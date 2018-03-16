Как россияне лишаются дохода от пенсионных накоплений

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Смена управляющего пенсионными накоплениями в 2017 году может обойтись россиянам в 55 млрд рублей. Как подсчитал "Коммерсант", только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) потеряли 34 млрд рублей, поскольку сделать это без потери инвестиционного дохода по закону можно не ранее 2020 года. Сопоставимую сумму, по оценке издания, потеряли те, кто решил досрочно перевести пенсионные накопления из одного НПФ в другой. При смене пенсионных фондов граждане могли потерять 55 млрд рублей‍

По оценке ВЭБа, управляющего средствами "молчунов", граждане РФ при досрочном переводе пенсионных накоплений могут потерять до 20% дохода. Отток пенсионных накоплений из ВЭБа в 2017 году составил 255 млрд рублей, а в текущем году эта цифра может оказаться еще больше.

При этом год от года потери клиентов при досрочном переходе из одного пенсионного фонда в другой растут, поскольку увеличивается срок накопления их инвестиционных доходов. Максимума они могут достичь в 2019 году – тогда пожелавшие досрочно перевести свои средства могут недосчитаться дохода, начиная с 2015 года, когда начал действовать соответствующий закон.

ЗНАНИЕ - СИЛА

В этой ситуации опрошенные "Прайм" эксперты считают, что принципиально важно на законодательном уровне принять закон об информировании будущих пенсионеров о возможных потерях. "Фонды обязательно должны информировать своих клиентов и предоставлять детальные сведения - за какие периоды и какие накопления сделаны, какие потери ожидают клиентов", - уверена доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец. Реальные доходы россиян в январе упали на 7% к январю 2017 года из-за выплаты пенсионерам

По ее мнению, в настоящее время стоит изменить условия и периоды вложений, так как только сейчас все больше граждан "просыпается" и старается взвешивать свои выгоды и издержки. Поэтому следует ещё раз сделать некий переходный период, чтобы больше клиентов смогли принимать выгодные для себя решения. На сегодня потери для них огромные, и в большей степени они обусловлены низкой информированности и нежеланием вникать в эту систему в 2015 году.

В настоящее время мало кто, переводя свои деньги, задумывается о возможной потере дохода от инвестиций, согласен старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "Данная норма была принята с целью удержать граждан от частой смены фондов, однако пока, на мой взгляд, она не работает. Между тем, до 2020 года такой перевод выглядит необоснованным. Далее при необходимости можно перевести средства, но уже самостоятельно отслеживать период в пять лет между переходами", - считает он. По его мнению, если сообщать людям о возможных потерях в случае досрочного перехода, они предпочтут подождать оставшиеся 2-3 года, прежде чем менять страховщика.

МЕНЯТЬ СИСТЕМУ

По мнению экспертов, в доработке нуждается и сама система инвестирования пенсионных накоплений. "Она должна быть более прозрачной. В противном случае ПФР не стоит удивляться, если клиенты уходят раньше, не дожидаясь 2020 года, а накопленные средства граждан остались у них", - считает Иванова-Швец. По ее мнению, не стоит зацикливаться на пятилетнем сроке отказа от перевода средств. Возможно, имеет смысл сделать более гибкую систему от 3 до 5 лет, и дифференцировать эти потери в зависимости от периода.

В 2015 году, когда принимали решение о выборе фонда на срок до 2020 года, многие граждане не очень интересовались инвестиционными накоплениями. Теперь же многие "молчуны" решили взять дело в свои руки. И таких клиентов, которые более детально станут вникать в планирование и распоряжение своими сбережениями, в перспективе станет еще больше.

В настоящее время потерянные людьми средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию (РОПС), откуда идут выплаты правопреемникам умерших и покрываются возможные убытки фондов при инвестировании накоплений. Однако, согласно подписанному в марте президентом Владимиром Путиным закону, теперь, если фонд купит активы по ценам выше, чем есть на рынке на момент заключения сделки, он должен будет возместить убытки за счет собственных средств. Таким образом, следует детально прописать алгоритм расходования РОПС, чтобы потерянные клиентами НПФ деньги не пропадали без следа.