для которого не нужны дополнительное программное обеспечение и провайдер. Потенциальный покупатель теперь может сделать запрос в Telegram, на основании которого ему будут предоставлены цены на требуемые нефтепродукты.

"Если цена устраивает клиента, то он нажимает "купить". Сразу же формируется смарт-контракт, данные фиксируются в кошельке Etherium – и у нас, и покупателя", - говорит Дьяченко. Сделка совершается в течение 10 секунд.

При помощи блокчейн 21 февраля были проданы партии бензина 92 нескольким клиентам "Петролеум Трейдинг": независимой сети АЗС "Топлайн", компаниям "Рс-Ойлопт" и "Траст ТЭК".

"В наших планах перевести на блокчейн всех своих клиентов. При инвестициях в проект порядка 8 миллионов долларов мы сможем увеличить выручку компании на 40 миллиардов рублей в ближайшие два года. Мы видим огромный потенциал для роста числа сделок, заключаемых на блокчейн. И своей миссией в рамках данного проекта видим изменение существующих, сложившихся за годы норм и правил товарно-денежных отношений между участниками рынка. Мы планируем активно развивать данный проект, и в четвертом квартале 2018 года рассматриваем проведение ICO", - заявил Дьяченко.