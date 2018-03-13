Экономика после выборов. На что надеяться россиянам в ближайшие 6 лет

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Президентские выборы - важный этап в жизни страны: перестановки в руководстве, старые задачи, новые направления мысли и всегда – реформы, преобразования, как принято считать, направленные не только на укрепление действующей власти, но и на улучшение жизни граждан, общества. Однако слово "реформа" для россиян – скорее что-то негативное, почти проклятое, которая часто ассоциируется с урезанием, или лучше сказать, с оптимизацией социальных благ в угоду не совсем понятной населению и не всегда ощутимой эффективности.

Тем не менее, преобразований не избежать, полагают экономисты и политологи, хотя и по-разному оценивают грядущие изменения и направления экономической политики в новый президентский цикл.

Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за действующего президента РФ Владимира Путина готовы проголосовать 69% опрошенных. На следующем месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с разрывом в 62 п.п. (7%), а за ним с 5% кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Поэтому, полагают эксперты, скорее всего, необходимо ориентироваться на существующую систему и отталкиваться от установившейся парадигмы, которая, к слову, зачастую вредит развитию экономики из-за закостенелости и бюрократизма.

За время восемнадцатилетнего срока действующего руководства во главе с Путиным остается нерешенным ряд проблем, в частности, разрастающаяся бюрократия, затвердевающая вертикаль власти, экономическое неравенство как населения, так и целых регионов, недостаток квалифицированных кадров. И самое главное – отношение. Восприятие населением экономики, в частности, бизнеса, капитала, инвестиций, как чего-то негативного и чуждого.

Поэтому, полагают эксперты, России и ее гражданам нужны не только структурные изменения, но и объяснение их необходимости, трансформация восприятия. В противном случае тотальную зависимость от нефтяной иглы не победить, неравенства не преодолеть и сильную экономику не построить.

Новое - это хорошо забытое старое

По мнению руководителя аналитического департамента коммуникационного холдинга "Минченко Консалтинг" Кирилла Петрова, после президентских выборов в экономической повестке сохранятся тенденции, которые наблюдались в 2016-2017 годах - это дирижизм, сохранение высокой доли государственного сектора, сокращение доли свободных рынков.

Программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик, напротив, считает, что в экономической политике в текущем году произойдет ключевое событие – будет сформулирована долгосрочная стратегии экономического развития. "Текущий год может стать переломным с точки зрения горизонтов развития, то есть произойдет переключение скоростей в экономической политике от относительно тактической и краткосрочной в сторону более долгосрочной и стратегической политики. Многие этого ждут, эти ожидания основываются на том, что ряд центров готовят свое видение стратегии экономической политики", - поясняет он.

Предполагается, что в этом году будет сформулирован синтез обсуждаемых стратегий от Центра стратегических разработок (ЦСР) под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина и "Столыпинского клуба", возглавляемого бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, на основе которого в дальнейшем будут вырабатываться долгосрочные приоритеты и направления экономической политики.

По мнению Лисоволика, после выработки консолидированной позиции приоритетами новой экономической политики станут человеческий капитал, высокие технологии. "Это те сферы, развитие которых требует более длительных горизонтов планирования, разработки стратегии", - говорит он, замечая, что в прошлом году была достигнута макроэкономическая стабильность, на основе которой теперь можно выстраивать экономику, направленную на ускоренное развитие. "В этом году, наверное, будут сформулированы ключевые ориентиры такого рода стратегии", - полагает он.

Директор программы "Экономическая политика" московского центра Карнеги Андрей Мовчан настроен более скептично относительно дальнейшего развития экономической политики России. "Она никак не изменится, почему что-то должно меняться?", - говорит он. Сейчас произошло локальное повышение зарплат бюджетников перед выборами. "После выборов в этом отпадет необходимость, повторение повышения вряд ли произойдет. После выборов можно будет расслабиться на шесть лет", - считает он.

