Минфин анонсировал планы выпуска новых евробондов

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Директор департамента Минфина Константин Вышковский во вторник обозначил планы министерства по размещению ценных бумаг. Он сообщил, что до конца текущего года Минфин может разместить евробонды на 3 млрд долларов, из которых на финансирование бюджетного дефицита могут пойти 2,2 млрд долларов, а остальное может быть направлено на обмен старых выпусков бумаг на новые. Минфин РФ до конца года может разместить евробонды на $3 млрд

Результаты размещения будут зависеть от геополитики, развития событий вокруг планов США по введению тарифов, темпа повышения ставок ФРС, полагает старший аналитик БКС Глобал Маркетс Игорь Рапохин. "Сейчас, например, на рынке российских евробондов сохраняются пессимистичные настроения в связи с ростом напряженности в отношениях между Россией и Западом, а также из-за общего снижения аппетита к бумагам развивающихся рынков на фоне рисков торговых войн. Однако если негативный новостной поток сойдет на нет, то я бы ожидал хороших результатов, так как российские облигации остаются привлекательными с точки зрения макроэкономики", - отметил он.

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ

В текущем году Минфин уже разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 млрд долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из общей суммы в 4 млрд долларов 3,2 млрд долларов министерство направило на выкуп евробондов "Россия-2030", а оставшиеся 800 млн долларов были зачислены в федеральный бюджет. Всего по закону Минфин может выпустить в этом году облигаций на 7 млрд долларов, из который 3 млрд долларов пойдут в бюджет, а остальное выйдет в рамках обмена. Однако не исключено, что бумаги к обмену больше предлагаться не будут.

Не будет больше и евробондов со сроком погашения в 2047 году. В настоящее время это самый большой срок для бумаг на развивающихся рынках, Минфин уже разместил их на 7 млрд долларов, таким образом, на 2047 год придется самый большой объем погашения внешнего госдолга РФ. Именно по этой причине при последнем размещении был оставлен большой объём неудовлетворенного спроса. Размещение суверенных евробондов улучшит ликвидность санируемых банков

По мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георния Ващенко, сейчас выгодно рефинансировать старые выпуски. "Цикл дешевых денег подходит к концу, ФРС еще будет повышать ставку в этом году минимум 2 раза, и не факт, что остановится надолго на достигнутом. Сейчас России вернули инвестиционный кредитный рейтинг и надо этим пользоваться. 5 летние долларовые облигации сейчас торгуются с доходностью около 3,5%, 10 летние – 4,5%. Ниже, на мой взгляд, уже не будет", - пояснил он.

Более короткие бумаги также могут быть интересны инвесторам, так как они обеспечивают большую защиту от повышения ставок ФРС, полагает Рапохин.

НОВАЯ ВАЛЮТА

В случае благоприятной конъюнктуры возможен выход в другие сроки и другой валюте, отмечают в Минфине. Так, до сих пор министерство разместилось в евро лишь один раз, что не очень нормально, признал чиновник. В 2018 году евробонды в евро могут быть размещены, если на них будет спрос – как минимум, на сотни миллионов евро. При подготовке предыдущего размещения спрос на бумаги в евро был недостаточным, поэтому нужного объема заявок собрать не удалось, пояснил Вышковский. Кроме того, размещение выпуска бумаг в евро требует больших организационных затрат, в частности, Минфину потребуется провести road show, без которого обходились в последнее время при размещении долларовых бумаг.

По мнению Рапохина, бумаги в евро могут быть интересны инвесторам. Их котировки поддерживает то, что ЕЦБ пока что воздерживается от повышения ставок и сохраняет достаточно мягкую риторику.

В свою очередь, Ващенко считает, что необходимости диверсификации валюты нет. Минфин сейчас не стоит перед угрозой санкций в отношении суверенного долга, которые вынудили бы отказаться от доллара и искать новые рынки для заимствований. "На мой взгляд, наиболее выгодным сейчас может стать размещение облигаций в долларах с погашением не дольше 15 лет", - считает он.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОФЗ

Что касается облигаций федерального займа (ОФЗ), то министерство связывает надежды на рост бумаг с доходностью, привязанной к инфляции. Они могут выйти в два этапа – в формате аукциона для внутренних инвесторов и в виде книги заявок для нерезидентов. Общий планируемый объём размещения таких бумаг на текущий год составляет 150 млрд рублей.

При этом Минфин не ожидает существенного увеличения объема размещения ОФЗ для физлиц в текущем году. Этот инструмент не должен рассматриваться как основной для выполнения программы заимствований, он ориентирован, прежде всего, на неквалифицированных инвесторов. Его цель – повысить доверие населения к государству, отметил Вышковский. ОФЗ негативно отреагировали на взвешенную риторику пресс-релиза ЦБ

По словам чиновника, резервы есть в активном продвижении этого инструмента, а также в отмене банковской комиссии при покупке и продаже бумаг. Возможно, чисто психологически гражданам будет легче не платить, а переложить это на эмитента. Однако эти меры не могут дать существенного роста объемов, признал он.

ОФЗ успешно размещаются каждую неделю на аукционах Минфина, напомнил в этой связи Рапохин. Спрос на них зависит от других факторов, нежели на евробонды. Например, это снижение ключевой ставки и расширение профицита ликвидности.