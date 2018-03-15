Сумма средств граждан на фондовом рынке РФ впервые превысила 1 трлн руб

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Общая сумма средств, размещенная гражданами на российском фондовом рынке, впервые превысила 1 триллион рублей, сообщается в исследовании НАУФОР за 2017 год.

"НАУФОР провела ежегодный опрос крупнейших брокерских и управляющих компаний, обслуживающих физических лиц на фондовом рынке с целью выявления основных тенденций в инвестировании денежных средств физическими лицами. По итогам опроса, общая сумма средств, размещенная гражданами на фондовом рынке, впервые превысила 1 триллион рублей и составила 1 триллион 160 миллиардов рублей", - говорится в исследовании.

По данным опроса НАУФОР, в целом объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в 2017 году, составил не менее 700 миллиардов рублей, что в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года (310 миллиардов рублей). Общая сумма инвестиций граждан на брокерских счетах по тогам 2017 году составила около 850 миллиардов рублей по сравнению с 520 миллиардов рублей годом ранее.

Сумма средств, поступивших от частных инвесторов на счета индивидуального доверительного управления, в 2017 году - 140 миллиардов рублей. Рыночная стоимость активов, приобретенных в рамках договоров индивидуального доверительного управления, превысила 310 миллиардов рублей - в два раза более аналогичного показателя предыдущего года, подсчитано в исследовании.

Как указывается там же, в структуре портфелей индивидуального доверительного управления преобладают еврооблигации - на их долю приходится 48% инвестированных средств. Существенно увеличился объем инвестиций в корпоративные рублевые облигации - с 4% в 2016 до 17% в 2017 году.

Также, поясняется в исследовании, более 8 миллиардов рублей средств российских граждан было инвестировано в 2017 году на российском фондовом рынке благодаря введению возможности проведения удаленной идентификации клиентов в режиме онлайн, появившейся в конце 2015 года.

Кроме того, по данным НАУФОР, в 2017 году граждане открыли у профессиональных участников рынка ценных бумаг более 40 тысяч счетов в режиме онлайн. Преимущественно в этом режиме заключаются брокерские договора. Доля клиентов, принимаемых на обслуживание онлайн, оставляет около 17% от общего количества новых клиентов брокерских компаний. В настоящее время уже 40 участников рынка предлагают услугу дистанционного обслуживания.

СУММА НА ИИС ЗА 2017 УДВОИЛАСЬ

По оценке НАУФОР, на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в 2017 году российские граждане разместили 28 миллиардов рублей. В результате общая сумма средств на ИИС увеличилась до 45 миллиардов рублей, более чем удвоившись по сравнению с 2016 годом, при этом большая часть средств - около 33 миллиардов рублей - размещено на брокерских ИИС.

Как указывается в совместном с Московской биржей ежегодном исследовании динамики и наполнения индивидуальных инвестиционных счетов, на конец 2017 года было открыто 302 тысячи ИИС (на конец 2016 года – 195,2 тысячи, по состоянию на 12 марта 2018 года количество открытых счетов достигло 319 тысяч).

"70% ИИС в 2017 году были открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов. Всего за три года на рынок пришло более 141 тысячи новых частных инвесторов", - говорится в совместном исследовании.

Там же указывается, что наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС пользуются акции - согласно исследованию, на конец 2017 года доля акций в портфелях ИИС составила 53%, государственных облигаций – 29,8%, корпоративных облигаций – 14,5%, ETF – 2,7%.

"Количество активных ИИС за 2017 год выросло в два раза, до 118 тысяч: 53% владельцев счетов совершают менее пяти сделок в месяц, 38% счетов - по 5-50 сделок в месяц, 9% счетов демонстрируют высокую активность – свыше 50 сделок в месяц… Большинство владельцев ИИС предпочитают самостоятельное управление своими активами (84% в 2017 году против 75% в 2016 году), остальные 16% используют рекомендации, модельный портфель, автоследование", - сообщается в совместном исследовании.

Ведущими регионами по количеству и динамике открываемых счетов являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область. По уровню проникновения ИИС лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Мурманская области, говорится там же.

РЕЗУЛЬТАТ МНОГОЛЕТНИХ УСИЛИЙ

"Мы являемся свидетелями роста интереса розничных инвесторов к фондовому рынку. Это является результатом как изменения рыночных условий, так и многолетних регулятивных усилий, к которым причастна НАУФОР. Важнейшее из сделанного – создание налогового режима ИИС, льготного налогового режима для долгосрочного владения ценными бумагами, налогового режима для обращающихся облигаций, возможность дистанционного заключения договоров", - прокомментировал результаты опроса президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

С 1 января 2015 года частные лица в РФ могут открыть ИИС у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.

Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

"Важнейшее из того, что будет сделано в будущем – появление индустрии инвестиционных советников и страхование инвестиций на ИИС. Уверен, что 2018 год продемонстрирует ту же тенденцию, что и 2017-й", - заключил Тимофеев.