После выборов будет предпринят ряд шагов, направленных на снижение социальной поддержки со стороны государства, полагает Мовчан. "Все, что достаточно непопулярно, но нужно, отложено на "после выборов", и все будет проделано. Например, повышение тарифов, подоходного налога, пенсионного возраста", - перечисляет он, уточняя, что в целом, эти шаги нельзя назвать внезапными, они давно планировались. "В остальном, думаю, ничего не изменится", - считает он.

Проблема последних 18 лет

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, рассуждая об основной проблеме в политике последних 18 лет, называет недостаток квалификационных кадров. "Это самая главная, насущная проблема. Крупные иностранные инвесторы говорят, что других проблем у нас, в общем, нет, - отмечает он. - Ресурсы есть, инфраструктура есть, даже законодательство хорошее, а кадров не хватает".

РФ придется напрячься, чтобы выполнить "план Путина" по ВВП

По словам Лисоволика, проблему сформулировал в своих недавних интервью сам президент - это снижение высокого уровня неравенства, дальнейшие меры по сокращению бедности. Работа в этом направлении формулируется как один из ключевых приоритетов.

Он напоминает, что уровень неравенства в России, с точки зрения распределения доходов, а также неравенство благосостояния регионов и бедность населения достаточно высоки, однако возможности и резервы для дальнейшего снижения есть.

По мнению Мовчана, "это все лозунги, это говорится все 18 лет, все предыдущие заявления примерно об этом". "Первые 8 лет, пока цена на нефть росла, эти заявления удачно совпадали с реальностью, после восьмого года реальность изменилась, а заявления остались те же", - указывает он. По его словам, Россия последние 20 лет растет медленнее всех ресурсных стран, кроме Венесуэлы. "Начиная с 2012 года роста нет вообще", - считает эксперт.

По его мнению, из-за того, что власть поставила перед собой в качестве основной задачи свою несменяемость, обеспечение собственной стабильности и нахождение определенной группы элит у власти, страдает экономическая составляющая. "Ради решения этой задачи пришлось пойти на серьезные действия, в частности, на ограничение возможности конкуренции, на ограничение доступа частного и иностранного капитала, ограничение частной инициативы, разрастание бюрократии", - рассуждает он.

По его мнению, существующая система не способствует проведению реформ. "Она абсолютно ригидна, принимает только один способ действия – увеличение и расширение своих полномочий", - полагает он. В таких условиях невозможно открыто взаимодействовать с внешним миром, даже при желании создавать нечто новое без слома системы, уверен Мовчан.

Реформы и отношение народа

По мнению Мухина, на данный момент в России назрела необходимость в экономической реформе, и общество готово к ней. "Владимир Путин в какой-то степени анонсировал экономическую реформу, но так как россияне традиционно очень плохо относятся к слову "реформа", он говорил о радикальных изменениях, которые разрабатываются целыми командами экономистов, включая Алексея Кудрина, Андрея Белоусова", - говорит Мухин. Судя по всему, именно им и придется реализовывать эти инициативы на практике, добавляет он.

"Необходимость экономических изменений, доводки экономической системы до ума существует перманентно. Общество надеется на Путина всеми фибрами своих социальных потребностей. Контуры этой реформы, скорее всего, будут либеральными", - замечает он. По мнению Мухина, для улучшения состояния экономики необходимо повышать уровень производительности труда, а также профессионализм кадров.

При этом, поясняет политолог, реформа – это не урезание расходов, а структурная оптимизация для экономики, которая имеет как издержки, так и преимущества. "Не думаю, что Владимир Путин позволит себе после всех предвыборных обещаний, которые он дал, понизить социальный статус гражданина Российской Федерации. Скорее всего, он будет повышен", - считает Мухин.

В свою очередь Мовчан отмечает, что экономике требуется полная смена системы управления. "Надо полностью менять систему управления, уходить от вертикали, бюрократии, трансформировать систему в институциональную, конкурентную. Дальше особой и программы не нужно, потому что частная инициатива, внутренние процессы, иностранная инициатива сделают свое дело. Все-таки рынок в стране большой", - говорит он.

