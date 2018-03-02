Демарш "Газпрома" переполошил газовый рынок Европы

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. В пятницу "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины" в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер. Решение было принято в связи с вердиктом арбитража, присудившего в среду "Газпрому" выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением. Компания против того, чтобы экономические проблемы Украины решались за ее счет. В этой ситуации продолжение действия контрактов с "Нафтогазом" невыгодно российской компании, заявил Миллер. "Газпром" начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, решение Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" выглядит очень странным. "Не учитываются при транспортировке газа такие же аргументы, которые при поставке газа учитывает суд. То есть "Газпрому" посчитали за недопоставку для транзита газа, но при этом "Нафтогазу" не посчитали за недозаказ в соответствии с контрактом", - сказал министр. При этом он добавил, что Минэнерго РФ пока не получило официального решения суда.

Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев уже заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Украине, по оценке "Нафтогаза", будет не хватать 10 млн кубов газа в сутки. "Нафтогаз" и польская PGNiG уже заключили договор на срочные поставки газа в марте. Объем контракта составляет более 60 миллионов кубометров, поставки начались уже в пятницу. В PGNiG готовы увеличить объем поставок или продлить срок действия контракта в зависимости от спроса на украинском рынке.

РЕЗКОГО РАЗРЫВА НЕ БУДЕТ

По словам замдиректора ФНЭБ Алексея Гривача, речь идет не о собственно решении разорвать контракт, а о начале юридических процедур, чтобы избежать новых несправедливых претензий по снижению транзита через Украину. "Это вынужденная мера как ответ на неправовое и, скорее всего, политически мотивированное решение арбитража", - сказал он. Киев предупредил ЕК о возможных экстренных ситуациях в ГТС Украины

Вряд ли заявление о разрыве контракта означает буквальное перекрытие экспортных потоков газа в Европу, согласен старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин. "По данным самого "Газпрома", на прокачку в Европу через Украину идет 40-50% всех экспортных объемов в европейском направлении, и останавливать такой поток чревато репутационными потерями и колоссальными неустойками.

"Вероятно, контракт можно разорвать досрочно, как много времени это займет – сказать сложно. Но мы помним, что в 2009 году, когда были перебои с поставками в ЕС, последствия для "Газпрома" были довольно неприятными. Ценность российской компании – в надежности и предсказуемости поставляемых объемов, и все это понимают. Поэтому следует дождаться дополнительных комментариев и дальнейшего развития событий", - отметил он.

ЕВРОПА ВСПОЛОШИЛАСЬ

По словам вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича, сложившаяся ситуация вызывает у Еврокомиссии опасения за транзит российского газа в Евросоюз через Украину Ситуация усугубляется тем, что потребность Европы в российском газе стабильно растет на фоне небывало суровой зимы. "Газпром" ставит один за другим рекорды поставок – так, 2 марта компания поставит в ЕС около 718 млн кубов газа, что станет очередным суточным рекордом. 1 марта было поставлено более 710 млн кубов.

В условиях такого роста спроса на газ было бы неразумно предпринимать какие-то резкие решения, в том числе, и потому, что для "Газпрома" репутация надежного поставщика в данной ситуации важнее, чем для "Нафтогаза" – репутация надежного транзитера, считает Кокин. Киев заявил Еврокомиссии, что действия "Газпрома" создают риски для поставок газа

В свою очередь, Гривач не исключает вероятности того, что поставки российского газа в Европу могут быть на какое-то время прерваны. "Но разбирательство занимает время. И его можно и нужно использовать для урегулирования опасной эскалации конфликта", - считает он. По мнению эксперта, решение спора возможно лишь путем компромисса при участии европейских посредников.

В Еврокомиссии заявляют, что обе стороны конфликта должны подтвердить надежность в вопросе поставок газа в Евросоюз и договориться в рамках решения Стокгольмского арбитража. Подходящим и эффективным инструментом в ЕК называют трехсторонние переговоры по газу в формате РФ-Украина ЕС. Еврокомиссия уже обозначила готовность выступать посредником в переговорах РФ и Украины, если обе стороны запросят подобные консультации. Новак в четверг высказал мнение, что пока рано говорить о возможности проведения таких переговоров. О подобных просьбах со стороны Украины тоже пока не сообщалось.

Конфликт, скорее всего, будет решен путем переговоров, уверены эксперты. "Не исключено, что их результат будет выгоден для "Газпрома", а Еврокомиссия как посредник сможет, наконец, понять, что на самом деле происходит с транзитом и сделает из этого выводы", - считает Кокин.

ТРУБОПРОВОДНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Украина заявила мониторинговой миссии ЕК, что действия "Газпрома" создают риски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа как для европейских, так и для украинских потребителей. "Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением... Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", - отметил генеральный директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Однако эксперты пока затрудняются предположить, как нынешний конфликт отразится на судьбе двух альтернативных украинскому направлению трубопроводных проектов "Газпрома" – "Северного потока-2" и "Турецкого потока. Гривач выразил надежду, что сложившаяся ситуация ускорит процесс создания новой инфраструктуры, которая необходима для доставки газа в Европу.

По мнению Кокина, все зависит от того, как будет развиваться конфликт и как поведут себя его стороны. "Оценивать все это можно двояко: с одной стороны, объявив "Газпром" ненадежным поставщиком, с другой – назвав "Нафтогаз" ненадежным транзитером и приложив все усилия, чтобы развивать обходные проекты. В любом случае, шансы на введение в строй "Северного потока-2" велики, поскольку в проекте замешаны интересы европейского бизнеса. Что касается "Турецкого потока", то здесь далеко не все так однозначно, поскольку на границе с Европой пока нет необходимой инфраструктуры, и ее строительство возможно лишь при наличии контрактных обязательств. Участие посредника в лице Турции лишь добавляет неопределенности. С другой стороны, обеспечивать газом Южную Европу тоже необходимо, поэтому будем надеяться на взаимовыгодное решение", - подытожил эксперт.