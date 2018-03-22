Газовая эпопея: "Газпром" вновь ищет справедливости по делу с "Нафтогазом"

МОСКВА, 22 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В начале марта казалось, что Стокгольмский арбитраж раз и навсегда поставил точку в деле "Газпрома" и "Нафтогаза": тянувшиеся на протяжение нескольких лет многомиллиардные споры закончились тем, что с учетом встречных требований российский газовый холдинг должен был выплатить украинской компании 2,56 миллиарда долларов. Разумеется, российский газовый монополист с решением не согласился, сославшись на необъективность судей и допущенные ими процессуальные ошибки. В то же время Украина ликовала: президент страны Петр Порошенко в специальном видеообращении поздравлял украинцев с "исторической убедительной победой" и уверил их, что страна "получит все до копейки". "Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по поставке газа на Украину

"Газпром" тогда же заявил, что решение Стокгольмского арбитража нарушает базовые принципы шведского права, поэтому компания намерена продолжать отстаивать свои интересы всеми доступными законными способами. Сегодня компания сообщила, что подала апелляцию в суд округа Свеа (Швеция) на частичную отмену окончательного решения арбитража Стокгольма.

Опрошенные агентством "Прайм" юристы говорят, что разбирательство в апелляции может продолжаться в течение одного-двух лет. Затем, если "Газпром" вновь проиграет, он может пойти в Верховный суд Швеции. При этом на капитализацию компании решение, каким бы оно ни стало, никак не повлияет: проигрыш "Газпрома" уже заложен в котировки акций. Более всего опасны дальнейшие действия "Нафтогаза" в случае, если "Газпром" проиграет и в самой высшей судебной инстанции Швеции и откажется платить: тогда вполне допустимы и несанкционированный отбор транзитного газа, и изъятие имущества российской компании за рубежом.

Высший суд и изъятие активов

Процесс в Апелляционном суде округа Свеа по заявлению "Газпрома" об отмене окончательного арбитражного решение может длиться от года до двух лет, говорит руководитель группы трансграничных споров Goltsblat BLP Юрий Бабичев. В случае принятия им решения, аналогичного Стокгольмскому арбитражу теоретически у "Газпрома" будет возможность обжаловать его в Верховном суде Швеции, отмечает он. Украина взыскала с "Газпрома" $3,8 млн в свой бюджет‍

Если же российский газовый гигант откажется платить 2,56 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза", то может начаться изъятие его активом за рубежом, говорит юрист. "У "Газпрома" довольно много активов за пределами России – это и акции в иностранных дочках, и счета в иностранных банках, и выручка по экспортным контрактам. "Нафтагаз" может пытаться обратить на это имущество взыскание в тех странах, где оно находится", - объясняет он.

Разбирательство может продлиться от одного года до двух лет, соглашается партнер практики разрешения споров Lidings Александр Попелюк. "Решение уже является окончательным и подлежит исполнению независимо от его обжалования "Газпромом". Тем не менее, в случае неудачи в окружном суде, "Газпром" еще может направить жалобу в Верховный суд Швеции", - говорит он, уточняя, что нежелание платить по арбитражному решению само по себе не препятствует обращению взыскания на средства и активы ответчика по всему миру.

Зампредправления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что новое разбирательство может растянуться на полтора года, напоминает руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. То есть правление компании готово к долгому процессу, уточняет он. "Судя по всему, в случае аналогичного Стокгольмскому судебного решения "Газпром" намерен направить его в следующую инстанцию — Верховный суд Швеции", - говорит он, добавляя, что если российская компания не заплатит штрафы, ей угрожает арест европейских активов.

Капитализацию не подорвать

При этом проиграет "Газпром" в суде или выиграет не так важно для капитализации компании, отмечают аналитики.

В цене акций уже заложено решение Стокгольмского арбитража, говорит руководитель управления рейтингов корпоративного сектора НРА Кирилл Кукушкин. "Рынок уже отыграл негатив. Если "Газпром" проиграет апелляцию, на котировках это не отразится, а вот решение в пользу "Газпрома", напротив повысит его капитализацию", - говорит он.

Если же "Газпром" примет решение совершить выплаты в пользу "Нафтогаза", то его финансовое положение изменится не критично: у компании был большой запас ликвидных активов на 30 сентября 2017 года, напоминает он. "Объем денежных средств и краткосрочных депозитов составлял более 1 триллиона рублей, кроме того, несмотря на внешний негатив, сейчас достаточно высокий спрос на публичный долг компании, что выражается в низкой ставке привлечения заемных ресурсов", - замечает эксперт. Переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам пройдут в конце марта в Европе

Проигрыш "Газпрома" уже отражен почти полностью в его капитализации, соглашается старший аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. При этом в случае окончательной победы в апелляционной инстанции "Нафтогаз" мог бы, во-первых, обратиться в суды стран, где находятся активы "Газпрома", с просьбой об их реализации для уплаты долга, а во-вторых, начать отбор газа из транзитных трубопроводов. "Первый вариант выглядит реалистичным, но потребует времени и затрат на юристов. Второй может привести к конфликтной ситуации, поскольку газ, проходящий через Украину, предназначен для ЕС и Турции", - замечает он.

Кокин напоминает, что чистый долг "Газпрома" составлял на конец третьего квартала 2017 года 37,7 миллиарда долларов. "Если считать, что выплата 2,56 миллиарда долларов - это увеличение чистого долга, то оно составит 7%", - говорит он, замечая, что отношение чистого долга к годовой EBITDA, вероятно, не превысит 1,6.

История вопроса

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения не обнародован, однако украинская сторона заявляла, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, "Газпром" говорил, что баланс в решении положителен для российской компании. В ноябре "Газпром" оспорил в суде Швеции промежуточное решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" на поставку газа.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение. Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

В начле марта арбитраж Стокгольма вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.



