Китайцы совершили переворот на мировом рынке, начав торговать нефтью за юани

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. На Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начались торги поставочными фьючерсами на нефть, номинированными в китайской национальной валюте. КНР, являющаяся крупнейшим импортером нефти в мире, бросает вызов укоренившемуся порядку вещей, когда цены на нефть формировались на западных биржевых площадках – в Нью-Йорке или Лондоне – исключительно в долларах США. Торговля нефтью в юанях должна способствовать укреплению китайской национальной валюты, которая станет использоваться для расчетов в международной торговле и для фондирования. Если Пекин создаст нефтеюань, то это станет началом конца господства американского доллара и подорвет безграничное влияние США на мировую экономику.

Под руководством партии и правительства

Осознавая насколько поставки энергоносителей важны для стабильного поступательного развития торговли, Пекин предпринял попытку запустить торги нефтяными фьючерсами на внутреннем рынке еще в 1993 году, но первый блин оказался комом. Из-за крайне высокой волатильности и спекулятивной активности – участники рынка рассматривали биржу как казино – торги пришлось остановить через год. В последние несколько лет предпринимались попытки возобновить торговлю нефтяными фьючерсам, но это не удавалось сделать в связи с нестабильностью на рынке ценных бумаг и финансовом рынке.

По мере роста потребления энергоносителей и развития нефтепереработки в Китае использование юаня в качестве платы за поставляемое сырье стало необходимостью. Организация биржевых торгов на INE стало делом государственной важности, о чем неоднократно заявляли высшие руководители КНР и КПК. При непосредственном участии правительства была создана необходимая инфраструктура и разработаны правила, регулирующие торговлю фьючерсами на Шанхайской бирже.

Выступивший на открытии торгов глава Государственного комитета по контролю над оборотом ценных бумаг КНР Лю Шиюй особо подчеркнул, что регулятор полон решимости и обладает всеми возможностями создать эффективно работающий рынок фьючерсов "с учетом китайской специфики". Соответствующие указания исходят из Политбюро ЦК КПК, где за вопросы экономики отвечает Лю Хэ, вице-председатель Государственного совета – высшего исполнительного органа КНР. Лю Хэ стал вице-председателем в марте 2017 года. До этого он занимал должность ведущего экономического советника главы КНР Си Цзиньпина.

За несколько дней до начала торгов Госкомитет по контролю за оборотом ценных бумаг КНР сообщил, что торговля нефтяными фьючерсами в юанях будет способствовать открытию финансового рынка страны и предоставит нефтяным компаниям и международным трейдерам ликвидный инструмент для управления рисками, что будет способствовать стабильности на нефтяном рынке.

Поставочный контракт в юанях

Китайские власти уверены, что торговля нефтяным фьючерсным контрактом в юанях позволит создать в Шанхае новый центр, где будут формироваться мировые цены на нефть – в противовес Лондону и Нью-Йорку. Впервые иностранные компании допускаются к торговле товарными активами в Китае и могут без ограничений покупать и продавать нефть.

В качестве эталона будет использоваться индекс, образуемый семью разными сортами нефти, включая ближневосточные Dubai, Oman, Basrah Light и китайский Shengli. Плотность нефти должна составлять API 32⁰, содержание серы – не более 1,5%.

Наличие китайской нефти делает Пекин одним из маркет-мейкеров при проведении торгов поставочными фьючерсами. Нефть Shengli добывается в одноименной нефтегазовой провинции – одной из трех главных провинций Китая, где ведется добыча углеводородного сырья.

