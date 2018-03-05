Автосалон в Женеве пройдет на фоне проблем в отрасли и угрозы пошлин на импорт машин в США

БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Европейские автопроизводители на этой неделе соберутся на ежегодный Женевский автосалон. Тем временем отрасль столкнулась с новыми торговыми разногласиями между США и Европой, по-прежнему не разрешены дизельные вопросы, и на рынке также появилась угроза появления новых конкурентов.

Президент Дональд Трамп всего несколько дней назад объявил о серьезных пошлинах на ввоз стали и алюминия, подогрев мировую торговую войну. В субботу он также грозился ввести пошлины на импорт автомобилей, а в США тем временем ввозится около трети продаваемых новых машин. Президент особо выделил импорт из ЕС.

Хотя угрозы Трампа, касающиеся несправедливых торговых подходов, подлили масла в огонь, несоответствие пошлин США и ЕС на ввоз автомобилей уже давно остается центральным вопросом торговых переговоров. Вокруг этой темы велись горячие споры еще во время трансатлантических торговых переговоров при администрации Обамы, причем к приходу Трампа вопрос не был разрешен, и он переговоры приостановил.

На данный момент в Европе действует 10%-ная пошлина на ввоз машин из США. Тем временем американская пошлина на ввоз машин из Европы составляет 2,5%.

"Высказывания Трампа в Twitter очень эмоциональны и не очень взвешенны. Однако поскольку Трамп ведет политику через угрозы, эта угроза представляет опасность", – заметил в воскресенье Фердинанд Дуденхёффер, директор Центра автомобильных исследований при Университете Дуйсбурга.

Очередной спор по поводу пошлин, которые могут сказаться на прибыли европейских автопроизводителей, – дополнительная проблема для представителей отрасли, которые соберутся в Женеве. Автосалон будет открыт для широкой публики в среду, но перед этим в течение двух дней будут проходить пресс-конференции и презентации для СМИ.

В прошлом месяце в Daimler AG, производящую Mercedes-Benz, неожиданно вложил средства китайский миллиардер Ли Шуфу. В итоге Европа еще сильнее забеспокоилась насчет появления новых конкурентов и перехода власти к азиатским фирмам.

Отрасль также столкнулась с угрозой масштабного запрета на дизельные машины, тогда как на них все еще приходится почти половина всех продаж новых автомобилей. Суд Германии недавно поддержал введение таких запретов для улучшения качества воздуха.

Пока не известны подробности, сложно полностью оценить последствия повышения пошлин на ввоз автомобилей. Однако почти с полной уверенностью можно говорить о том, что последствия затронут не только европейских производителей.

Согласно Дуденхёфферу, в прошлом году на импортные автомобили пришлось 35% от 17,3 млн новых легковых машин и пикапов, проданных в США. Если будут введены пошлины на автомобили, произведенные в Мексике, пострадает большинство автопроизводителей, в том числе и американские.

К примеру, по подсчетам Дуденхёффера, General Motors Co. в прошлом году произвела на американских заводах 2,24 млн легковых машин и малотоннажных пикапов, но ее продажи в США составили более 3 млн единиц. Это говорит о том, что компания ввезла почти 800 000 автомобилей.

По его словам, Ford<F> Motor Co. продал в США примерно на 100 000 машин больше, чем произвел внутри страны. У Fiat Chrysler эта цифра составила почти 1 млн машин. Продажи Volkswagen AG в США, в том числе брендов Audi и Porsche, на 484 651 единицу превысили число произведенных в стране машин, причем значительная часть автомобилей была привезена с мексиканских заводов. Mercedes импортировала в США 42 347 машин.

С Volkswagen и Daimler связаться не удалось. BMW ситуацию прокомментировать отказалась.