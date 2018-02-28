Новый председатель ФРС возвращает старую проблему для Китая

ШАНХАЙ, 28 фев - ПРАЙМ. Председатель ФРС Джером Пауэлл удивил некоторых инвесторов сигналами о возможном ускорении повышения процентных ставок в США в этом году. Вероятно, он также усложнил жизнь властям Китая.

Выступление Пауэлла в сенате способствовало продолжению роста доходности 10-летних казначейских облигаций до 2,90%. Теперь она всего на 0,92 процентных пункта ниже доходности аналогичных 10-летних облигаций Китая, то есть разрыв сократился до минимума с марта и стал намного меньше 1,67 пункта, каким был 23 ноября, сообщает Dow Jones.

Теоретически, сокращение разрыва доходности делает казначейские облигации США более привлекательными и разворачивает потоки капиталов от облигаций Китая.

В свою очередь это может заставить центральный банк Китая выбирать из двух зол меньшее: самому повысить процентные ставки, как он сделал это в прошлом году дважды в течение нескольких часов после повышения ставок ФРС, несмотря на признаки замедления роста экономики, или позволить юаню снижаться относительно доллара.

Конечно, благодаря строгому контролю движения капиталов Пекин, вероятно, сдержит их отток. Вместе с тем сокращение разрыва доходности снова демонстрирует, что страна не может самостоятельно и одновременно контролировать курс своей валюты, процентные ставки и движение капиталов.

В то время как в последние недели доходность казначейских облигаций росла, доходность облигаций Китая снижалась на фоне вливания ликвидности в финансовую систему перед Новым годом по лунному календарю и спроса на облигации после падения фондового рынка ранее в феврале.

Теперь, если Пекин будет гнаться за повышением процентных ставок в США, ему будет трудно сдерживать рост долга.

"Высока вероятность очередного повышения ставок ФРС в марте, и ожидается, что Народный банк Китая пойдет следом, что окажет давление на рынок облигаций Китая", - сказал аналитик Hua Chuang Securities Цюй Цин.

У Пекина есть резоны поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и высокую стоимость финансирования. Он ведет неравный бой за сокращение пугающе высоких уровней долга и сокращение инвестирования на заемные средства на финансовых рынках.

Среди инструментов вливания ликвидности, используемых Народным банком Китая, - сокращение уровня наличности, которые небольшие провинциальные банки должны резервировать, а также специальные ссуды крупным банкам, которые позволяют им в последние недели иметь достаточно ликвидности.

Вместе с тем в представлении участников рынка центральный банк сохранил строгое лицо: перед начавшимся в середине февраля празднованием Нового года по лунному календарю он прекратил на 16 рабочих дней свои обычные операции, выведя из финансовой системы 1,37 трлн юаней (217 млрд долларов США).