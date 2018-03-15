ЕС намерен повысить налоговую нагрузку на американские технологические фирмы

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Обострение споров в трансатлантической внешней торговле заставило Европу взять на прицел американские технологические фирмы, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В среду Франция обратилась в суд с просьбой оштрафовать Apple <AAPL> Inc. и Google за то, что они якобы использовали в своих интересах менее крупных французских разработчиков программного обеспечения. В жалобе министерство финансов Франции просит парижский суд обязать компании прекратить " злоупотребления в договорных отношениях".

На следующей неделе в Брюсселе планируется представить два законодательных предложения о повышении налогов для технологических гигантов. Новые правила, которые ЕС разрабатывает с прошлого года, негативно скажутся непосредственно на крупнейших американских технологических фирмах.

Торговые разногласия между Брюсселем и Вашингтоном усиливаются. Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предупредила, что примет контрмеры в отношении США, если ЕС не станет исключением из плана президента Дональда Трампа о введении тарифов на импорт стали и алюминия. Кроме того, недавняя реформа американской системы налогообложения может ударить по европейским технологическим и фармацевтическим фирмам, ведущим бизнес в США.

Каждая из сторон обвинила другую в протекционизме, тем самым повышая риски торговой войны.

"Не стоит воспринимать это как агрессию с нашей стороны, – заявил еврокомиссар по экономике Пьер Московиси, имея в виду налоговые планы ЕС. – Это не антиамериканская мера. Просто некоторые из компаний, в отношении которых будут повышены налоги, американские. Речь идет не о протекционизме, а о справедливом налогообложении".

ЕС хочет изменить правила взимания корпоративных налогов, которые традиционно рассчитываются с учетом физических активов и страны, в которой компания ведет бизнес. Комиссия хочет учесть виртуальные операции, такие как адресная реклама. Поисковые сервисы продают эти услуги, используя данные, полученные в стране, где у них нет постоянного представительства для целей уплаты НДС.

По новым правилам ЕС, вероятно, начнет взимать налоги с выручки, а не с прибыли компаний. Такая мера может быть кратковременной. Она будет введена в преддверии более масштабных изменений, которые определят постоянное представительство в виртуальном мире.

Краткосрочная налоговая ставка может варьироваться от 1% до 5% и взиматься с выручки на основе местонахождения пользователей. Однако подробности нового пакета мер в окончательном варианте пока не согласованы, говорят чиновники ЕС. В интервью Московиси сказал, что новые правила помогут избежать двойного налогообложения, а также лишней нагрузки на менее крупные бизнесы.

Франция, возглавившая инициативу по повышению налогов для технологических фирм, призывает комиссию ввести краткосрочные меры. Как утверждает министр финансов Франции Бруно Ле Мэр и другие чиновники, технологические гиганты использую юридические лазейки, чтобы перевести слишком много прибыли в страны с низкой налоговой ставкой. Они считают, что, пока не будут изменены законы с целью пресечения подобной практики, Европа должна облагать налогом выручку, а не прибыль компаний.

Франция приняла решение после того, как министр финансов Британии Филип Хаммонд во вторник подтвердил, что намерен выяснить, возможно ли изменить корпоративный налог для технологических транснациональных фирм, функционирующих в Британии.

"На наш взгляд, наши условия соответствуют французским законам. Мы будем отстаивать свою позицию в суде", - заявила представитель Google. Apple не откликнулась на просьбу о комментариях.