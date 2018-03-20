И вновь продолжается бой: Власти РФ ставят очередной ультиматум Telegram

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Популярный мессенджер Telegram вновь оказался в России на грани блокировки. Верховный суд РФ во вторник подтвердил, что его руководство должно предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для декодирования сообщений пользователей. Таким образом, суд отказал в иске представляющим интерес Telegram правозащитникам и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ необходимую информацию. Угроза блокировки: у Telegram 15 дней, чтобы передать ФСБ ключи дешифровки

По утверждению Telegram, если ФСБ получит ключи шифрования, это даст спецслужбе доступ к переписке всех пользователей. В ФСБ, в свою очередь, заявляют, что без судебного решения они будут просматривать переписку выборочно, а для получения массива данных о многих людях понадобится решение суда

В свою очередь, Роскомнадзор вновь пригрозил мессенджеру блокировкой на территории страны, если решение суда не будет исполнено. Для этого будет вынесено новое судебное решение, пояснили в ведомстве. Позицию подтвердил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. "Решения судов должны исполняться безусловно, никаких исключений быть не должно", - сказал он. По его словам, руководство мессенджера не обсуждало с министерством ситуацию с передачей ФСБ ключей шифрования, никаких рабочих консультаций по этому поводу нет.

Попыток достичь компромисса пока не делает и создатель Telegram Павел Дуров. В своем Twitter-аккаунте он сообщил, что будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов. Дуров заявил, что угрозы блокировки Telegram не принесут плодов

Подобная ситуация уже возникала в июне прошлого года, когда Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании. О доступе к переписке пользователей речь тогда не шла.

Разработчики мессенджера регулярно сталкиваются с обвинениями со стороны регулирующих органов и в других странах. Так, Telegram уже заблокирован в Иране, Китае, Саудовской Аравии и Индонезии. Причина – опасение властей, что возможность тайной переписки пользователей спровоцирует беспорядки и желание держать их общение под контролем. Кроме того, в этих странах считают, что мессенджер использовался для распространения информации о терроризме, государственной измене и радикальных идеологиях.

БЛОКИРОВКА КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Угроза блокировки вполне реальна, и РКН на это пойдет, в том случае, если требования властей не будут выполнены, уверены эксперты. "Мы надеемся, что мессенджер закрыт не будет, однако шансы на это есть. Верим в то, что Дуров, обычно достаточно жестко отстаивающий свои позиции, будет держаться за них, то есть не передаст в ФСБ ключи шифрования", - сказал сооснователь и управляющий партнер Tokenboх Владимир Смеркис. ВС: Telegram должен предоставить ФСБ ключи шифрования, Роскомнадзор поддержал решение

Он напомнил, что подобные претензии ранее уже обошлись Telegram в 800 000 рублей штрафа. Решение в октябре 2017 года вынес Мещанский суд Москвы. Это минимальное наказание за непредоставление в федеральный орган исполнительной власти информации, необходимой для декодирования электронных сообщений.

Эксперты констатируют, что Россия является не ключевым, однако достаточно большим рынком для Telegram. Конечно, компании интересен любой рынок, она хотела бы его сохранить и не отказываться от огромного количества пользователей. Тем не менее, у мессенджера сильные позиции и в других странах, поэтому потеря рынка критичной для не го не будет, полагает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

КОГО УДАСТСЯ ПОКАРАТЬ

"Если это произойдет, пользователи Telegram будут пользоваться VPN, которые дают доступ к запрещенным сайтам, и сам ореол сети, которая наводнена каналами с альтернативной точкой зрения, очень привлекателен для активных пользователей. Telegram интересен именно как источник информации через анонимные каналы. Переписываться и звонить можно через Whats App, Threema, Signal и другие приложения", - подчеркнул он.

Мессенджеров достаточно много, однако Telegram - один из немногих, позволяющих делать боты внутри приложения, то есть, он является программным продуктом, согласен Смеркис. Также Telegram позиционирует себя как безопасный анонимный мессенджер, о чем свидетельствуют запросы ФСБ на ключи дешифрования. Роскомнадзор заблокирует Telegram через суд, если мессенджер не выполнит требования

Впрочем, сейчас есть много инструкций по обходу блокировок Telegram. Это достаточно легко делается, и заблокировать все VPN и обходы блокировки технически невозможно. Однако на какое-то время убрать его из AppStore Роскомнадзор сможет. "Получить доступ к программе достаточно просто - до сих пор ведь люди смотрят пиратские торренты и качают фильмы. Думаю, довольно сложно и накладно будет кого-то покарать. Тем более - сотни тысяч пользователей", - делает вывод эксперт.