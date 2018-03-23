Мировые биржи продолжат падать под угрозой торговых войн

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Мировые фондовые индексы в ближайшее время продолжат снижаться на фоне роста напряженности между США и Китаем, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Белый дом: США инициируют иск к Китаю в ВТО по нарушениям в области лицензирования

Впрочем, долговременных и глубоких потерь на рынках не ожидается. Эксперты надеются, что стороны воздержатся от полномасштабных торговых войн, чтобы избежать обоюдных потерь, и биржи довольно быстро придут в равновесие.

Биржевые индексы США в четверг потеряли 2,4-2,9%, вслед за ними в пятницу азиатские фондовые рынки упали на 1-4,5%. Биржи Европы снижаются в пятницу на 1-2%. Российские индексы в первой половине дня теряют 0,7-0,8%, отыграв часть потерь четверга от опасности торговых войн (-0,9-1%).

НАПРЯЖЕННОСТЬ

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

В пятницу министерство коммерции КНР опубликовало список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на действия США.

Ранее в марте США объявили о введении ввозных пошлин на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Как заявил Трамп, пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки" и будут действовать длительное время. Пекин в ответ призвал Вашингтон как можно скорее отменить эти пошлины, указав, что они наносят вред как другим странам, так и самим США. Решение Трампа по КНР означает начало торговой войны Вашингтона и Пекина

Для Евросоюза и для ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая, пока будут обсуждаться альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США.

РЫНКИ НЕ ОЖИДАЛИ

Действия США, которые создают большую долю неопределенности, и заявления Китая об ответных мерах создают угрозу торговых войн, констатирует эксперт по международным рынкам "БКС Брокер" Оксана Холоденко.

Хотя американский президент неоднократно анонсировал введение дополнительных тарифов на китайский импорт, рынкам не удалось совладать с эмоциями, и рисковые активы резко просели в цене, указывает Сергей Костенко из компании Global FX.

"Отчасти масштабы негативной реакции связаны с тем, что рынки до последнего надеялись на более скромные меры и не предполагали, что ответная реакция Поднебесной будет столь уверенной и непоколебимой", - предположил он.

"Очевидно, в отличие от рынков, власти КНР были готовы к такому развитию событий и уже анонсировали ответный план введения своих пошлин на импорт из США, правда, гораздо более скромных. Но это пока, ведь Трамп уже дал понять, что на этом не остановится и доведет пошлины до 100 миллиардов долларов", - добавил эксперт.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В текущей ситуации под особым ударом могут оказаться акции американских корпораций, бизнес которых завязан на Китай, включая Apple AAPL и Boeing, считает Холоденко.

"Помимо этого, КНР может отказаться от покупок казначейских облигаций США в свой портфель, что приведет к падению их цены и соответственно - к взлету доходности, столь опасному для американского рынка акций. Поэтому падение рынков акций США, а значит, и мировых площадок, может продолжиться. Вполне возможно, что от текущих отметок она будет не столь уж и глубокой. Мой таргет по индексу S&P 500 – 2500-2400 пунктов (в четверг он закрылся около 2644)", - оценила она.

Поводы к снижению сохранятся, соглашается директор аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. Во-первых, сжатие баланса ФРС, во-вторых, так и не уточненные ожидания по повышению ставок, и в-третьих - политические риски есть почти в каждом секторе, рассуждает он.

"Первый целевой уровень снижения индекса S&P 500 находится около 2400, где, по моим наблюдениям, начали расти ожидания в отношении ставки ФРС после тогда еще только ожидаемой отставки Джанет Йеллен. Второй уровень поддержки - около 2200 пунктов - представляет собой техническую базу для так называемого "ралли Трампа". Полагаю, к этим целям биржа будет идти долго, если вообще дойдет", - прогнозирует Крылов.

Младший аналитик ИК "Фридом Финанс" Ален Сабитов также не ожидает позитива на рынках. "После пробоя вниз уровня 2650 пунктов следующей поддержкой для индекса S&P 500 являются февральские минимумы в районе 2585 пунктов", - оценил он. Биржи АТР закрылись падением на 3-4% на обострении торгового конфликта США и Китая

Впрочем, слишком сгущать краски не стоит. "При ухудшении ситуации в мировой финансовой системе Трамп может смягчить риторику, а ФРС - указать на возможность замедления цикла монетарного ужесточения. Подобный расклад способен поддержать котировки фондовых активов", - считает Холоденко.

Биржи постепенно учитывают возможное введение новых пошлин Китая на американские товары, - с этой точки зрения с середины следующей недели возможна небольшая волна полномасштабного роста, полагает Крылов. "После роста индекса волатильности выше 30 пунктов индекс S&P обычно растет, в среднем, на 20% в течение года, поэтому я сторонник того, чтобы не забывать накапливать лидеров роста в портфелях", - сказал эксперт.