По данным INE, объем фьючерсного контракта составляет 1 тысячу баррелей, шаг цены – 0,1 юань/барр. Поставочный фьючерс предполагает доставку нефти в одно из семи хранилищ, которые, помимо Шанхая, расположены в провинциях Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун и Ляонин на восточном побережье Китая. Созданная развитая инфраструктура обеспечивает гибкие условия исполнения контрактных обязательство как продавцом, так и покупателем. Плата за хранение нефти установлена на уровне 0,2 юаня/барр. – в два раза больше, чем на других биржах – что позволит ограничить активность спекулянтов и предотвратить сильные колебания. Кроме того, торговая маржа составляет 7% от общей стоимости контракта, а колебания в сторону повышения и понижения во время торговой сессии не должны превышать 5%.

Торговые сессии проводятся утром с 09.00 до 11.30 с перерывом на 15 минут и днем с 13.30 до 15.00. В случае необходимости возможно осуществление торговый операций с 21.00 до 02.00.

Реальная экономика превыше всего

Сейчас Китай играет ключевую роль на мировом рынке энергоносителей. В прошлом году эта страна стала крупнейшим импортером нефти, обогнав США. Поставки в Китай составили 420 млн тонн (8,4 млн барр./сут) в 2017 году, а потребление нефти – 610 млн тонн (12,2 млн барр./сут). В январе-феврале импорт нефти в Китай составил 72,9 млн тонн (свыше 9 млн барр./сут.) – на 10,8% больше, чем за тот же период годом ранее.

Запуск торгов фьючерсами на нефть в Шанхае ставит во главу угла прежде всего интересы реального сектора экономики Китая, в отличие от Лондона и Нью-Йорка. В 2017 году торги "бумажной нефтью" – расчетными нефтяными фьючерсами – на лондонской ICE и нью-йоркской NYMEX превысили объемы сделок купли-продажи физической нефтью в 23 раза. Именно на этих двух биржах до последнего времени формировалась мировая цена на нефть.

Учитывая бездонный китайский рынок и значение Китая для экономики АТР, объем сделок с физическими объемами нефти в Шанхае может превысить объем торгов на западных биржевых площадках. Ожидается, что активными покупателями фьючерсов на INE станут не только крупнейшие государственные компании, но независимые нефтеперерабатывающие предприятия Китая, которые в первую очередь заинтересованы в обеспечении загрузки своих предприятий и хеджировании рисков на волатильном рынке нефти.

По сообщениям агентства Reuters, в первый день торгов независимый переработчик Shandong Wonfull активно приобретал нефтяные фьючерсы.

Все флаги будут в гости к ним

Иностранные компании могут принимать участие в торгах нефтяными фьючерсами в Шанхае. Министерство финансов КНР освободило нерезидентов, осуществляющих операции с нефтяными фьючерсами на INE, от уплаты подоходного налога в течение трех лет. Несмотря на торговлю исключительно в юанях, китайские регуляторы предусмотрели возможность фондирования в долларах США. Фондирование осуществляется по курсу Китайской валютной биржи, который сформировался в день проведения сделки с поставочным фьючерсом. Эти меры направлены на привлечение иностранцев к участию в торгах и повышение ликвидности нефтяного фьючерса, номинированного в юанях.

Ранее китайские источники сообщали, что торгующие на INE компании также смогут конвертировать вырученные юани в физическое золото, приобрести которое можно "через дорогу" на Шанхайской бирже золота (Shanghai Gold Exchange).

По данным INE, в конце прошлой недели 19 зарубежных брокерских компаний зарегистрировалось и получили разрешение на проведение операций с нефтяными фьючерсами.

Среди иностранных участников торгов выделяется швейцарская Glencore – монстр сырьевого рынка. Эта компания, основанная "Королем нефти" Марком Ричем, всегда готова на риск, если это сулит большие прибыли. Glencore совместно с катарским инвестиционным фондом QIA стали владельцами 19,5% акций "Роснефти" ROSN в начале прошлого года, несмотря на введение санкций против России со стороны США и ЕС.

Очевидно, что китайский нефтяной рынок не останется без внимания других западных трейдеров, что подтвердил первый день торгов на INE.

