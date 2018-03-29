Евробонды с секретом. Почему рынок не верит в санкции на госдолг РФ

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Великобритания может ограничить обслуживание евробондов России клиринговыми палатами королевства, сообщает The Guardian со ссылкой на главу правительства Великобритании, премьер-министра Терезу Мэй. Как пишет издание, такую возможность британские власти считают интересной, поскольку одна из слабостей РФ – зависимость от западных инвестиций. Ограничение на обслуживание евробондов отразится не только на физлицах и компаниях, но и на государстве в целом, надеются в Лондоне.

В настоящее время размещению евробондов России и российских банков, в том числе, находящихся под санкциями, содействуют британские клиринговые палаты. Наиболее известные из них - Euroclear и Clearstream. Так, с их помощью в марте произошел выпуск еврооблигаций на 4 млрд долларов. Получив от западных инвесторов деньги, Россия может своими силами поддерживать компании и банки, на которые наложены ограничения, констатируют эксперты The Guardian. По их мнению, запрет будет мешать перепродаже бумаг на вторичном рынке, а также отпугнет европейских и американских инвесторов.

В свою очередь, в России считают, что предложенные меры негативны не только для держателей российских бумаг, но и для иностранных инвесторов. "Если это решение будет утверждено, это будет плохо не только для нас, но и для тех инвесторов, которые эти бумаги и купили. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", - сказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, возможные ограничения для российских евробондов вредят имиджу Британии среди инвесторов. При этом он признал, что эта страна в настоящее время является непредсказуемой для России, поэтому сложно судить, на какие шаги может пойти английское правительство в отношении госдолга РФ.

РЫНОК НЕ ВЕРИТ

На текущий момент российские активы никак не отреагировали на публикацию The Guardian. Рынок акций демонстрирует умеренный рост в пределах 1%, рубль к евро и доллару практически не меняется по отношению ко вчерашним уровням. Это связано с тем, что в РФ пока никто не верит в возможные "санкции на евробонды", полагают опрошенные "Прайм" эксперты.

"Рынок всерьёз не рассматривает перспективу введения запрета, либо пока недооценивает серьёзность данных намерений", - отметила руководитель дирекции анализа долговых инструментов банка "Уралсиб" Ольга Стерина. Исходя из текущих данных, сложно оценить, как будут развиваться события, но мы склоняемся к сценарию, что запрета все же не будет. В противном случае он нанес бы сильнейший удар не только по российскому рынку долларового долга, но и по иностранным инвесторам, добавила она.

Вероятность реализации идеи невелика, однако обсуждать ее будут, уверен главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. "Лондон, как центр именно долговых финансов, вырос на неполитизированной инфраструктуре, которой не было в США. Как и с судами по иску России к Украине, на кону стабильность многотриллионного рынка. Инструментов много, тут скорее щекочут нервы", - пояснил он.

В случае нагнетания ситуации стоит уже говорить о принципе "пострадать самим назло другим", рассуждает доцент кафедры экономической теории РЭУ им.Г.В.Плеханова Екатерина Новикова. "Такая политика будет выглядеть довольно странной по отношению к собственным инвесторам. В связи с этим, английские политики пойдут на огромный риск в случае введения ограничений против российских евробондов. Это вызовет недоверие со стороны инвесторов, так как подобная ситуация может в будущем повториться и по отношению к другим странам, политика которых будет идти вразрез с общепринятой точкой зрения", - отметила она.

СЕКРЕТ РОССИЙСКИХ БУМАГ

Популярность российских бумаг среди иностранных инвесторов весьма высока. Так, спрос на размещенные в марте новые 11-летние суверенные еврооблигации РФ и дополнительный выпуск бондов с погашением в 2047 году составил около 6,5 млрд долларов.

"Успех такого размещения, скорее всего, неприятно поразил иностранных политиков: привлекательность данных ценных бумаг для иностранных инвесторов стала сюрпризом для западных политических кругов", - полагает в этой связи Новикова. Большая часть удовлетворенных заявок оказалась в руках инвесторов из Великобритании, США и России, 39, 25 и 22% соответственно. Доля инвесторов из Европы и Азии оказалась достаточно скромной в сравнении с вышеупомянутыми странами, а именно 14% в совокупности, напомнила она.

Это говорит о том, что экономическая ситуация в России не так уж плоха. Важно понимать, что инвесторы голосуют своими сбережениями, поэтому привлечение такого количества зарубежных держателей, в особенности из Великобритании и США, говорит о том, что российский рынок является перспективным с точки зрения получения прибыли инвесторами в сравнении с другими рынками, полагает Новикова. На сегодняшний день он действительно нуждается в большом количестве реформ социального и экономического уровня, но при грамотном инвестировании полученных средств возможность получения добавленной стоимости в различных сферах производства товаров и услуг является высокой, в том числе, за счет политики импортозамещения.

Даже в случае возникновения некоторых дисбалансов в осуществлении инвестиционных проектов, экономическая ситуация РФ все равно является более стабильной в сравнении с другими развитыми странами, у которых уровень долговых обязательств перекрывает ежегодный объем наполняемости ВВП, уверена она.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

Эксперты напоминают, что в случае введения ограничительных мер проблемы получат не только инвесторы и эмитенты. Финансовым ведомствам тоже придется столкнуться с рядом административных сложностей. Объем долга не столь велик, есть и другие финансовые столицы, напомнил Табах.

По плану Минфина, до конца года могут быть размещены облигации еще на 3 млрд долларов. При этом не исключена возможность размещения евробондов в евро и юанях уже в этом году. "Данный план действительно имеет право на жизнь, принимая во внимание растущее количество китайских инвесторов на российском рынке. Поэтому размещение бондов в юанях на сумму 1 млрд долларов исключительно для китайских инвесторов не является уже непреодолимой задачей", - считает Новикова.

Безусловно, размещение отечественных ценных бумаг важно, но стоит уделить большее внимание так называемой диверсификации российского портфеля между различными регионами и странами, заключила она.