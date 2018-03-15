Реклама сделала криптовалюты финансовой пирамидой

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. На рынке криптовалют вновь смятение, на Западе разворачивается борьба с вводящей в заблуждение рекламой. Технологический гигант Google с июня 2018 года запрещает на своих площадках рекламу виртуальных валют и сопутствующих услуг, в том числе ICO, криптовалютные кошельки и советы по торговле. Социальная сеть Facebook запретила такую рекламу еще в конце января. На фоне этих новостей крупнейшая в мире криптовалюта, биткоин, потеряла почти 15%, опустившись ниже отметки в 8 тысяч долларов впервые с середины февраля. Альтернативные криптовалюты Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash также теряли в цене. Биткоин опустился ниже $8 тыс после новости о запрете Google рекламы криптовалют

Хотя краткосрочно борьба против криптовалютной рекламы немного бьет по рынку цифровых денег, в конце концов она положительно скажется на индустрии, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Из-за массового распространения информации о криптовалютах и блокчейне прорывная индустрия стала пристанищем мошенников, криптовалютные схемы стали сродни финансовым пирамидам. Поэтому очищение информационного поля от большого количества рекламы позитивно отразится на отношении к криптовалютам, тем более что запреты на рекламу вряд ли как-то повлияют на их котировки в будущем.

Против скандалов и мошенников

Решение Google и Facebook может быть связано с давлением ФБР, хотя у этих компаний есть собственные причины запретить рекламу криптовалют, говорит замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Криптовалюты – это еще одна скандальная тема, связанная с обманом при размещении ICO. В первую очередь это относится к социальным сетям и видеохостингам, которые напичканы рекламой критовалют. За последние два года Google сотрясли два скандала, связанных с тем, что реклама крупных рекламодателей показывалась на сомнительном видеоконтенте, размещенном в YouTube", - замечает он. Крупные компании были этим недовольны и на время заморозили сотрудничество, поэтому сейчас Google пытается сделать контент более чистым и менее скандальным, говорит он. В ЕЦБ назвали криптовалюты "жалким подобием денег"

Верников напоминает, что технологическая компания стала более строго относиться к видеороликам с детьми-блогерами, по которым получала много нареканий. "Частично видеоконтент модерируют роботы, исходя из тегов видео. Если робот находит тег неподобающим, он сообщает живому модератору об этом. "Но живых модераторов у компании не хватает, потому что видеоблогеров очень много. Проблема будет только расти, поэтому компании решили подстраховаться и полностью перекрыть поток "криптореклам", - поясняет он. По его мнению, другие подобные площадки будут также ужесточать правила.

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов положительно оцениваю решение Google и Facebook запретить рекламу ICO. "Около года назад ICO вместо привлечение первичных инвестиций для революционных идей превратилось в массовый способ привлечения денег. Это привело к тому, что на рынке появились мошенники и ICO стали делать по принципу пирамиды – кто раньше вошел и вышел, тот заработал, остальные теряли деньги", - объясняет он. По его словам, это сильно тормозит развитие блокчейна и всей криптоиндустрии.

Хорошие проекты стали привлекать инвестиции от крупных клиентов, а мошенники не могли собрать большие суммы, поэтому пользовались рекламными услугами Facebook и Google. Теперь социальные сети, скорее всего, запретят рекламу ICO, чтобы повысить свою кредитоспособность, полагает он.

Другие площадки

Разумеется, запреты на рекламу – плохой сигнал для рынка, однако это никак не повлияет на котировки криптовалют, так как они не зависят от подключения или отключения рекламных площадок, говорит соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов. К тому же, напоминает он, кроме этих площадок, есть Telegram, Youtube, Instagram, конференции, посвященные криптовалютам и другие возможности для размещения этого продукта. "Яндекс" уже с прошлого лета не дает такую возможность. На этом фоне Telegram становится главной площадкой для продвижения ICO и криптовалютных проектов", - говорит он.

Меркулов соглашается с коллегой: по его мнению, Telegram вряд ли будет вводить подобные запреты, поскольку сама площадка проводит ICO. "Если Twitter запретит рекламу ICO, то будет сильная негативная реакция, поскольку социальная сеть сейчас является прибежищем для криптоэнтузиастов. Падение (криптовалют) может достигнуть 10-15%", - полагает он. При этом запрет рекламы на других площадках практически не вызовет негативной реакции среди криптоинвесторов, поскольку на Instagram и Yandex приходится маленький объем рекламы, замечает он.

Справедливая цена крипты

Справедливую цену биткоина в данных условиях назвать сложно, говорят эксперты. Зартдинов, например, считает оптимальной ценой за биткоин 10 тысяч долларов.

По мнению Меркулова, справедливую цену биткоина сейчас невозможно посчитать. "Этот актив не будет иметь стоимости, пока его не признают несколько крупных стран, у которых большой оборот денежных средств", - объясняет он. "Более того, будущее биткоина не такое радужное, как могло показаться в самом начале, потому что есть много проблем с масштабируемостью", - замечает он. Сейчас в среднем биткоин может обрабатывать 2,5 транзакции в секунду, в то время как Visa может обрабатывать 40 тысяч транзакций в секунду. Глава ЦБ Китая выступил против использования криптовалют в качестве платежного средства

Верников полагает, что курс биткоина больше зависит от политики регуляторов. "Этот год – год ужесточения политики, поэтому более вероятно боковое движение", - говорит он, подчеркивая при этом, что крипотвалюты никуда не исчезнут. В долгосрочном плане запрет на их рекламу сделает индустрию более чистой, отмечает он. "Что касается справедливой стоимости биткоина, то она справедлива всегда, так как формируется под влиянием спроса и предложения. Думаю, несколько месяце биткоин будет колебаться в боковом коридоре и дальше продлит свое восхождение до 50 тысяч долларов", - заключает он.