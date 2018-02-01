Считаем потери. По ком ударит "развод" Exxon и "Роснефти"

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Американская нефтяная компания Exxon Mobil выходит из совместных с Россией проектов из-за санкций. Согласно ежегодному отчету компании для Комиссии по ценным бумагам США, в 2013 и 2014 году Exxon и "Роснефть" ROSN создали ряд структур для проведения геологоразведочных и научно-исследовательских работ на шельфе РФ.

В рамках подписанных в последние годы соглашений между ExxonMobil и "Роснефтью" имеются совместные проекты по геологоразведке шельфа Черного моря и Арктики, а также разработке трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири, напомнила младший директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Анна Кертанова.

Однако после введения в 2014 году санкций в отношении российского энергосектора и их расширения в 2017 году Exxon приняла решение выйти из этих совместных предприятий. Официально вывод начнется в текущем году.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты указывают, что речь идет о констатации уже свершившегося факта. "В подобных отчетах компания обязана раскрывать информацию для акционеров, она подается на сайте американского регулятора. Но сама по себе новость далеко не вчерашняя. Exxon, как мы знаем, начала вводить ограничения еще несколько лет назад, затем пыталась начать какие-то работы, но столкнулась со штрафами и необходимостью судиться с американским Минфином. Стало понятно, что старые проекты еще можно обосновать, а вот с новыми сложнее. По сути, эти работы были заморожены уже давно", - рассуждает старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Александр Кокин.

Тот факт, что решение было ожидаемо обеими сторонами, подтвердил пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. По его словам, Exxon хотел заниматься этими проектами, но вынужден нести убытки.

В июле прошлого года Exxon была оштрафована на 2 млн долларов американским Минфином за подписание в мае 2014 года восьми документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, включенным в американский санкционный список. Кроме того, из-за санкций ей пришлось остановить совместную работу еще по ряду проектов, в частности, в Черном море. Общие потери от отказа от сотрудничества американская компания оценивает в 200 млн долларов.

Это не такая уж большая сумма для американского концерна, констатирует Кокин. Другое дело, что теперь ее придется списать, как убыток. "В бизнесе действует простое правило – пока проект приносит прибыль или работает на перспективу, все затраты на него находятся в активах – капвложения, кредиты и т.п. Но как только признается его бесперспективность, затраты приходится признать потерями и списать. Это, судя по всему, и сделает Exxon", - считает он.

ТЕРЯЮТ ВСЕ

Что касается "Роснефти", то она, по словам эксперта, поступила грамотно, переложив первоначальные затраты на геологоразведку и изучение месторождений на зарубежного партнера. Взамен Exxon получил право на первоочередную компенсацию данных расходов после начала добычи. Если бы это произошло, американская компания получила бы прибыль, то есть ей такие условия были выгодны. Но теперь ее первоначальные расходы уходят в графу "убытки", а "Роснефть" при этом не несет существенных потерь, отметил представитель "Уралсиба".

Однако, если расценивать ситуацию глобально, решение Exxon выйти из совместных проектов невыгодно для обеих сторон. Американской компании придется потерять 200 млн долларов, а российская может столкнуться со сложностями в разработке месторождений.

При этом в "Роснефти" подчеркивают, что речь не идет о сворачивании сотрудничества вообще, а лишь о шельфовом бурении, текущих проектах, которые не могут быть заморожены, поскольку Exxon не может выполнить своих обязательств.

По мнению члена комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустама Танкаева, "Роснефть" не будет искать нового партнера для реализации проектов, от которых отказалась ExxonMobil. Компании придется реализовывать проект своими силами, это может отложить старт работ на 3-5 лет.

Представитель "Эксперт РА" также ожидает продолжения работ по бурению на шельфе самой "Роснефтью". Кроме того, у компаний сохранится совместный проект "Сахалин-1". Широкая диверсификация проектов компании на шельфе РФ – на начало 2017 года "Роснефть" владела 55 лицензиями в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей - снижает риски существенного влияния сложностей в рамках отдельных проектов на общем развитии компании, отметила она.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Если говорить о более отдаленных перспективах, то санкционное охлаждение может привести к заморозке ряда работ по освоению нефтегазовых запасов. Эксперты полагают, что в сложившейся на рынке нефти ситуации и с учетом конъюнктуры нефтяных цен, фокус компаний – как в РФ, так и во всем мире – сдвинется в сторону нетрадиционных запасов и освоения относительно мелководных шельфов. Проекты, требующие значительных вложений, например, по освоению восточносибирских месторождений, будут отодвинуты на перспективу.

Однако санкции США, если они не будут расширены, не должны значительным образом повлиять на другие проекты российских компаний. Этот эффект за несколько лет уже исчерпан. Возможны проблемы с другими проектами, но они обусловлены другими причинами, например, нехваткой финансов.

Так, в четверг стало известно о возможном срыве сделки китайской CEFC с Glencore по покупке акций "Роснефти" на 9,1 млрд долларов. Причина в том, что китайская компания не может найти банк для предоставления кредита для оплаты части суммы по договору. Дело в том, что глава CEFC Е Цзяньмин попал под следствие. Ранее компания планировала выплатить за сделку 4 млрд долларов из собственных средств, а остальные 5,1 млрд взять в кредит у банков, в том числе у China Development Bank. Однако после начала следствия китайские финансовые организации опасаются участия в сделке.