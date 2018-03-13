Бюджет РФ сделал первый шаг к профициту по итогам года

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. С начала текущего года, по данным Федерального Казначейства РФ, российский бюджет стал профицитным. Профицит по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 млрд рублей. При этом доходы бюджета составили 2,534 трлн рублей, расходы - 2,308 трлн рублей. В январе текущего года, по предварительной оценке Минфина, бюджет был исполнен с профицитом в 189,3 млрд рублей, или 2,8% ВВП. Казначейство: Профицит консолидированного бюджета РФ в январе составил 416,5 млрд руб

Для сравнения, прошедший год выдался для российского бюджета дефицитным. По данным Казначейства, дефицит в 2017 году составил 1,316 трлн рублей, предварительная оценка Минфина - 1,4% ВВП, или 1,336 трлн рублей. При этом экономические власти не теряют надежду, что в текущем году данный тренд переломится. В середине января этого года глава министерства Антон Силуанов говорил, что по закону в текущем году планируется дефицит в 1,3%, но при сохранении нынешней нефтяной конъюнктуры "мы выйдем на профицит". Согласно представленному в начале года прогнозу Минэкономразвития, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить 1% ВВП.

НЕФТЬ И ЭКОНОМИЯ

"В последний раз российский бюджет был профицитным в 2011 году, тогда доходы превысили расходы на 0,8% ВВП или 428 млрд рублей", - напомнила доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По ее словам, на сегодняшний день профицит бюджета возник по многим причинам. Среди них - адаптация к определенным ценам на нефть без каких-либо надежд на дополнительные доходы нефтегазового сектора, введение политики импортозамещения с определенными попытками точечного субсидирования отдельных промышленных и сельскохозяйственных объектов по всей стране для их дальнейшего развития, а также новая экономическая политика с таргетированием инфляции и переходом к свободному курсу рубля. Профицит бюджета РФ за январь-февраль составил 226,5 млрд руб

В свою очередь, аналитик ГК "ФИНАМ" Алексей Коренев высказал мнение, что судить о динамике таких глобальных и инертных показателей, как бюджет страны, на основании оценок за столь короткий временной отрезок, как месяц или два, очень сложно. "На отдельных временных периодах действительно возможны заметные колебания. Вспомните 2017-й год, когда по итогам первого полугодия темпы проста ВВП были таковы, что у многих уже не оставалось сомнений, что по итогам года эта цифра составит 2,5-3%. А вышло, в конце концов, с трудом 1,5%", - рассуждает он.

Немаловажным влияющим фактором являются и методики подсчета, которые периодически меняются - зачастую из соображений политической конъюнктуры. Объективного расширения экономики в таких масштабах, конечно, не наблюдается. Однако заметное влияние на размеры профицита могло оказать снижение расходов государства в январе и феврале. К сожалению, Казначейство РФ, опубликовавшее данные цифры по профициту бюджета, пока не приводит детализации по статьям доходов и расходов бюджета за эти месяцы, из-за чего весьма затруднительно дать точную оценку, по каким статьям бюджета могло произойти столь существенное сокращение расходов.

ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО?

Эксперты придерживаются разных точек зрения относительно того, удастся ли сохранить такие темпы превышения доходов над расходами в течение всего года. "Если с начала года профицит бюджета составил 226 млрд рублей, то на конец года данная цифра может достигнуть около 400 млрд рублей с ростом ВВП до 2%", - считает Новикова.

По ее мнению, для сохранения и повышения бюджетного профицита РФ важно придерживаться созданной экономической политики, а также уделить особое внимание дальнейшему развитию промышленного сектора национальной экономики с привлечением дополнительных инвестиций. Они могли бы стать основой качественного скачка в отечественном производстве товаров и услуг, а не в создании бОльшего количества платформ (заводов, фабрик) по сборке продукции с привлечением импортных, технологий. Сегодня это является основной задачей российской экономики, полагает эксперт. ОЭСР понизила прогноз роста ВВП РФ на 2018 г, прогноз по мировой экономике повышен

При этом Коренев считает, что уверенности в сохранении столь фантастических темпов в течение всего года пока нет. "Сокращать расходы особо некуда – итак урезано всё, что можно было урезать. Увеличивать доходы можно, но в любом случае не такими темпами и не такими объемами. Профицит в январе 2018-го года составил 2,8% ВВП. Т.е. в годовом выражении 33,6%, что является абсолютно невозможной цифрой", - пояснил он.

Что касается реальной цифры по итогам года, то многое будет зависеть от внешних факторов, в том числе, от стоимости энергоносителей, возможного усиления санкций, введения США заградительных пошлин и т.д. Не исключено, что по итогам года бюджет снова окажется дефицитным. Но и профицит в пределах 1,1,5% также вполне реален, заключил представитель "ФИНАМ".



