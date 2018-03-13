Бюджет РФ сделал первый шаг к профициту по итогам года

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. С начала текущего года, по данным Федерального Казначейства РФ, российский бюджет стал профицитным. Профицит по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд рублей. При этом доходы бюджета составили 2,534 трлн рублей, расходы - 2,308 трлн рублей. В январе текущего года, по предварительной оценке Минфина, бюджет был исполнен с профицитом в 189,3 млрд рублей, или 2,8% ВВП.
Для сравнения, прошедший год выдался для российского бюджета дефицитным. По данным Казначейства, дефицит в 2017 году составил 1,316 трлн рублей, предварительная оценка Минфина - 1,4% ВВП, или 1,336 трлн рублей. При этом экономические власти не теряют надежду, что в текущем году данный тренд переломится. В середине января этого года глава министерства Антон Силуанов говорил, что по закону в текущем году планируется дефицит в 1,3%, но при сохранении нынешней нефтяной конъюнктуры "мы выйдем на профицит". Согласно представленному в начале года прогнозу Минэкономразвития, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить 1% ВВП.
НЕФТЬ И ЭКОНОМИЯ
"В последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 году, тогда доходы превысили расходы на 0,8% ВВП или 428 млрд рублей", - напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, на сегодняшний день профицит бюджета возник по многим причинам. Среди них - адаптация к определенным ценам на нефть без каких-либо надежд на дополнительные доходы нефтегазового сектора, введение политики импортозамещения с определенными попытками точечного субсидирования отдельных промышленных и сельскохозяйственных объектов по всей стране для их дальнейшего развития, а также новая экономическая политика с таргетированием инфляции и переходом к свободному курсу рубля.
В свою очередь, аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев высказал мнение, что судить о динамике таких глобальных и инертных показателей, как бюджет страны, на основании оценок за столь короткий временной отрезок, как месяц или два, очень сложно. "На отдельных временных периодах действительно возможны заметные колебания. Вспомните 2017-й год, когда по итогам первого полугодия темпы проста ВВП были таковы, что у многих уже не оставалось сомнений, что по итогам года эта цифра составит 2,5-3%. А вышло, в конце концов, с трудом 1,5%", - рассуждает он.
Немаловажным влияющим фактором являются и методики подсчета, которые периодически меняются - зачастую из соображений политической конъюнктуры. Объективного расширения экономики в таких масштабах, конечно, не наблюдается. Однако заметное влияние на размеры профицита могло оказать снижение расходов государства в январе и феврале. К сожалению, Казначейство РФ, опубликовавшее данные цифры по профициту бюджета, пока не приводит детализации по статьям доходов и расходов бюджета за эти месяцы, из-за чего весьма затруднительно дать точную оценку, по каким статьям бюджета могло произойти столь существенное сокращение расходов.
ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?
Эксперты придерживаются разных точек зрения относительно того, удастся ли сохранить такие темпы превышения доходов над расходами в течение всего года. "Если с начала года профицит бюджета составил 226 млрд рублей, то на конец года данная цифра может достигнуть около 400 млрд рублей с ростом ВВП до 2%", - считает Новикова.
По ее мнению, для сохранения и повышения бюджетного профицита РФ важно придерживаться созданной экономической политики, а также уделить особое внимание дальнейшему развитию промышленного сектора национальной экономики с привлечением дополнительных инвестиций. Они могли бы стать основой качественного скачка в отечественном производстве товаров и услуг, а не в создании бОльшего количества платформ (заводов, фабрик) по сборке продукции с привлечением импортных, технологий. Сегодня это является основной задачей российской экономики, полагает эксперт.
При этом Коренев считает, что уверенности в сохранении столь фантастических темпов в течение всего года пока нет. "Сокращать расходы особо некуда – итак урезано всё, что можно было урезать. Увеличивать доходы можно, но в любом случае не такими темпами и не такими объемами. Профицит в январе 2018-го года составил 2,8% ВВП. Т.е. в годовом выражении 33,6%, что является абсолютно невозможной цифрой", - пояснил он.
Что касается реальной цифры по итогам года, то многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе, от стоимости энергоносителей, возможного усиления санкций, введения США заградительных пошлин и т.д. Не исключено, что по итогам года бюджет снова окажется дефицитным. Но и профицит в пределах 1,1,5% также вполне реален, заключил представитель "ФИНАМ".