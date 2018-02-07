Нефтяники просят власти РФ компенсировать им налоговый маневр

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Нефтяные компании РФ просят у властей новых налоговых льгот для нефтепереработки. Как стало известно "Коммерсанту", глава "Роснефти" ROSN Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина о налоговых стимулах на 145 млрд рублей в год. Льгота связана с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо действующего НДПИ – на ряде проектов компании с 2019 года НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи нефти за рядом вычетов. Необходимость поддержки Сечин объясняет неравным положением НПЗ рядом с границами и внутри страны. По его оценке, в поддержке нуждаются НПЗ мощностью 85 млн тонн.

По данным издания, Путин поручил правительству изучить идеи Сечина. Ранее другая нефтяная компания – "Лукойл" LKOH– тоже просила о льготах для "социально значимых" НПЗ с "негативной" логистикой. Кроме того, компания просит снизить ставки акцизов на бензин "Евро-5" и отказаться от запланированной индексации тарифов с 1 июля. В противном случае эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок может снизиться до нуля, считают в "Лукойле". В качестве варианта ряд компаний предлагают ввести обратный акциз – возврат части затрат на выпуск нефтепродуктов.

ЧТО ТЕРЯЮТ ПЕРЕРАБОТЧИКИ

Глава "Роснефти" и топ-менеджмент "Лукойла" и раньше высказывали недовольство налоговым маневром, из-за чего упала доходность многих НПЗ. "Это связано с тем, что структура ценообразования в отрасли такова, что есть экспортная пошлина на нефть и на топливо. Вторая ниже, чем первая. Разница фактически компенсирует транспортные издержки для заводов, которые находятся далеко от границы, так что экспорт для них все равно выгоден. Введение НДД не только приведет к полной или частичной отмене НДПИ, но и к отмене экспортной пошлины. Это необходимо, чтобы уравнять РФ с другими государствами Единого таможенного пространства, которые никаких пошлин не платят", - рассуждает замдиректора АКРА Василий Танурков.

Кроме того, Белоруссия и Казахстан сейчас покупают нефть и нефтепродукты по внутрироссийским ценам, в результате чего бюджет РФ недополучает денег. Отмена экспортной пошлины позволит нивелировать этот эффект.

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С другой стороны, полный передел налоговой системы и переход на НДД приведет к тому, что НПЗ потеряют компенсацию, позволяющую им зарабатывать, в том числе, на экспортных рынках, отметил Танурков. Это будет негативно для отрасли в целом, хотя "Роснефть" несколько больше остальных заинтересована в формировании механизмов возмещения. Она медленнее других модернизировала свои НПЗ, поэтому у них ниже маржа в переработке.

Финансовое положение "Роснефти" не вполне понятно, согласен доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. "Существуют его разные оценки - вспомним, что первая версия отчета аналитиков Сбербанка о "Роснефти" осенью 2017 года была позже изменена после требования "Роснефти". Но, по-видимому, перспективы роста добычи нефти в компании очень туманны, а издержки добычи довольно высоки. Финансовая поддержка нефтяной компании с неопределенными перспективами прибыльности целесообразна только, если не будет проводиться за счет значимых социальных приоритетов", - уверен он.

КОМПЕНСАЦИЯ

В сложившейся ситуации есть два варианта – ввести ту или иную компенсационную меру для внутрироссийских НПЗ или смириться с тем, что объемы переработки в РФ сильно упадут, рассуждают эксперты. Во втором случае дефицита на внутреннем рынке не образуется, поскольку из-за транспортного плеча многим станет выгоднее реализовывать товар внутри страны, считает Танурков. Однако цены будут приближаться к европейским, что будет ощутимо для внутренних потребителей. Добавим, что в планах на ближайшие годы пока заложен дальнейший рост акцизов на бензин и дизтопливо, что тоже влияет на подорожание.

По мнению Ермолаева, в плане поддержки НПЗ компаниям требуется, прежде всего, предсказуемость "правил игры" на будущее. Инвестиции в модернизацию и строительство НПЗ очень высоки, а у нефтяных компаний есть выбор - тратить больше ресурсов на добычу или на переработку нефти. Очевидно, что с точки создания добавленной стоимости второй вариант лучше. Ведь в этом случае компания способна развить нефтепереработку, которую государству не придется постоянно поддерживать в будущем.

По итогам прошедшего недавно в правительстве совещания было принято решение продолжить работу по поддержке нефтепереработки в связке с завершением налогового маневра. "Мы сделали анализ, у нас есть понимание так называемой "красной зоны" в нефтепереработке, и есть определенные идеи, связанные с поддержкой, в первую очередь, на возвратной основе. И мы продолжаем работу над этим", - рассказал в среду первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер. Ранее предлагалось проработать четыре направления - нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС. Предложения были направлены в Минфин в конце минувшего года, однако определенности пока так и нет.

Судя по всему, решение до сих пор не принято, рассуждает Танурков. Насколько справедливы предложения "Роснефти", сказать сложно, поскольку информации крайне мало. Если речь идет о 145 млрд рублей, которые НПЗ потеряют от налоговых новаций, это одно, если же в реальности цифра ниже, и компания ее просто назвала, чтобы в итоге получить хоть что-то – совершенно другое. Скорее всего, в ближайшее время будет вестись торг, в ходе которого учтут интересы всех сторон – и производителей, и потребителей, и экономики, которой вовсе не нужен новый скачок инфляции. В итоге будет принято компромиссное решение, заключил представитель АКРА.