Переворот на нефтяном рынке

Западные эксперты и информационные агентства предрекали низкий интерес к торговле нефтью за юани из-за возможности вмешательства со стороны китайских регуляторов. По их твердому убеждению, Пекин может даже ввести контроль над трансграничным движением капитала, как это произошло в 2015 году после падения курса юаня по отношению к доллару США. Вмешательство властей в ход торгов отпугнет иностранные компании и не позволит Китаю "совершить переворот на мировом рынке нефти".

Мнение "коллективного Запада" выразил Дэвид Фиклинг, автор рубрики Bloomberg Gadfly, который накануне начала торгов в Шанхае написал: "У Китая практически нет влияния на нефтяном рынке, чтобы произвести такой переворот".

Однако результаты первого дня торгов говорят об обратном. Более 400 китайских и зарубежных компаний, включая Unipec Asia Company, Glencore Singapore, North Petroleum International Company приняли участие в сделках с нефтяными фьючерсами на INE. Центральное телевидение КНР сообщило о заключении 42,3 тыс транзакций с поставочными фьючерсами на нефть. Объем торгов превысил 18,3 млрд юаней (свыше $2,9 млрд).

Уже не вызывает сомнения, поставочный фьючерс в юанях станет ликвидным инструментом, в котором заинтересованы как поставщики, так и потребители нефти, а количество зарубежных участников торгов будет только расти. При этом в торгах могут принять участие американские нефтяные компании. Если американцы начнут торговать своей нефтью за китайские юани, то это станет признание экономического поражения США, которые превратятся в "сырьевой придаток" КНР. Вероятность такого сценария велика, поскольку США заинтересованы в сокращении отрицательного баланса в торговле с Китаем, а кроме углеводородного сырья предложить американцам нечего.

СПбМТБ: потерянное время, упущенные возможности

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустила торги поставочными фьючерсами на нефть в ноябре 2015 года c целью формирования цены на основной российский экспортный сорт Urals в независимости от западных биржевых площадок. Сейчас стоимость российской нефти определяется в зависимости от котировок Brent на спотовом рынке и обычно торгуется со скидкой к североморскому сорту - задача, имеющая государственное значение, особенно в период санкций против России со стороны Запада.

По итогам 2017 года на бирже совокупный объем сделок фьючерсами на Urals составил $200,8 млн – в 14 раз меньше, чем за один день на Шанхайской бирже. При этом, с конца 2015 года и по настоящее время не было отгружено ни одного танкера с нефтью, приобретенной на СПбМТСБ. Это означает, что поставочный фьючерс на Urals не стал ликвидным биржевым инструментом.

После начала торгов фьючерсом на нефть в Китае многие участники рынка стали сомневаться в целесообразности сделок с фьючерсами на Urals.

"Я бы не стал говорить, что торги Urals и юаневый фьючерс на нефть - это два конкурирующих продукта. Речь идет об экспорте и импорте, у нас разные клиентские базы. Но и мы, и они запускаем новый механизм ценообразования, новый механизм торговли. Это означает, что в старом механизме что-то не так, что-то перестало устраивать участников рынка", - заявил президент биржи Алексей Рыбников.

Сейчас СПбМТСБ ведет переговоры с Минфином РФ об изменениях в законодательстве с целью предоставления льгот нерезидентам - основным покупателям Urals - и создания конкурентоспособного налогового режима. Кроме того, должен быть окончательно решен вопрос обеспечения поставок, считает Рыбников.

Кроме фьючерса на Urals СПбМТСБ планировала запустить торги на смесь ВСТО. Этот сорт нефти мог стать эталоном для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай. Поставки осуществляются по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан мощностью 58 млн т/г. При этом цена на ВСТО формировалась бы на российском Дальнем Востоке. Однако после начала торгов в Шанхае эта возможность упущена навсегда. Сколько стоит ВСТО на международном рынке, нам сообщат наши зарубежные партнеры - агентства Argus или Platts. Выбор за вами, дорогие россияне.