Минус три нуля: чем для Венесуэлы обернется деноминация

МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Свершилось: президент Венесуэлы Николас Мадуро деноминировал боливар - национальная валюта похудела на три нуля. Как объяснил Мадуро, это сделано для гарантии экономической стабильности. Хотя в это сложно поверить – годовая накопленная инфляция в стране в феврале превысила 6000%. Ситуация осложняется дефицитом товаров, падением доходов государства, а также массовыми протестами населения против политики действующего президента.

Деноминация – это вполне нормальная практика для страны, столкнувшейся с серьезной гиперинфляцией, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Однако сама по себе деноминация не сможет обеспечить сильную экономику, если не будет подкреплена жесткой денежно-кредитной политикой. К тому же она, скорее всего, никак не поможет побороть инфляцию, хотя в целом этот механизм призван облегчить расчеты, прежде всего, внутри страны. Для иностранных партнеров деноминация не так страшна: расчеты с ними обычно происходят в устойчивых валютах. Таким образом, деноминация никак не отразится на торговых отношениях с другими странами, в том числе, с Россией. Тем не менее для компаний, работающих на территории Венесуэлы, риск невозврата вложенных инвестиций остается.

Деноминация и политика Мадуро

Деноминация – это чисто техническая процедура, проведенная из-за зашкаливающего уровня инфляции, считает замначальника центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. "Гиперинфляция приводит к тому, что старые отпечатанные деньги быстро обесцениваются, приходится печатать новые. В принципе через деноминацию проходила и Россия. Это нормальный экономический процесс, проводящийся для упрощения расчетов, прежде всего, внутри страны", - объясняет он.

По словам эксперта, деноминацию обычно проводят перед планируемым ужесточением денежно-кредитной политики, сдерживанием инфляции. "Деноминировать валюту, когда политика остается такой же мягкой – бессмысленно. Через два-три-четыре года придется деноминировать ее опять", - отмечает он, уточняя, что сокращение нулей может способствовать росту цен. "Обычно цены округляются в большую сторону. Рост цен замедляется, но в момент деноминации может произойти чисто технический скачок. Например, то, что стоило 10 тысяч 500 боливаров в результате деноминации может стоить 11 боливаров", - замечает он.

Финансовый кризис в Венесуэле сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров и медикаментов, безработицей и протестами, напоминает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. "Деноминация – чисто техническая мера, она традиционно используется в странах, которые пережили гиперинфляцию. Однако она не оказывает значимого влияния на инфляцию и другие макроэкономические индикаторы", - говорит он. Более того, согласно макроэкономической теории, деноминация проводится после победы над инфляцией, а не во время борьбы с ней. "Так что деноминация Венесуэлу не спасет", - полагает Разуваев.

Ни для кого не является секретом низкий рейтинг нынешнего президента Венесуэлы Мадуро в опросах общественного мнения: Мадуро опирается на армейскую верхушку, но в преддверии президентских выборов 20 мая низкий рейтинг его беспокоит, считает замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "В стране наступил экономических крах, и дело дошло до того, что домохозяйки ездят покупать товары первой необходимости в соседние страны. В этом контексте я бы рассматривал деноминацию боливара так же, как и введение национальной криптовалюты "петро", - отмечает он.

По его мнению, заявления Мадуро о том, что деноминация улучшит экономическое положение Венесуэллы, вряд ли будут исполнены. "Эти заявления направлены исключительно на повышения рейтинга действующего президента. В основе экономических проблем страны лежат раздутые социальные обязательства государства на фоне недружелюбной для инвесторов инвестиционной среды. Деноминация боливара эти проблемы не решает", - объясняет он. По его мнению, инфляция останется довольно высокой и в текущем году - экономический блок нынешнего правительства парализован, деньги печатаются с космической скоростью, поэтому нет оснований для ее снижения.

Что ждет Россию

В последние годы Венесуэла получала кредиты из Москвы и Пекина, напоминает Верников. "Эти деньги придется списать", - считает он. Хотя руководители "Роснефти" ROSN заявляют о защищенности вложений, но это слишком оптимистичный взгляд на вещи, полагает он. "В реальности вложения не защищены. Недаром ряд китайских компаний проявляет нервозность и пытается вернуть кредиты", - отмечает аналитик.

Петроневич в свою очередь говорит, что деноминация не так сильно затрагивает расчеты с другими странами, так как в условиях гиперинфляции никто не рассчитывается в боливарах. "Расчеты производятся в какой-то более-менее стабильной валюте: обычно это доллар", - поясняет он.

"Петро"

Не поможет экономике Венесуэлы и запущенная в феврале собственная криптовалюта El Petro, полагают эксперты.

Petro - первая в мире суверенная криптовалюта, обеспеченная нефтяными запасами, технологически она выпускается на базе блокчейна NEM, который сегодня является одним из наиболее продвинутых проектов в сфере криптовалют, говорит директор московского филиала "БКС Премьер" Александр Бахтин. "В качестве объекта инвестиций Petro потенциально интересен как криптоактив с низкой волатильностью. Постоянные скачки цен криптовалют понижают их привлекательность среди инвесторов как средства обмена или сохранения стоимости", - объясняет он.

Эксперт замечает, что Petro могла бы стать эффективным инструментом. "Но пока это больше в теории. Petro не размещена ни на одной цифровой площадке, сложно заранее оценить ее ликвидность и как по факту будет работать механизм ценообразования", - говорит он.

Петроневич считает, что запуск криптомонеты оказался не очень удачным на данный момент. "Не думаю, что ими кто-то рассчитывается в международной торговле", - говорит он, добавляя, что на рубль запуск венесуэльской криптовалюты не будет иметь никакого влияния, расчеты останутся в других валютах, если они вообще будут.