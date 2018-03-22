Власти РФ могут переложить налоговую нагрузку с бизнеса на граждан

МОСКВА, 22 мар - ПРАЙМ. Правительство обсуждает повышение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с 13 до 15%. Как сообщают "Ведомости", об этом шла речь на одном из первых после выборов совещании у премьера Дмитрия Медведева. Ранее издание уже писало о том, что эта мера возможна в новом президентском цикле, однако тогда в Кремле заверили, что решения пока нет, а глава Минфина Антон Силуанов выступил против повышения ставки налога.

Сейчас никакой конкретики тоже не было озвучено – по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, обсуждения пока продолжаются. Однако вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил такой меры. Если власти решат, что повысить НДФЛ целесообразно, допдоходы бюджета пойдут на образование и здравоохранение, сказал он.

По оценке АКРА, повышение налога на доходы физических лиц до 15% с 13% может дать прирост доходов бюджета в размере 0,3-0,5% ВВП. Если при этом сохранится распределение налога по уровням бюджета, то эти доходы улучшат сбалансированность региональных бюджетов при условии сохранения их собираемости, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

ЭКОНОМИКА НЕ ВЫИГРАЕТ

Однако многие эксперты оценивают возможность роста НДФЛ негативно, полагая, что серьезного увеличения доходов бюджета мера не принесет. "Увеличение собираемости налогов коснется только госсектора и тех компаний, где выплачивают белую зарплату, а в последнее время число таких игроков и так сокращается", - констатирует юрист CAF Group Валентин Островский.

"Мы по-прежнему считаем, что введение прогрессивной шкалы подоходного налога – наилучшая опция для повышения налоговой нагрузки на население. Тем не менее, опасения по поводу уклонения от налогов могут убедить правительство рассмотреть опцию повышения неизменной ставки подоходного налога с 13% до 15%, или повысить НДС", - отмечает главный экономист Альфа банка Наталия Орлова.

Вряд ли окончательное решение уже принято, однако тот факт, что Медведев провел совещание правительства по столь чувствительному вопросу, указывает на высокую вероятность сохранения им нынешней должности в ближайшие годы. Вполне вероятно, что повышение налоговой нагрузки произойдет уже в 2019 году, считает эксперт. При этом она подтвердила прежний прогноз, что повышение налоговой нагрузки не будет способствовать экономическому росту в этом году, а рост ВВП по его итогам составит 1%.

Не исключены и отрицательные последствия. По мнению доцента кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Светланы Казанцевой, при данном налоговом маневре прямого негативного влияния на бизнес не будет, поскольку в затраты организации включаются расходы на оплату труда согласно ее начисленной сумме по договорам. Туда входят как суммы выплат, так и суммы удержаний (в том числе НДФЛ).

"Но компании, скорее всего, для сохранения доходов работников в целях их стимулирования будут вынуждены повышать суммы начислений оплаты своим работникам, чтобы, как минимум, довести их уровень до того уровня, который имел место до повышения НФДЛ, что, естественно, увеличит себестоимость продукции и приведет к повышению инфляции", - полагает она.

Если же примут решение не повышать начисленную заработную плату, то реальные доходы работников понизятся, соответственно, снизится потребительская активность населения, что приведет к уменьшению выручки бизнеса в целом по стране. Налоговым периодом НДФЛ является календарный год, поэтому такие изменения возможны только с начала нового календарного года, что дает возможность бизнесу приспособиться к предполагаемым изменениям в налоговой системе, уверена Казанцева.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ И РАБОТНИКОВ

Решение о повышении ставки НДФЛ идет вразрез с ранее озвученным посланием президента, считает руководитель Центра правового обслуживания Анна Коняева. "Мы помним, что бизнесу обещали не повышать ставки налогов, поскольку они и без того высоки. Сейчас минимум сборов, взносов и отчислений с фонда оплаты труда – 43,2%, а максимальный размер превышает 50%. В этой ситуации работодателям придется либо сокращать зарплату работникам, либо идти на дополнительные расходы, что может стать для них критичным", - полагает она.

Если решение о росте НДФЛ будет принято, то оно не оздоровит экономику, а лишь приведет к уходу в тень и увеличению доли всевозможных схем ухода от налогов, уверена эксперт. Но любые подобные ухищрения незаконны и рискованны – они приводят к проверкам и штрафам, если нарушения будут доказаны. Многие сочтут, что выгоднее уйти в тень и сэкономить на отчислениях или уволить "лишних" сотрудников – фактически или юридически перейти на зарплату "в конверте", считает эксперт.

Островский согласен с тем, что сам факт повышения налогов будет являться стимулом для увеличения случаев использования коммерческими фирмами "серых" схем по выплате заработной платы, когда официально платится минимум, а остальное "в конверте". Увеличится количество работников, которые не будут официально трудоустроены, а перейдут в категорию самозанятых.

При этом для самих граждан этот статус не несет серьезных проблем со стороны государства, у него нет ни сил, ни ресурсов, чтобы заниматься сбором с них налогов, полагает он. Если же власти попробуют заняться администрированием этих налогов, то затраты на это превысят объем собранных налогов. Доказательством является неудачная попытка руководства Белоруссии ввести "налог на бедных", который был отменен через некоторое время после введения.

С другой стороны, переход на "серую" зарплату чреват для сотрудника тем, что в будущем он может недосчитаться положенной пенсии. Сейчас страховую пенсию получают те, кто отработал определенное число лет и имеет нужное количество баллов, которое, в свою очередь, зависит от величины зарплаты. Поскольку в дальнейшем баллов понадобится больше, чем сейчас, многим получателям "конвертов" их может попросту не хватить.

НАЛОГИ "ПО-ЗАПАДНОМУ"

По мнению Коняевой, единственный верный вариант пополнения бюджета для государства – не повышать, а, напротив, снижать налоги, тем самым, стимулировать развитие предпринимательства. Это поможет вывести бизнес из тени и даст возможность платить налоги с реальных зарплат, что в совокупности принесет в бюджет более существенную прибавку, считает она.

Повышение бюджетных доходов возможно лишь в том случае, если бизнес не посчитает рост налогов неподъемным и не проявит желание "уйти в тень", как было при замене ЕСН страховыми взносами, согласна Казанцева.

В целом такой налоговый маневр является составной частью предполагаемых рокировок, цель которых - смещение налоговой нагрузки с бизнеса на физических лиц. Именно такой принцип является отличительной чертой налоговых систем стран Европы и Америки. Смягчит его болезненность для общества введение необлагаемого минимума по НДФЛ, что защитит малообеспеченных граждан, заключила она.