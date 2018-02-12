"Русал" и "Интеррос" поделят акции "Норникеля" по-братски

МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Напряженность в отношениях между акционерами горно-металлургического комбината "Норильский никель" GMKN постепенно спадает. Основные акционеры ГМК - "Интеррос" Владимира Потанина и "Русал" Олега Дерипаски - на прошлой неделе договорились выкупить у аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами Crispian Investments по 2% акций "Норникеля". На этих новостях акции ГМК росли на 0,8%, "Русала" - падали в пределах 3,5%.

Ограничения на выкуп акций у Crispian Investments прекратили действовать в декабре прошлого года, сейчас акционерное соглашение позволяет заключать сделки купли-продажи ценных бумаг, напоминают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Решение по продаже акций на паритетных началах сохраняет статус-кво в акционерном капитале "Норникеля", однако негативно влияет на "Русал", полагают они. Покупая 2% пакет металлургического комбината, алюминиевая компания увеличивает долговую нагрузку, в то время как некотируемый на бирже "Интеррос" демонстрирует хороший запас прочности.

В этих условиях "Русалу" остается надеяться на Высокий суд Лондона, который назначил слушания по иску алюминиевой компании на 14-17 мая. Если суд согласится с доводами "Русала", то сделки по продаже акций "Норникеля" структурой Абрамовича будут аннулированы. Несмотря на иск, слушания по которому назначены лишь на май, сделка по продаже акций может быть осуществлена в любое время.

Паритет соблюден

Ограничения по продаже акций Абрамовича существовали лишь до конца 2017 года, сейчас акционерное соглашение не препятствует продаже акций, принадлежащих его структурам, напоминает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. "Продажа не более 2% акций в одни руки, то есть в пользу "Интерроса" и "Русала", сохраняет статус-кво в акционерном составе ГМК", - говорит он.

По мнению руководителя управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилла Кукушкина, сделка по покупке доли Crispian пропорционально долям владения нейтральна для "Интерроса", который планировал выкупить всю долю, и умеренно негативна для "Русала". "Деньги на данную покупку у "Русала" есть: на 31 декабря 2017 года – 831 миллион долларов. Но покупка ухудшит кредитные метрики компании, следствием чего станет снижение или очередная приостановка дивидендных выплат", - считает он.

Реакция рынка пока довольно сдержанная, замечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Сегодня акции торгуются в небольшом минусе. Паники нет, поскольку есть еще время – судьба пакета стоимостью 1,25 миллиарда долларов решится через два месяца", - говорит он.

Кому как выгоднее

В сложившейся ситуации решение суда в большей степени выгодно "Интерросу", поскольку после приобретения 2% акций у "Русала" может не остаться сил для запуска механизма "русской рулетки", полагает Кочетков.

По его мнению, "Русал" будет вынужден покупать долю, ухудшая свое финансовое положение. "На рынке и без этой сделки оценивают "Русал" весьма сдержанно. Скорее всего, для покупки потребуются новые заимствования", - полагает эксперт, замечая, что у "Интерроса" достаточно аккумулированных средств. Если не будет запущен механизм "русской рулетки", то в целом все останется на прежних местах. "Не ожидаем существенных изменений в дивидендной политике ГМК, если ситуация после майского заседания суда не изменится", - говорит он.

По мнению Кочеткова, к текущему моменту акции "Норникеля" справедливо оценены рынком, поэтому существенные колебания акций могут наблюдаться на фоне изменений цен на медь и никель.

В целом для "Русала" вложения в ГМК – стратегические, поскольку участие в нем всегда приносило щедрые дивиденды, которые помогали компании обслуживать свой долг, напоминает Ващенко. "В случае продажи пакета найти равноценную замену в плане доходности, стоимости, на мой взгляд, будет очень сложно, если вообще возможно", - говорит он.

У "Русала" растут капитальные затраты – на 46,5% за 2017 год, планируется завершение строительства Тайшетсткого алюминиевого завода, добавляет Кукушкин. Дополнительный негатив инвесторов вызывает скорое введение 10% пошлины на импорт алюминия в США, на которые приходится чуть более 10% экспортной выручки компании, замечает он. "Незапланированные расходы на акции с премией к рыночной цене, которые не несут усиления позиций в "Норникеле", для Русала невыгодны, поэтому компания так надеется на отмену сделки судом", - говорит он.

К тому же, замечает Ващенко, бумаги "Русала" находятся под давлением, так как с начала года снижается цена на алюминий. Поэтому "Русал" крайне заинтересован в сохранении статуса-кво среди контролирующих акционеров и дивидендной политики, заключает он.

Суть спора

В феврале между "Интерросом" и "Русалом" вновь вспыхнул давний конфликт, разрешенный в 2012 году. Тогда стороны заключили акционерное соглашение при посредничестве Абрамовича и его партнеров, которое предусматривало пятилетний запрет на изменение размеров долей основных акционеров в ГМК.

Структура Потанина (владеет 30,3% ГМК) предложила Crispian Investments выкупить около 4% в ГМК (в целом доля Crispian составляет 6,37%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена — 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR.

Crispian пригласила другого мажоритария ГМК - "Русал" (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций по причине нарушения баланса среди владельцев ГМК. Ответчиком по иску стали зарегистрированная на Кипре Whiteleave Holdings Limited, подконтрольная "Интерросу".