При этом, замечает экономист, России не требуется притока денег, "у нас их много". Российской экономике необходимо пространство для развития – снижение рисков, себестоимости, социальное изменение отношения к реформе, развитию, предпринимательству, бизнесу.

По его словам, российской экономике необходимо пространство для развития – снижение рисков, себестоимости, изменение отношения к реформам, предпринимательству, бизнесу. "У нас ведь все, что я перечислил, считаются социально ругательными словами. "Реформа", "изменение", "развитие", "предпринимательство", "капитал", "бизнес" - это все для России социально проклятые слова", - полагает он.

Пока ситуация не изменится, выстраивать сильную экономику в России будет по-прежнему сложно, говорит экономист. "Основной принцип будет такой: пришел к государству, украл и убежал. Настоящей работы не будет никогда, если не поменять отношение", - считает он.

Будущее направление экономики

По мнению Лисоволика, озвученные проблемы, скорее всего, станут направлениями для работы власти в новый президентский цикл, которые будут учитываться при выработке стратегических ориентиров для экономической политики следующих нескольких лет. В течение 3-5 лет можно заложить основы для серьезного улучшения ситуации. "Примеры других стран свидетельствуют о том, что зачастую прорывы, серьезное улучшение ситуации, не обязательно должны длиться десятилетиями", - говорит он.

При этом в краткосрочной перспективе не стоит ждать значительных прорывов, скорее, это вопрос среднесрочной и долгосрочной перспективы. "У нас сохраняются серьезные структурные ограничения: неравенство, демографические проблемы", - напоминает он, замечая, что нельзя за 3-5 лет окончательно решить все проблемы, но можно заложить основы, векторы экономической политики. "Конечно, если говорим о проблемах неравенства, то это факторы долгосрочные, структурные, требующие длительной работы", - поясняет он.

По мнению Лисоволика, сейчас российская экономика должна ориентироваться на выход к уровню экономического роста выше среднемировых. В среднесрочной перспективе это достижимо в случае, если будут улучшены условия для экономического роста, то есть будет наблюдаться инвестиционный рост, развитие человеческого капитала, улучшение инвестиционного климата. "Если инвестиции станут по-настоящему драйвером экономического роста, можно ожидать не только количественного, но и качественного улучшения параметров роста экономики России", - говорит он.

По мнению Мовчана, перспективу роста экономики РФ даже в 1,3-1,5% можно считать очень позитивной. Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует рост российского ВВП на 0,7% в ближайшее 12 лет, напоминает он. "И вообще все зависит от цены на нефть. Если она упадет, скажем, на 30%, то не будет никакого роста, а может, будет и сокращение в реальном выражении, потому что экономическая зависимость от нефти как была тотальна, так и остается", - замечает он.

По его мнению, она даже больше, чем в начале 2000-х. "Потому что тогда цена была низкая, было просто сложно полностью зависеть от нее. Теперь цены выросли. Фактически мы – нефтяная компания, все остальное у нас делается в качестве дополнительного продукта", - считает он. По его словам, во всех аспектах экономической деятельности прослеживается четкий паттерн, который прямо повторяет кривую цен на нефть.

В свою очередь Петров полагает, что рост ВВП не отражает улучшение благосостояния отдельных домохозяйств. "Поэтому ставить цели по показателю ВВП в 2018 году немного неправильно. Этот макропоказатель активно критикуется, поскольку его формальный рост не всегда приводит к росту благосостояния граждан, домохозяйств. Это мнение большого числа экономистов", - говорит он.

Для повышения эффективности экономики России в условиях политики дирижизма, по мнению Петрова, новый президентский срок в России ознаменуется цифровизацией общества. "Будет сделан упор на развитие информационных технологий, в том числе в госуправлении, в медицине", - полагает он.