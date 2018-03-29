Запрет на размещение евробондов РФ в итоге ударит по лондонскому Сити

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ, Илья Нестеров, Дмитрий Майоров. Возможный запрет Великобритании на продажу российских евробондов в лондонском Сити может несколько снизить интерес к гособлигациям РФ, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Однако, в конечном счете, по их мнению, такая мера ударит по британским биржам: их может покинуть ряд инвесторов, а некоторые государства задумаются, размещаться ли теперь в Лондоне.

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассмотрит возможность запрета на продажу РФ евробондов на фондовом рынке Лондона, поскольку "дыры" в текущих законах позволяют "санкционным" российским банкам выступать организаторами размещения суверенного долга. На фоне этой ситуации глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат предложил запретить ведущим клиринговым компаниям Европы, в том числе Euroclear и Clearstream, работать с российскими облигациями.

Ранее в марте британские инвесторы выкупили значительную часть размещения евробондов РФ объемом 4 миллиарда долларов. Организатором выступил "ВТБ Капитал".

Дневной объем торгов российскими евробондами в Лондоне оценивается примерно в 300 миллионов долларов, говорит директор аналитического департамента Golden Hills – КапиталЪ АМ Михаил Крылов.

Задолженность по еврооблигациям РФ перед нерезидентами равнялась 15,091 миллиарда долларов на 1 января 2018 года, что составило 37,9% от общей задолженности РФ по еврооблигациям.

ПЕРВИЧКА ПОСТРАДАЕТ, ВТОРИЧКА - НЕТ

Запрет на продажу Россией евробондов на этом фондовом рынке вначале снизит интерес к отечественным ценным бумагам, считают аналитики.

Внимание иностранных инвесторов к российским еврооблигациям в таком случае существенно ослабнет, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

"Несмотря на достаточно привлекательные условия и доходность, которую дают российские евробонды, инвесторы в такой ситуации будут искать им замену, так как проблемы при работе с ними повышают риски", - добавил он.

Между тем, есть и более сдержанные оценки. Введение ограничений на продажу еврооблигаций может сократить спрос на них только на 10-20%, но не более, оценил гендиректор УК "Арикапитал" Алексей Третьяков.

Впрочем, пока из новостей следует, что запрет касается первичного размещения, вторичное обращение уже выпущенных евробондов с Лондоном мало связано, говорит начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

Большинство операций с ними проходит на внебиржевом рынке и обеспечивается Euroclear, а многие российские игроки давно успешно используют НРД (Национальный расчетный депозитарий — структуру Московской биржи), говорит он.

Рынок евробондов является неорганизованным рынком ценных бумаг, расчеты по ним ведет не конкретная биржа, а непосредственно дилеры в расчетных системах, также отмечает начальник аналитического управления инвестиционного департамента банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

"Основные для Европы клиринговые системы Euroclear и Clearstream не являются британскими. Первая компания имеет головной офис в Брюсселе, вторая – во Франкфурте", - добавил он.

Да и в целом, суверенные российские евробонды не столь активно размещаются, чтобы запрет их размещения на лондонских площадках имел сокрушительное влияние на нашу экономику, резюмировал Евстифеев.

КОНКУРЕНТЫ ЛОНДОНА НЕ СПЯТ

Запрет на размещение российских евробондов в Лондоне станет прецедентом, который после Brexit грозит оказаться второй крупной ошибкой Лондона, считает Волков.

"Во-первых, другие страны могут задуматься о рисках размещения суверенных долгов в Британии. Во-вторых, кроме Лондона есть еще Нью-Йорк и Франкфурт, которые пока молчат, а США даже высказывается о негативе подобных запретов для американских инвесторов и компаний. Наконец, Гонконг давно уже предлагает свою площадку для размещения российских панда-бондов. Таким образом, Россия может найти комфортные условия и в других юрисдикциях", - рассуждает эксперт.

В прошлом году власти США рассматривали возможность распространения санкций на госдолг РФ, однако после соответствующего анализа Минфин США пришёл выводу, что это может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях и будет иметь негативный эффект для глобальных финансовых рынков в целом.

Ухудшение инфраструктуры по российским евробондам будет еще одним доводом для британских банков "переехать" из Лондона в ЕС по результатам Brexit, полагает Евстифеев из "Зенита".

"Основные банки (в 2017 году – ред.) заявляли о намерениях перевести в сумме десятки тысяч рабочих мест в ЕС из-за неопределенности, связанной с выходом Британии из состава Евросоюза", - отметил он.

ЧТО ЕСЛИ ЗАПРЕТЯТ ДРУГИЕ БУМАГИ?

Дневной объем вторичных торгов депозитарными расписками в Лондоне составляет, как и евробондами, около 300 миллионов долларов, считает Крылов из Golden Hills – КапиталЪ АМ.

"При этом около 13 миллионов приходится на Магнит MGNT, 28 - на "Норникель", 90 - на Сбербанк SBER, 25 - на "Газпром" GAZP, 14 - на "Татнефть" TATN, 8 - на НЛМК, 2 - на ВТБ, 55 - на "Лукойл" LKOH, и 2,5 - на "Сургутнефтегаз" SNGS, - оценил Крылов.

Любое возможное ограничение на обращение российских ценных бумаг (в том числе корпоративных) приведет к сужению поля заимствований для наших эмитентов, рассуждает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Дальше все будет очень просто: чем меньше возможностей для займа, тем меньше возможностей для развития. И этот абсолютно негативный сценарий может быть реализован в ближайшие месяцы", - считает она.

Впрочем, конкуренция и тут может помочь. "Что касается запрета на трейдинг в Лондоне, это повысит неудобство для инвесторов и ухудшит ликвидность, но так же некритично, как и в случае с еврооблигациями", - говорит Третьяков из "Арикапитала".

"В связи с Brexit многие европейские банки уже и так активизировали трейдинг из своих других офисов. Торговые дески есть в Цюрихе, Париже и Франкфурте, они вполне могут заменить Лондон", - добавил он.