Средиземноморский газ манит крупные нефтяные компании

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании устремились в средиземноморские воды Израиля, Ливана и Египта после того, как многолетние дипломатические усилия США помогли сломить политическую преграду вокруг гигантских залежей природного газа на Ближнем Востоке, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC, Total SA и другие компании планируют инвестировать средства в экспорт и разведку на восточном побережье Средиземного моря. Они воодушевились знаковым соглашением, которое было подписано в феврале американскими, израильскими и египетскими фирмами и вдохнуло новую жизнь в рынок региона.

По словам осведомленных источников, Shell сейчас ведет переговоры с инвесторами в месторождения природного газа у побережья Израиля и Египта для начала поставок сырья на ее египетский завод по сжижению газа. Если сделка будет заключена, Израиль сможет быстро наладить экспортные поставка с одного из самых крупных месторождений природного газа, найденного в Средиземном море к западу от Хайфы.

Итальянская Eni SpA и французская Total в феврале объявили об открытии нового месторождения у побережья Кипра. Два нефтяных гиганта совместно занимаются разведкой в спорных водах у берегов Ливана. Exxon тоже намеревается поблизости начать разведывательные работы.

Согласно Wood Mackenzie, шотландской консалтинговой компании в сфере энергоносителей, суммарные запасы природного газа в водах Израиля, Кипра и Египта составляют, предположительно, 125 трлн кубических футов. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос США в течение почти пяти лет.

Всплеск активности отмечается после многолетних усилий США по объединению экономик некогда таких враждебно настроенных по отношению друг к другу стран, как Израиль, Египет и Иордан, а также по развитию восточного региона Средиземного моря как центра природного газа. Это делается, чтобы снизить зависимость Европы от поставок энергоносителей из России.

Дипломатический прорыв случился в феврале, когда Noble Energy Inc., нефтегазовая фирма из Хьюстона, и ее партнеры подписали соглашение на сумму 15 млрд долларов о поставке египетской компании газа с двух израильских газовых месторождений – Тамар и Левиафан. Хотя Египет и Израиль мирно сотрудничали в течение 40 лет, арабы долгое время противились идее использования израильского экспортного газа и нефти.

"Кто бы мог подумать 20 или 30 лет назад, что Израиль начнет поставлять энергоносители арабским странам?", - спрашивает в интервью министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

По словам источников, эта сделка основывается на аналогичных соглашениях между инвесторами в израильские месторождения и иорданскими фирмами, заключенных при посредничестве бывшего госсекретаря США Джона Керри. Как утверждают американские чиновники, администрация Трампа продолжает держать руку на пульсе дел в регионе, хотя в большинстве недавних сделок напрямую не участвовала.

"Первую сделку необходимо было заключить, чтобы вселить уверенность в рынок", - говорит Бас Персиваль, аналитик Wood Mackenzie.

Месторождения природного газа, найденные в израильских и египетских водах Средиземного моря за последние 10 лет, считаются одними из крупнейших в мире. Однако из-за споров Израиля с соседями, местной бюрократии и юридических тяжб регион не спешил разрабатывать их.

Shell, которая долгое время не хотела вести дела в рамках газовой сделки между Израилем и Египтом, планирует заключить 15-летнее соглашение стоимостью до 30 млрд долларов о покупке газа на израильских и кипрских месторождениях, дальнейшему сжижению этого газа в Египте и транспортировке СПГ в Европу и другие страны. Об этом сообщил один из источников.

Представитель Shell отказалась прокомментировать потенциальную сделку. Представитель Noble сказала, что компания продолжает обсуждать продажу газа на экспорт с многочисленными сторонами.

ВР занимается освоением газовых месторождений вблизи побережья Египта, которые представитель компании назвал "изобилующими". За последний год ВР начала добычу на трех новых месторождениях, а позднее в этом году намерена начать качать газ еще на одном месторождении.

Впрочем, в других местах все не так гладко.

Так, в феврале турецкие ВМС заблокировали буровое судно, принадлежащее итальянской Eni и направлявшееся на Кипр. Анкара противится дальнейшей разработке прибрежных месторождений Кипра, которые по-прежнему поделены между независимым государством ЕС и принадлежащим Турции анклавом и находятся у спорных морских границ.

Exxon и государственная нефтяная компания Катара планируют начать бурение у берегов Кипра во второй половине этого года, заявила представитель Exxon Ребекка Арнольд. Судно Exxon находится на пути в эту зону, сообщил на прошлой неделе пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана, добавив, что Анкара "примет все необходимые меры, чтобы продолжить защищать" права турецкой части Кипра.

Хотя Exxon не сообщила, куда направляется судно, она сказала, что буровые корабли должны завершить работу в следующие несколько месяцев.

Попытки обнаружить газ у побережья Ливана опять же наталкиваются на споры по поводу морских границ с соседним Израилем. Eni и Total пообещали начать бурение близи зоны, на которую претендуют и Израиль, и Ливан, что только усугубило словесную перепалку между двумя государствами.

Total утверждает, что выбранное для бурения место находится в 25 километрах от спорной территории и не должно стать проблемой.