Китай пошел против доллара: запускает нефтяные фьючерсы в юанях

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Еще не один год Китай будет оставаться главным источником обогащения для нефтегазовых стран – именно на эту огромную страну будет приходиться большая часть спроса на энергоресурсы, неоднократно заявляли и заявляют отраслевые организации. Например, ОПЕК прогнозирует повышение спроса на нефть в мире в текущем году до 98,63 миллиона баррелей в сутки в первую очередь за счет Китая. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает увеличения мирового спроса на "черное золото" к 2023 году на 7% - до 104,7 миллиона баррелей в сутки. При этом, по прогнозам МЭА, Китай также останется главным двигателем роста спроса, а в течение нескольких лет на КНР и Индию будет вместе приходиться почти половина мирового предложения нефти.

Китай уже много лет является очень важным игроком нефтерынка, крупнейшим импортером нефти в мире, но до сих пор оказывался, скорее, его заложником, чем участником. Сейчас цену нефти на Ближнем Востоке, в Европе и Азии в основном определяют фьючерсы на эталонную нефть Brent, которые котируются на лондонской бирже ICE. Сегодня Китай сделал важный шаг, который в будущем может сильно повлиять на ценообразование "черного золота": страна запустила на Шанхайской международной энергетической бирже торги фьючерсами, номинированными в юанях, которые в первый же день подскочили в цене более чем на 6%.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики полагают, что запуск торгов в юанях, во-первых, позволит Китаю сокращать транзакционные издержки и риски при закупке нефти, во-вторых, в случае большого объема торгов фьючерсы в юанях могут в будущем повлиять на дедолларизацию отрасли, а также и на ценовые уровни нефти. В любом случае пока делать прогнозы по объемам торгов и ценовому диапазону фьючерсов, а также спросу на них, преждевременно.

Возможности для Китая

Запуск фьючерсов в юанях дает возможность китайским инвесторам, в том числе сравнительно мелким, инвестировать в финансовые инструменты, связанные с сырьевыми рынками, говорит старший аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин. "Учитывая внутренний китайский спрос на финансовые инструменты, можно ждать высоких оборотов по новому контракту", - говорит он, добавляя, что для международных инвесторов этот контракт может быть интересен из-за арбитражного потенциала. Вряд ли данный контракт будет использоваться для хеджирования поставщиками нефти. "Как правило, базис для инструментов хеджирования находится ближе к источникам нефти, чем к потребителям. Примеры - Северное море (Brent) и Кушинг (WTI) ", - говорит Кокин.

Обращение фьючерсов, номинированных в национальной валюте, на местной бирже позволит Китаю значительно сократить транзакционные издержки и риски при закупке нефти, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "Это становится особенно актуальным, поскольку Китай постепенно отходит от привязки юаня к доллару, а также проводит независимую политику по закупкам углеводородов, например, не отказывался от покупки сырья в Иране, когда тот находился под санкциями", - говорит он.

Тем не менее не ясно, какой сорт нефти будет использоваться в основе контрактов, на сайте биржи информация не раскрывается, указано - to be updated. Между тем, от этого зависит интерес к инструменту международных инвесторов и дисконт к основным сортам WTI и Brent, замечает эксперт.

Аналитики "ВТБ Капитала" отмечают, что Азия является одним из крупнейших потребителей нефти в мире и запуск фьючерсов в юанях может быть вполне востребован на рынке. "Необходимость этого инструмента обусловлена спецификой локального ценообразования с учетом регионального спроса и транспортной составляющей", - поясняют они, добавляя, что при достаточной ликвидности и востребованности фьючерсы на нефть в юанях могут быть интересны в том числе и международным инвесторам, и трейдерам.

Нефтяные фьючерсы в юанях на данный момент являются поддерживающим инструментом китайского нефтяного спроса и способны уравновесить нефтяные цены для китайских нефтеимпортеров, полагает главный аналитик Бинбанка Антон Покатович. При этом сейчас международные инвесторы не сильно заинтересованы в покупке этих фьючерсов. "На данный момент мы не видим существенных причин для роста ликвидности данных фьючерсов за пределами китайских рынков", - говорит он.

Против иностранной валюты

В случае существенного объема торгов фьючерсы в юанях могут частично снизить необходимость использования иностранной валюты, в том числе доллара, в расчетах, а также могут теоретически оказать некоторую поддержку локальной валюте, считают аналитики "ВТБ Капитала", уточняя, что делать какие-либо прогнозы относительно фьючерсов рано. "На этапе запуска торгов нового инструмента может наблюдаться высокая волатильность и низкая ликвидность. В таких условиях коридор прогнозной стоимости фьючерса может быть довольно широким", - отмечают они.

Кокин соглашается с коллегами: предсказывать стоимость контракта пока не стоит, поскольку на его цену будут влиять валютные факторы, стоимость транспортировки и хранения, а также особенности регулирования китайского финансового рынка.

Запуск данных фьючерсов может оказать влияние на ценовые уровни нефти лишь в том случае, если процесс "дедолларизации" нефтяных расчетов в среднесрочной перспективе будет существенно расширяться, говорит Покатович. "В этом случае нефтяной актив, номинированный в юанях, при ослаблении курса доллара будет падать в цене для китайских импортеров, что, следовательно, подстегнет рост объемов китайского нефтяного спроса", - объясняет он.

По его мнению, до конца года у данных фьючерсов нет оснований существенно отклоняться от лондонских и нью-йоркских контрактов. "Заметные колебания возможны в случае реализации рисков, связанных с действиями китайских регуляторов. Ожидаемый диапазон к концу года – 60-63 доллара", - прогнозируют Покатович.