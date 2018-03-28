Частный "Лукойл" вырвал первенство у государственных "Роснефти" и "Газпрома"

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В прошедшую пятницу крупнейшая частная нефтяная компания "Лукойл" LKOH представила новую инвестиционную стратегию. Глава компании Вагит Алекперов тогда уверил инвесторов в росте добычи, а также пообещал традиционно хороший доход с акций. Тогда же компания анонсировала план по распределению половины доходов при цене на нефть выше 50 долларов на дивиденды и выкуп акций.

Реакция не заставила себя ждать: день инвестора еще не закончился, а капитализация "Лукойла" стала резко набирать обороты, в моменте превысив сначала показатель газового монополиста - "Газпрома", а затем и крупнейшую нефтяную компанию страны - "Роснефть". Хотя спустя буквально несколько минут госкомпании вновь вернули утраченные позиции.

На протяжении торгов последних дней "Лукойл" продолжает штурмовать российский рынок: сегодня акции частной компании росли на 0,4%, до 3,895 тысячи рублей, бумаги "Роснефти" снижались на 0,3%, до 308,7 рубля, "Газпрома" - на 0,6%, до 140 рублей. Капитализация "Лукойла" при этом составила 3,313 триллиона рублей, "Роснефти" - 3,271 триллиона, "Газпрома" - 3,314 триллиона рублей. При этом "Лукойл" на короткое время обгонял "Газпром" на несколько миллиардов рублей.

Секрет успеха "Лукойла" кроется в его дружественном отношении к акционерам и инвесторам, в то время как госкомпании такими достижениями похвастаться не могут, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Капитализация компании растет с конца октября 2017 года, именно тогда было объявлено о решении гасить казначейские акции. На дне инвестора "Лукойл" продемонстрировал рынку вполне позитивные прогнозы по своему бизнесу, пообещав солидный доход по акциям при цене на нефть выше 50 долларов. Однако, несмотря на все позитивные прогнозы и обещания, темп роста капитализации компании все же ограничен, так как многое продолжает определять цена на нефть, повлиять на которую компания не в состоянии.

Ориентир на инвестора

Катализаторами роста цены бумаг "Лукойла", который наблюдается с октября 2017 года, сначала стало решение погасить казначейские акции, а затем новая стратегия компании, говорит старший аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. Ориентация на существующий портфель активов позволяет снизить риски и ограничить капитальные затраты - они планируются на уровне около 8 миллиардов долларов в год. "Поскольку эта стратегия выглядит одновременно консервативной и реалистичной и подкрепляется неплохими результатами 2017 года, понятен оптимизм инвесторов, хотя и весьма осторожный", - отмечает он.

По мнению аналитика "Открытия Брокер" Андрея Кочеткова, в целом отношение к бумагам "Лукойла" довольное позитивное, на текущий момент они справедливо оценены рынком. "Поэтому ждать еще более сильного роста от акций не стоит. Тем не менее в отличие от других бумаг нефтегазового сектора у "Лукойла" прозрачная дивидендная политика, компания проводит программы обратного выкупа, руководство периодически увеличивает свои доли", - объясняет он.

Оценка стоимости акций "Лукойла" растет в связи с обновлением прогнозов после презентации стратегии развития компании, а также на основе финансовой отчетности за 2017 год, говорит ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров. В результате нового прогноза по капитальным затратам у "Лукойла" ожидается более высокий свободный денежный поток. "Поэтому повышаем целевую стоимость акции Лукойла на 7%, до 4 766 рублей, и подтверждаем рекомендацию "покупать", - отмечает эксперт.

Будущая капитализация

Комментировать будущий рост капитализации не совсем корректно, слишком многое в среднесрочной перспективе зависит от цен на нефть и международных отношений, считает Кокин.

Кочетков, в свою очередь, отмечает, что в "Газпроме" и "Роснефти" – менее четкая дивидендная политика, соответственно, потенциал возврата инвестиций меньше, чем у частной компании "Лукойл". "И, наконец, финансовые показатели "Лукойла" более стабильные. У "Роснефти" прибыль снижается в последнее время, а у "Газпрома" продолжаются нескончаемые инвестиционные программы", - перечисляет он. Соответственно, инвесторам импонирует открытость и более высокая эффективность "Лукойла" по сравнению с конкурентами.

Однако этого недостаточно, чтобы стать самой крупной компанией по капитализации в России. Все, что "Лукойл" может на текущий момент – это конкурировать с себе подобными, но менее эффективными компаниями, говорит Кочетков.

Сидоров в свою очередь полагает, что новая программа компании будет стимулировать рост капитализации. Он напоминает про план о распределении допдохода при цене нефти выше 50 долларов. По его прогнозу, при текущих котировках и курсе рубля к доллару дополнительный доход компании составляет 220 миллиардов рублей, таким образом, распределению акционерам подлежит 110 миллиардов рублей. "Для сравнения в 2016 году "Лукойл" направил на дивиденды 166 миллиардов рублей, то есть распределение 50% допдохода эквивалентно росту дохода акционера на 66% при прочих равных", - подсчитал он.

Также рост дивидендов и программа выкупа акций, обещанные "Лукойлом", влияют на инвестиционную привлекательность компании, так как рост дивидендов и курсовой рост стоимости акции вследствие программы выкупа повышают совокупный доход инвестора. "Необходимо отметить, что и без этих мер акции "Лукойла" имели достаточно высокую дивидендную доходность в секторе – на уровне 5,7% в год", - замечает Сидоров.

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, у акций "Лукойла" есть неплохой потенциал роста. "Так, мы не исключаем, что уже в ближайшее время они могут преодолеть отметку 4000 рублей. Разумная стратегия и снижение объема капитальных затрат будут поддерживать интерес инвесторов к данной бумаге", - говорит он. Также ожидается рост дивидендов компании, что привлечет игроков ориентирующихся на создание дивидендных портфелей, напоминает он. "В результате этого, отношение инвесторов может на горизонте до конца года поддерживать акции "Лукойла" на высоких уровнях, что позволит им даже игнорировать внешний негатив", - заключает он.