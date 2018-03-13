Чили может стать "литиевой Саудовской Аравией"

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если литий, который широко применяется для производства аккумуляторов электрических автомобилей, это новая нефть, тогда Чили претендует на место Саудовской Аравии на этом рынке. Стать подобной сверхдержавой, однако, будет непросто, сообщает Dow Jones.

За последние два года цены на литий выросли вдвое, так как инвесторы ждали резкого увеличения спроса на аккумуляторы для электроавтомобилей. Подобную динамику можно было наблюдать и по акциям двух крупнейших производителей металла в Чили – Sociedad Quimicay Minerade Chile (SQM) и Albermarle (ALB). “Я в прошлом году получил самое большое число заявок на покупку акций SQM, чем каких-либо других”, - сказал Бен Исааксон из Scotiabank.

Чили обладает крупнейшими в мире запасами лития на мокром солончаке Салар-де-Атакама, издержки на извлечение которых также минимальны. Однако устаревшее законодательство в Чили определяет литий как один из стратегических ресурсов, что привело к сокращению его добычи. В результате Чили уступила лидерство в этой области Австралии, добыча лития в которой более затратна, но при этом страна расположена ближе к Китаю, где растет спрос на литий для производства аккумуляторов.

Теперь ситуация изменилась. Новый президент Чили миллиардер Себастьян Пиньера заключил соглашение с компаний SQM, которое долгое время откладывалось, но теперь должно увеличить квоту SQM по добыче лития в четыре раза. Что неудивительно для Латинской Америки, в основе соглашения лежали в том числе родственные связи и жажда мести. Основной акционер SQM, бывший зять диктатора Аугусто Пиночета, отказался от активного управления компанией.

Власти Чили в прошлом году достигли аналогичного соглашения с компаний Albermarle.

В итоге добыча лития к 2025 году, по недавним прогнозам чилийских регуляторов, может вырасти в десять раз. Они также сообщили журналистам, что представители Tesla недавно посетили город для того, чтобы изучить возможность создания стратегического партнерства с SQM.

Так следует ли инвесторам вкладывать средства в чилийские банки и инфраструктуру перед литиевым бумом? Не стоит слишком спешить. Несмотря на всю шумиху, литий еще не стал полноценным сырьевым товаром, а годовой объем торгов по металлу в прошлом году приблизился лишь к 3 млрд долларов. Эта цифра эквивалента объему торгов по нефтяным контрактам за полдня. Электромобили совершат эволюцию на рынке, но это произойдет постепенно. В Morgan Stanley прогнозируют, что их доля на мировом рынке через семь лет достигнет 9% против 1,6% в настоящий момент. При этом литиевых аккумуляторов будет недостаточно для того, чтобы поглотить рост предложения металла в Чили и других странах, заключили в банке. На мировом рынке лития вскоре будет наблюдаться избыток, а цены на металл к 2025 году упадут на 45%. Отчет Morgan Stanley, который был опубликован 26 февраля, негативно сказался на рынках. Так, акции SQM обвалились более чем на 15%, а Albemarle упали более чем на 10%.

Избыточное предложение – не единственная потенциальная проблема в случае либерализации рынка лития, полагает Джо Лоури, президент консалтинговой компании Global Lithium. Сделка правительства с SQM истекает в 2030 году, создавая неопределенность относительно более долгосрочного инвестирования. Увеличение роялти, которое может достигнуть 40%, также может подтолкнуть горнодобывающие предприятия к добыче лития в соседней Аргентине. Запасы лития в Аргентине составляют четверть от чилийских, но президент страны Маурисио Макри при этом поощряет инвестиции.

“Это сказка о двух странах”, - сказал Лоури, подчеркнув изменение ситуации в Аргентине и Чили.

Исааксон из Scotiabank верит, что в долгосрочной перспективе Чили станет литиевой супердержавой. "По нашему самому пессимистичному сценарию, цены будут находиться в районе 8000 долларов за тонну против текущих 13 000 долларов за тонну", - отмечает он. "Однако себестоимость добычи на месторождении Салар-де-Атакама составляет 4000 долларов за тонну, включая роялти на добычу, поэтому они по-прежнему будут получать хорошую прибыль. Тяжело придется мелким производителям", - добавил Исааксон. Он ожидает динамики акций SQM "наравне с рынком" с целевым уровнем 55 долларов. В пятницу акции SQM торговались на уровне 52 долларов.

Быть "Саудовской Аравией" не всегда легко. И поскольку век лития только начинается, в любом случае стоит следить за ситуацией в Чили.