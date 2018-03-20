"Газпрому" придется пойти на уступки Украине по газовому вопросу

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россия не сможет избежать зависимости от украинской газотранспортной системы даже после запуска "Северного потока-2", запланированного на 2019 год. Как пишет "Коммерсант", инфраструктура, необходимая для прокачки российского газа по территории Германии, будет готова не раньше конца 2020 года. До этого момента по существующим трубам можно транспортировать не более 34 млрд кубометров газа при проектной мощности Nord Stream-2 в 55 млрд кубометров. Полностью загрузить трубу "Газпром" сможет лишь после вывода на полную мощность газопровода Eugal, который станет продолжением "Северного потока-2" в Германии, а для этого как раз нужно минимум два года.

Таким образом, даже в случае полного запуска российского трубопровода полностью загрузить его до момента окончания действия транзитного контракта с Украиной невозможно, делает вывод издание. Что касается "Турецкого потока", то к этому моменту его, скорее всего, придется использовать лишь для обеспечения Турции, поскольку сопредельные с ней страны еще не начали процесс выдачи разрешений на строительство. При сохранении текущего спроса на газ в Европе через украинскую ГТС в 2020 году придется прокачивать не менее 30 млрд кубометров, а в случае увеличения потребности может прибавиться еще 5-10 млрд кубометров.

БЕЗ УКРАИНЫ НИКУДА

Эксперты, опрошенные "Прайм", согласны с тем, что в ближайшие годы без украинского транзита РФ не обойтись. "Даже если не брать в расчет аргумент, что вторая нитка газопровода в Германии будет построена в 2020 году, контракт с Украиной неизбежен", - считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Если брать за отправную точку 93,5 млрд кубов газа, которые были поставлены в Европу через Украину в 2017 году, то альтернативных газопроводов все равно не хватит. Даже с учетом, что к 2020 году они будут достроены и загружены полностью, их мощность составит 90,5 млрд кубов. Таким образом, 3 млрд кубов банально "не поместятся".

Если же со строительством второй нитки "Турецкого потока" будут сложности – а это весьма вероятно, поскольку европейцы пока не определились со строительством необходимой инфраструктуры на своей территории, то понадобится куда-то пристроить еще 15,75 млрд кубов. Возможная задержка со строительством системы газопроводов в Германии, о которой пишет "Коммерсант", добавит еще 20 млрд кубов. Таким образом, в 2020 году "Газпрому" придется прокачать через Украину порядка 40 млрд кубов. Эта зависимость будет снижаться лишь постепенно, со вводом в строй новых мощностей в ЕС.

Кроме того, обеспечение транзитом украинской ГТС зависит от позиции европейцев – будут ли они покупать российский газ в текущих объемах либо решат сокращать или увеличивать поставки. В первом случае "Газпром" начнет сокращение именно с украинского направления, во втором – новые объемы пойдут по нему лишь в случае полной загрузки альтернативных трубопроводов. Таким образом, ответственность за украинский транзит ложится на европейцев, рассуждает Юшков.

В любом случае, "Газпрому" выгоднее иметь возможность альтернативного транзита, согласен руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. "Даже при условии полного запуска обоих трубопроводов они фактически никогда не бывают загружены на полную проектную мощность. Их максимальная загрузка – не более 80-90%. Таким образом, даже без учета разногласий или задержек ввода европейских трубопроводов украинский транзит, как минимум, в объеме 20-30 млрд кубов в год необходим", - считает он.

НОВЫЙ КОНТРАКТ НЕИЗБЕЖЕН

Таким образом, сторонам в любом случае придется заключать новый контракт, и все спорные вопросы будут обсуждаться в ходе переговоров о его подписании, уверены эксперты. Контракт в итоге должен быть свободен от обязательства "качай или плати", поскольку они поставят "Газпром" в заведомо невыгодное положение, считает Юшков.

При этом Киев будет требовать гарантий по ежегодной прокачке определенных объемов газа. Дело в том, что Украина пытается найти оператора своей ГТС среди иностранных компаний, поскольку денег на ее поддержание в должном состоянии нет. Те, в свою очередь, не хотят брать на себя обязательства без гарантий загрузки. Этот конфликт может быть решен лишь при помощи европейских партнеров, которые ограничат Киев в его пожеланиях добиться фантастических условий транзита.

В свою очередь, Салихов полагает, что на уступки придется идти как "Нафтогазу", так и "Газпрому" – без этого договоренности невозможны. "И той, и другой стороне выгодно иметь возможность использования украинской ГТС. Для "Газпрома" это подстраховка в случае возникновения проблем с другими маршрутами и обеспечение надежности поставок в Европу. Для украинской стороны тоже целесообразно использовать имеющуюся инфраструктуру, чтобы получать хоть какой-то доход. В противном случае трубопровод придет в негодность", - считает он.

Не обойтись и без условия "качай или плати" – в том или ином виде. Как правило, этот пункт необходим, чтобы оператор ГТС имел возможность оплачивать фиксированные издержки на поддержание мощностей в действующем состоянии. Такой вариант, что в этом году прокачки нет, а в следующем она составит, к примеру, 30 млрд кубов, невозможен – действующие трубы нужно использовать и содержать в порядке. Стандартная мировая практика предполагает плату либо за поддержку мощностей, либо за фиксированный объем, даже если в текущем году прокачки нет. Это должно быть решено в ходе переговоров, заключил эксперт.