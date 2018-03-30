"Автомобили будущего" могут освободить от НДС

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Покупателей электромобилей и машин с гибридной силовой установкой в России могут освободить от уплаты НДС к ноябрю 2018 года. Такие цели указаны в плане мероприятий в "дорожной карте" правительства по совершенствованию законодательства для обеспечения реализации Национальной технологической инициативы "Автонет". Исполнителями назначены Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

Предполагается, что изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса РФ. Скидка может составить до 18% - именно такой размер НДС на автомобили сегодня применяется в стране. В результате ожидается, что на рынке появится больше электромобилей и гибридных автомобилей, в этом направлении начнет работать и отечественный автопром.

На данный момент Россия не может похвастаться значительной популярностью автомобилей, работающих на альтернативном топливе. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2016 году было приобретено 74 электромобиля, а в 2017-м - 95, в том числе 29 электрокаров Nissan Leaf (второе место по популярности после продукции компании Tesla).

При этом во всем мире спрос на такие автомобили растет. Так, по данным Ассоциации европейских автопроизводителей, в Евросоюзе он вырос в четвертом квартале прошлого года более чем на треть. Всего за последний квартал прошлого года в ЕС было зарегистрировано 227,378 тысячи таких авто. Их доля в общем объеме проданных в этот период пассажирских автомобилей составила 6,7%, а всего в прошлом году на рынке ЕС их было 5,7% от общего числа.

Поэтому, по мнению экспертов, мировые автопроизводители будут активно развивать это направление. Например, японский Nissan Motor в рамках стратегии развития направления электромобилей планирует к 2022 финансовому году продавать 1 млн таких машин в год. Согласно прогнозам компании, на данное направление к 2022 году будет приходиться 40% продаж Nissan в Японии и Европе. К 2025 году этот показатель должен достичь в этих регионах 50%, в США он может составить 20-30%, а в Китае — 35-40%.

По прогнозам британской нефтегазовой корпорации ВР, за ближайшие 22 года электромобили в мире составят 15% автопарка. Неудивительно, что российские власти стремятся идти в ногу с прогрессом и развивать перспективное направление, в том числе, путем налоговых льгот. Подобные льготы могут стимулировать спрос на электокары и гибриды в России, полагают опрошенные "Прайм" эксперты.

ПРОРЫВОВ НЕ БУДЕТ

"Прорывов, конечно, не будет, такой транспорт останется нишевым сегментом", - рассуждает аналитик по авторынку "ВТБ Капитал" Владимир Беспалов. Тем не менее, с учетом того, что в других странах это одно из приоритетных направлений для автоотрасли, Россия рано или поздно тоже придет к тому же, уверен он. Логично, что власти уже задумываются о налоговых мерах стимулирования – на начальном этапе это будет играть важную роль.

Не менее важно и снижение стоимости приобретения и владения подобными автомобилями – сейчас они являются недешевым удовольствием для массового потребителя. Так, популярная модель электромобиля Nissan Leaf у себя на родине и в США стоит порядка 30 тысяч долларов, в России ожидается, что новая версия будет стоить 1,6 млн рублей. "Аудитория покупателей таких авто весьма невелика и для её существенного расширения скидки только в 18% будет мало - цена всё равно останется слишком высокой по сравнению с аналогами с двигателями внутреннего сгорания", - отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

При этом эксперты указывают, что вторая, не менее важная мера – создание в РФ соответствующей инфраструктуры, которая упростит и удешевит пользование "альтернативными авто". "Пока в стране достаточно слабо развита возможность зарядки подобных автомобилей, что сдерживает интерес к ним. При этом данная инициатива, на мой взгляд, абсолютно верна, ведь увеличение подобных машин на российских дорогах и, соответственно, снижение числа машин с бензиновыми двигателями, будет позитивно влиять на экологическую обстановку, что особенно важно для крупных городов", - заключил старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.