Германия предпочла газ из РФ, полностью согласившись на "Северный поток – 2"

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Противостояние России и Запада - дело уже привычное, рутинное. Каждое поколение как будто заново открывает для себя все те противоречия и недопонимания, которые, кажется, зародились с самого времени появления европейских государств и государства российского. "Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали, сколько звезд на небе", - писал в далеком 1861 году Федор Достоевский. Звучит крайне актуально и спустя 150 лет, если вспомнить, что вчера, 26 марта, 16 стран Евросоюза, а также США, Канада и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, в котором якобы виновата Россия. Противостояние между Москвой и Западом вышло на новый уровень

К забастовке против российской дипломатии присоединился и лидер ЕС, Германия: МИД страны подтвердил высылку 4 российских дипработников. "Мы приняли это решение не легкомысленно", — заявил глава МИД Хайко Маас.

Германия – вообще страна консервативная, прагматичная. Большая часть решений принимается продуманно, не легкомысленно, как справедливо заметил глава германского МИД. И на фоне общезападной конфронтации с РФ Германия дала полное согласие на строительство экспортного газопровода "Северный поток - 2" на своей территории. Дипломатия дипломатией, а экономические интересы государства прежде всего.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что в данном случае коммерческий интерес победил политику: очевидно, что европейские потребители заинтересованы в строительстве газопровода, который принесет дешевый газ. Помимо этого, европейцы, так щепетильно относящиеся к формальностям, должны соблюдать собственное законодательство, которое несколько лет назад разрешило строительство "Северного потока", газопровода, который сейчас по европейским законам имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности Европы. США, Канада и страны ЕС объявили о высылке российских дипломатов

После согласия Германии решение остается за Данией, Финляндией и Швецией, в территориальных водах которых будет пролегать "Северный поток - 2". Однако теперь, когда лидер Евросоюза свое слово высказал и показал на деле, будет сложно гнуть другую, идущую вразрез линию.

Железно целесообразно

В Германии единого мнения о сотрудничестве с Россией нет, поэтому наблюдаются противоречивые сигналы: с одной стороны, высылаются российские дипломаты, с другой, выдается разрешение на строительство газопровода, говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. "Высылка дипломатов – исключительно политическая история, которая не несет большого ущерба для страны, строительство "Северного потока – 2" - очень важный экономический проект для Германии, отказ от которого принесет убытки", - объясняет он. Германия разрешила строить газопровод "Северный поток-2"

По его мнению, решения неслучайно совпадают по времени: лидер ЕС подал пример другим вовлеченным в проект странам. "Сейчас Дания, например, находится между молотом и наковальней. По всем законам она должна выдать разрешение на строительство в своей акватории, но на нее сильно давят США. Теперь Дания может апеллировать к решению Германии, замечая, что есть прецедент", - говорит он.

Также существует определенный законодательный регламент, напоминает он. "Разрешения они должны выдавать в соответствии со своими законами. В законе четко прописано, что нужно отталкиваться от экологических норм. Очень сложно в таком случае придумать, как "Северный поток – 2" вредит экологии, памятуя, что уже лежит абсолютно по такому же маршруту труба "Северного потока", - говорит Юшков.

Разрешение Германии на строительство "Северный поток - 2" – весьма неожиданный и вполне приятный подарок в период, когда разворачивается очередной дипломатический кризис, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. По его словам, это показывает то, что ФРГ заинтересована в данном проекте, так как он явно выигрывает по сравнению с другими предложениями, включая американский СПГ. "Германия очень хорошо умеет считать деньги и свои выгоды, поэтому весьма сложно поддается уговорам на закупку невыгодного, но очень "солидарного" СПГ из США", - говорит он.

Однако впереди у проекта одобрение еще четырех стран, напоминает Кочетков. "От России проект получит все разрешения, которые требуются. Тем не менее могут возникнуть проблемы с Финляндией, Швецией и Данией", - замечает он. Наиболее сложная ситуация с Данией, хотя и она преодолима различными способами, включая обходной маршрут по нейтральным водам, что, естественно, повысит стоимость прокладки, рассуждает аналитик. "Поэтому германское разрешение – это локальная, но важная победа", - добавляет он. Страны ЕС могут обсудить "Северный поток-2" в июне

В принципе у четырех стран нет оснований отказывать "Газпрому" в строительстве "Северного потока-2", хотя с Данией могут быть проблемы, которые, впрочем, решаемы, соглашается начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов. "Российский газ для Европы по экономическим характеристикам гораздо выгоднее американского СПГ", - отмечает он.

"Газпром" находится в активной стадии переговоров по проекту со всеми потенциально вовлеченными странами, поэтому нельзя исключать дальнейшего прогресса на этом фронте, говорят аналитики "ВТБ Капитала". "Стоимость прокачки газа через Nord Stream на данный момент, по нашим расчетам, более чем на 30% ниже, альтернативного маршрута через Украину. Вследствие этого, с экономической точки зрения, проект представляется целесообразным и коммерчески обоснованным", - говорят они.

Они добавляют, что СПГ из США также не может на данный момент полномасштабно конкурировать с трубопроводным газом в Европе, поэтому не представляет существенной угрозы для положения "Газпрома" на этом рынке в ближайшей перспективе.

"Северный поток - 2" не обидит Украину

Аналитики также сходятся во мнении, что работа "Северного потока - 2" не станет причиной отказа России от транзита газа через Украину, хотя он, конечно, будет снижен. "Газпрому" придется пойти на уступки Украине по газовому вопросу

Благодаря "Северному потоку - 2" "Газпром" сможет ежегодно прокачивать до 55 миллиардов кубометров газа ежегодно, напоминают аналитики "ВТБ Капитала". "Однако, на наш взгляд, это даже с учетом ввода в эксплуатацию первой ветки "Турецкого потока", который запланирован на 2019 год, не даст возможности полностью отказаться от транзита через Украину, на который пришлось порядка 96 миллиардов кубометров в прошлом году", - замечают они.

Суверов соглашается с коллегами: потребление газа в Европе в последние годы растет, поэтому даже после завершения строительства "Северного потока - 2" полностью отказаться от транзита через Украину не удастся. "Хотя он, безусловно, существенно сократится", - добавляет он.

Кочетков в свою очередь говорит, что в ФРГ существенно не зависят от украинского транзита, тем более, что в Берлине прекрасно понимают состояние трубопровода, который почти не ремонтируется. "Чтобы ГТС Украины продолжила служить транзитным маршрутом, необходимо будет вкладывать миллиарды евро, дабы поддержать ее в надлежащем состоянии. При наличии текущих межгосударственных отношений Украины и РФ источников финансирования модернизации ГТС почти нет", - говорит аналитик.

По его мнению, транзит по данному направлению может быть прекращен уже в 2019 году. "Хотя нельзя исключать заключение нового договора, но на иных условиях. В частности, "Газпром" может настоять на том, чтобы газ покупался на российской границе, а дальнейшая ответственность за него уже принадлежала потребителям в Европе", - заключает он.



