Экспорт СПГ: на Европу надейся, а сам не плошай

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Терминал Gate в порту Роттердама становится лидером в Европе по перевалке российского СПГ. В понедельник танкер "Кристоф де Маржери" доставит на терминал в Нидерландах пятую партию сжиженного газа, отгруженную в рамках проекта "Ямал СПГ". Gate может стать основным хабом (распределительным центром) для российского СПГ в зимний период, когда поставки по Северному морскому пути невозможны. Создание ледокольного флота позволит экспортировать российский СПГ с Ямала в любой регион мира круглый год без перевалки на европейских терминалах и минуя посредников.

В Азию через европейские терминалы

Экспорт российского СПГ c Ямала зимой возможен только через терминалы Северо-Западной Европы, где происходит перевалка сжиженного газа с танкеров ледового класса на обычные танкеры, которые доставляют груз на другие более доходные рынки. С момента пуска в эксплуатацию первой очереди проекта "Ямал СПГ" мощностью 5,5 млн т/г в декабре 2017 года были отгружены 14 танкерных партий объемом свыше 1 млн тонн.

Вторым крупнейшим терминалом после Gate является принадлежащий Engie Montoir на западном побережье Франции, куда было доставлено четыре партии СПГ с Ямала.

Сейчас все партии СПГ с Ямала реализуются исключительно на спотовом рынке. По заявлениям представителей "Новатэка" NOTK, основного акционера "Ямала СПГ", поставки по долгосрочным контрактам должны начаться в апреле этого года.

"Новатэк": Проект "Ямал СПГ" готов на 92%

Для транспортировки российского СПГ с Ямала были построены танкеры ледового класса, которые могут использоваться на Северном морском пути. Однако использование таких танкеров не позволяет осуществлять поставки по Севморпути в восточном направлении в зимний период из-за сложной ледовой обстановки.

"Ямал СПГ" подписал с компанией Fluxys 20-летний контракт по перевалке сжиженного газа в объеме до 8 млн т/г на терминале в бельгийском порту Зеебрюгге, который обладает необходимой инфраструктурой и мощностями.

Gate не имеет долгосрочного соглашения об оказании логистических услуг с российскими производителями СПГ. По словам коммерческого директора Gate Стефаана Адриаенса, изначально предполагалось использовать нидерландский терминал исключительно в качестве резервного варианта для обеспечения арбитражных (из одного региона в другой) поставок. Изначально планировалось осуществлять перевалку только одной партии СПГ в месяц. Но руководство Gate сделало "предложение, от которого невозможно было отказаться", чтобы привлечь большие объемы СПГ из России.

Однако российский газ после перевалки перепродают конечным потребителям в других регионах в основном посредники – международные энергетические трейдеры, владеющие мощностями на европейских терминалах.

Установленная мощность терминала Gate составляет 8,5 млн т/г (12 млрд куб. м/г), но в случае необходимости может быть увеличена на треть – до 11,3 млн т/г (16 млрд куб. м/г). В прошлом году Gate принял 1,99 млн тонн СПГ, включая 701 тыс. тонн, которые были "реэкспортированы" после перевалки. Таким образом, Gate может значительно увеличить прием российского СПГ в этом и последующие годы, когда будут введены в строй вторая и третья очереди "Ямал СПГ".

Юго-Восточная Азия – самый перспективный рынок СПГ

Несмотря на установившуюся холодную погоду в Европе и последовавший за этим скачок цен на природный газ, самым привлекательным рынком для производителей СПГ остается Юго-Восточная Азия. На четыре страны этого региона – Японию, Китай, Южную Корею и Тайвань – приходится свыше 60% мирового импорта СПГ. При этом, спотовые цены на природный газ в регионе достигают максимальных значений именно в зимний период. В прошлом месяце партии СПГ с поставкой в первой половине марта торговались в диапазоне $10,7-11/млн BTU.

В январе 2018 года поставки СПГ в Японию достигли максимального объема за последние пять лет, достигнув 8,7 млн тонн, а импорт в Китай вырос до исторического максимума – 5,14 млн тонн.

В прошлом году Китай стал вторым крупнейшим импортером СПГ в мире, обогнав Южную Корею. Объем поставок превысил 38 млн тонн. В этом году рост спроса на природный газ в Китае продолжится в связи решением правительства сократить использование угля в промышленности и жилищном секторе. Западные эксперты уже делают прогнозы, что увеличение спроса в Китае может изменить баланс спроса и предложения на мировом рынке и приведет к дефициту природного газа.

Специалисты CNPC прогнозируют рост импорта газа в Китай на 10% в 2018 году – до 105 млрд куб. м. При этом, объем поставок СПГ превысит импорт трубопроводного газа, составив более 55 млрд куб. м (≈40 млн т).

Для экспорта СПГ нужен "Лидер"

Если акционеры "Ямал СПГ" хотят повысить эффективность продаж своей продукции, то они должны осуществлять поставки на рынок Юго-Восточной Азии круглогодично и напрямую, исключая посредников и перевалку на европейских терминалах. В зимний период без ледокольного сопровождения движение танкеров по Северному морскому пути невозможно.

Для доставки груза СПГ из порта Сабетта на Ямале до пункта назначения в Северо-Западной Европе и обратно требуется 16-18 суток. Транспортировка СПГ в Японию или Южный Китай длится от 38 до 44 суток, если ледовая обстановка благоприятная. В зимний период, когда толщина льда на Северном морском пути достигает двух метров, только мощный ледокол сможет обеспечить движение судов с коммерческой скоростью – не менее 10-12 узлов в час.

В настоящее время на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся три универсальных ледокола мощностью 60 МWt. Однако в России существуют планы создания ледокола "Лидер" – самого крупного в мире – с ядерной силовой установкой, мощность которой достигнет 120 МWt. Ширина этого ледокола превысит 50 м, что обеспечит проводку СПГ-танкеров дедвейтом свыше 100 тыс. тонн, способных перевозить до 200 млн куб. м газа.

В настоящее время вопрос финансирования строительства "Лидера" обсуждается на самом высоком уровне. Стоимость строительства "Лидера" оценивается в огромную сумму 70-80 млрд рублей, реализация такого проекта невозможна без участия государства.

По мнению экспертов, для бесперебойного движения судов по Северному морскому пути в зимний период необходима флотилия из трех ледоколов типа "Лидер".

Заинтересованность к "Лидеру" проявляет "Новатэк", который должен обеспечить эффективные продажи СПГ, производство которого будет расти быстрыми темпами. До конца 2019 года компания введет в строй вторую и третью очереди "Ямал СПГ" мощностью 5,5 млрд куб. м каждая.

Кроме того, "Новатэк" намерен построить еще один завод "Арктик СПГ-2" мощностью 18 млн т/г. и терминала для перевалки СПГ на Камчатке с целью обеспечения стабильных поставок в Юго-Восточную Азию. Оба проекта должны быть завершены до 2025 года.

Наличие мощного ледокольного флота гарантирует экспорт российского СПГ на мировые рынки круглый год напрямую – без посредников и перевалки через европейские терминалы – что позволит успешно конкурировать на рынке Юго-Восточной Азии с американскими и австралийскими компаниями.

Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием сказал, что ключом для развития Арктики и Дальнего Востока должен стать Северный морской путь. "К 2025 году его грузопоток возрастет в десять раз – до 80 миллионов тонн", - особо подчеркнул российский лидер.

Большую часть этого грузопотока составит СПГ, произведенный в российской Арктике.