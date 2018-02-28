Речь нового главы ФРС обеспокоила инвесторов

МОСКВА, 28 фев – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Первое выступление нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла вызвало противоречивые эмоции у инвесторов: сразу после его речи доллар укрепил позиции к основным мировым валютам, позже стал торговаться разнонаправленно. Относительно рубля американская валюта подорожала примерно на 1%.

На данный момент инвесторы обеспокоены жесткой позицией Пауэлла в отношении экономики США: глава Федрезерва считает ситуацию благоприятной, несмотря на волатильность на рынках, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Из речи были также сделаны выводы, что четыре повышения ставки, вместо трех, абсолютно не исключены. Хотя инвесторы еще оценивают речь Пауэлла, уже можно сказать, что она поддержит "бычьи" настроения на рынке, усилит позиции доллара и привлечет больше денег в американскую экономику.

Четыре повышения ставки

Выступление Пауэлла обеспокоило инвесторов уверенностью в крепких перспективах экономики США и готовностью продолжать активное повышение ставок, а также тем, что волатильность на мировых рынках не является веским основанием для замедления процесса нормализации денежно-кредитной политики, сказал старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Илья Фролов. "Вероятность не трех, а четырех повышений ставки возросла, хотя новый глава ФРС четко дал понять, что повышение ставок не является строго определенным процессом и будет зависеть от оперативных данных по состоянию экономики США", - поясняет он.

Аналитики банка "Уралсиб" оценили выступление нового председателя ФРС как достаточно ястребиное, так как Пауэлл подчеркнул, что экономика растет уверенными темпами, приведя при этом конкретные примеры. И хотя он не дал четкого указания на количество повышений ставки, выступление было воспринято как сигнал к довольно агрессивной политике регулятора. "Большее число участников рынка поверило в возможность повышения ставки четыре раза в течение этого года", - уточняют они.

По мнению эксперта "БКС Брокер" Альберта Короева, поверить в четыре повышения ставки инвесторов заставили заявления о соблюдении баланса между устойчивой двухпроцентной инфляцией и перегревом экономики. "Согласно динамике фьючерсов на ставку, вероятность ее повышения в четыре раза выросла", - говорит он, уточняя, что прогноз по повышению ставок говорит об уверенности регулятора в росте экономики США.

Хотя рынки продемонстрировали некоторое падение, можно считать это временным явлением, отмечает старший аналитик "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "В целом повышение ставок положительно влияет на состояние экономики США, компенсируя негативные результаты от снижения налогов, перегревания экономики или высокой инфляции", - поясняет он. Для мировой экономики это имеет как положительный, так и отрицательный эффекты – произойдет частичный отток капитала из других стран в Америку, но из-за глобального роста мировой экономики выше 3,9% это будет мало заметно, говорит он.

Пауэлл поддержал доллар и подкосил рисковые активы

Ощутимое укрепление доллара на глобальных площадках, последовавшее после выступления главы ФРС, закономерно привело к давлению на рисковые активы и валюты, отмечает главный аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. "Рубль наряду с прочими валютами блока emerging markets достаточно активно сдавал позиции, потеряв накануне в паре с "американцем" около 1%", - говорит он.

Выступление Пауэлла и его комментарии были восприняты рынком как сигнал, указывающий, что американский регулятор будет действовать более агрессивно в части повышения ставки, уточняет он. "С большей вероятностью рынки смогут окончательно убедиться в верности трактовок лишь по итогам заседания ФРС. Пока же доллар может сбавить обороты и приостановить укрепление в районе отметок 1,215-1,22 в паре с евро", - говорит Давыдов, добавляя, что в случае замедления роста цен в еврозоне европейская валюта испытает на себе дополнительное давление.

В результате выступления доллар укрепился к основным мировым валютам, выросла и доходность на долговом рынке: UST10 вплотную подошли к отметке 2,9%, замечают аналитики "Уралсиба".

Содержание доклада должно в будущем усилить позиции доллара и привести к дальнейшему увеличению доходностей по казначейским облигациям, особенно в сочетании с продолжающимся ростом инфляционных ожиданий, полагает Фролов. "Неконтролируемый рост доходности по UST (например, выше 3,3%) может вновь привести к усилению бегства из рисковых активов", - не исключает он, замечая, что для этого пока недостаточно оснований, инвесторам требуется больше конкретики, в том числе и на уровне обновленных макроэкономических прогнозов Федрезерва и "точечной диаграммы", которые будут представлены по результатам заседания 21 марта.