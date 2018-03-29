Telegram не при чем. ФСБ вновь атакует популярные мессенджеры

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пошла в очередную атаку на мессенджеры - теперь "организаторы распространения информации" должны в 10-дневный срок предоставлять ключи шифрования, позволяющие декодировать сообщения. Ранее закон просто обязывал их передавать данную информацию на основании запроса руководителя подразделения службы. Таким образом, новация уточнила требования по передаче ключей от электронных переписок пользователей.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, ужесточение законодательства связано с попыткой победить терроризм и не направлено напрямую на популярный мессенджер Telegram, который давно не может поладить с властями РФ по вопросу шифрования. На прошлой неделе Верховный суд отклонил соответствующий иск Telegram к ФСБ. После этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений. В противном случае ведомство обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории РФ. ФСБ даст мессенджерам 10 дней на предоставление ключей шифрования

" Telegram отличается от конкурентов лишь тем, что шифрует информацию, но при этом отказывается отдавать от нее ключи", - отмечает гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов. Что касается остальных, то для них новация означает лишь работу по усилению контроля за коммуникациями. С некоторыми мессенджерами, например, Skype, этот вопрос уже решен, с другими, как Telegram, вскоре тоже наступит ясность.

"Ни один мессенджер де-факто не готов предоставить данные для дешифровки – в свое время Viber и WhatsApp объясняли, что о них просто нет такой возможности, поскольку ключи находятся непосредственно у пользователей, общающихся между собой", - напомнил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Речь идет о так называемой двухконтактной системе шифрования, при которой ключи находятся на устройствах пользователей и проходят весь путь от отправителя к получателю в виде кода. Компания может отследить лишь логи, т.е. сам факт соединения между пользователями.

"Если они начнут все же предоставлять эту информацию, то варианта два – либо изначально был обман, либо они успели изменить систему, что довольно сложно. Таким образом, сроки можно устанавливать любые – важно, как вопрос будет решаться в реальности", - рассуждает Кусков. Поскольку возможности давления на руководство мессенджеров невелики – они, в отличие от сотовых операторов, находятся вне юрисдикции РФ, то вариант блокировки не исключается, уверен он.

НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ ТЕРРОРИЗМА

Естественно и понятно, что власти заботятся о предотвращении терактов, поскольку цена человеческой жизни несоизмерима ни с какими сбоями или блокировками, констатируют эксперты. Однако более 90% пользователей мессенджеров – законопослушные граждане, которым нечего скрывать. Однако они опасаются, что их конфиденциальная информация (не связанная с терроризмом, но важная, к примеру, для бизнеса) может попасть в руки третьих лиц. Такие прецеденты уже бывали, в частности, с базой ГИБДД, кредитных организаций. Поэтому бороться с терроризмом надо, но не путем тотального контроля. Возможно предоставление информации по конкретным номерам и абонентам, но отдавать всю переписку в распоряжении спецслужб неправильно, полагает Кусков.

"Вместо этого государству следовало бы разобраться с проблемой реализации сим-карт не по паспорту, а на подставное лицо. До сих пор можно купить на вокзале или в торговом центре такой "левый" номер, по которому найти абонента невозможно, и передавать любую информацию. Без этого никакие законы об ограничении срока предоставления данных работать не будут", - считает он.

Внимание властей к проблеме безопасности объяснимо – силовые структуры любого государства пытаются взять под свой контроль как можно больше сфер, рассуждает Анкилов. С другой стороны, современное гражданское общество подразумевает определенную свободу граждан. Баланс между этими полюсами в каждом случае свой, у нас мы пока наблюдаем усиление надзора, добавил он.

СБОЙ НЕ ПРИ ЧЕМ

При этом эксперты не думают, что сбой в работе, с которым Telegram столкнулся в четверг, имеет какую-то связь с шифрованием. Во-первых, такой необходимости у властей РФ нет, поскольку блокировка в их власти, во-вторых, сбой коснулся не только РФ, но и других стран, в том числе, Европы и Ближнего Востока. В Роскомнадзоре заверили, что не имеют к этому никакого отношения. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, сбой связан с отключением питания в кластере серверов в Европе.

При этом сотрудники других мессенджеров не заметили увеличения притока пользователей, что, по их мнению, связано с тем, что охват Telegram в РФ незначителен. В случае его блокировки часть пользователей, заинтересованных в его уникальных функциях, будут обходить запреты, однако большинство предпочтет альтернативные мессенджеры.

Не исключено, что последние тоже станут объектом пристального внимания властей. Ранее в Минкомсвязи заявляли, что вопросов по соблюдению российского законодательства гораздо больше к мессенджерам Facebook и WhatsApp, чем к сервису Telegram. Комплексная проверка Facebook запланирована на вторую половину 2018 года. В отношении WhatsApp пока проверок не запланировано, но они могут быть проведены в случае принятия соответствующего решения. Однако на данный момент десятки российских компаний занимаются разработкой новых мессенджеров, поэтому альтернатива, скорее всего, будет. Другое дело, что тайна переписки в этом случае окажется под вопросом.



