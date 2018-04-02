Банк плохих долгов под патронажем ЦБ обретает очертания

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ, Наталья Карнова. ЦБ в понедельник конкретизировал параметры создаваемого в настоящее время банка плохих активов. По словам зампреда регулятора Василия Поздышева, он будет сформирован на базе банка "Траст", к которому присоединятся активы банка "Рост", Автовазбанка и отчасти Промсвязьбанка. Все они находятся сейчас на разных этапах оздоровления или санации при содействии Банка России.

При этом их активы будут окончательно разделены: хорошие пойдут в Бинбанк и "Открытие", где они будут обслуживаться как обычные кредиты, а плохие сосредоточат в новой структуре. Туда же войдут непрофильные, связанные с бывшими акционерами и не имеющие отношения к будущим задачам активы упомянутых банков. ЦБ: Банк плохих активов будет создан из балансов "Рост банка", "Траста", ПСБ и АВБ

Ранее о том, что обсуждается идея создания спецбанка, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, однако она назвала ее сложнореализуемой. Тогда же глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов называл "Траст" и "Рост банк" наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации плохих активов.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Новый банк окажется "не совсем банком" в привычном понимании этого слова. По словам Поздышева, речь идет не о кредитной организации, банк будет работать как фонд прямых инвестиций и непрофильных активов. Возможно, в течение этого года у него отберут лицензию.

"Прайм" попросил экспертов высказать предположения, как будет работать новая структура. По их мнению, без отъема лицензии не обойтись. "В соответствии с федеральным законодательством целью деятельности банка будет получение прибыли, но, по сути, это не так. Фонд плохих активов должен быть некоммерческой организацией, поэтому вероятна сдача банковской лицензии и изменение ОПФ после объединения названных банков", - рассуждает ааналитик "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Судя по сказанному, с большой долей вероятности это будет организация без банковской лицензии, что исключает возможность осуществления ею банковских операций в классическом виде, согласен замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Михаил Полухин. "Фактически это может быть чем-то наподобие инвестиционного фонда или управляющей компании, балансодержателя проблемных ссуд и непрофильных для банков активов, основным видом деятельности которой будет являться хотя бы частичный возврат ранее предоставленных или вложенных средств", - пояснил он. СМИ: Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста"

Возможно изменение законодательства, чтобы закрепить некоммерческий статус и цели деятельности будущего фонда. Вероятно, они должны включать поддержку санируемых с участием регулятора банков за счет наделения фонда функциями реципиента их проблемных активов, что будет способствовать скорейшему оздоровлению проблемных кредитных организаций, а также взыскание проблемных долгов, чтобы компенсировать расходы Банка России.

ШАНСЫ НА УСПЕХ

Эксперты уверены, что деятельность фонда плохих активов в целом позитивно отразится на банковской системе РФ и повысит эффективность санации проблемных банков с участием ЦБ. "Она позволит оздоровить балансы банков, передающих свои проблемные активы в этот фонд, избежать дальнейших убытков, связанных с низким качеством данных активов и необходимостью формирования по ним резервов. Также позволит избежать дополнительных расходов, связанных с содержанием и обеспечением возвратности проблемных активов", - рассуждает Полухин.

По его словам, сосредоточение проблемных активов на балансе отдельной организации может повысить долю возмещения по ним за счет ее узкой специализации, консолидации требований по группам заемщиков и наличия определенного репутационного ресурса. При этом остается актуальным вопрос кадрового обеспечения деятельности фонда, поскольку задача очень амбициозная и требует высокопрофессионального профильного топ-менеджмента.

Фонд поможет повысить эффективность санаций крупных игроков с участием Банка России, согласен Беликов. Можно будет быстрее проводить расчистку балансов проблемных банков и концентрировать усилия на нормализации их деятельности, улучшении качества активов и восстановлении операционной эффективности. А взыскание плохих долгов будет осуществляться обособленно – другой структурой и другой командой. Это позволит не нагружать санируемые банки расходами (на формирование резервов, на взыскание), источник которых – действия прошлых бенефициаров и руководства этих банков. К тому же, деятельность фонда плохих активов не будет отягощена применимыми к банкам регулятивными требованиями, что даст возможность оптимизировать процесс взыскания проблемных долгов и проводить его с меньшими расходами.

ДЕНЕГ НЕ ВЕРНУТЬ?

Поздышев сообщил, что финансировать новую структуру будет ЦБ, однако о докапитализации речь не идет. В банк войдут активы примерно на 1,1 трлн рублей, при этом регулятор надеется вернуть 40-60%.

Действительно, Банк России в последнее время активно прорабатывает способы компенсации своих потерь на санации. Можно, к примеру, вспомнить недавнюю инициативу с компенсацией расходов регулятора за счет бывших собственников проблемных банков. И это правильно – финансирование АСВ и ФКБС не должно осуществляться за счет эмиссии новых денег, чтобы минимизировать влияние крупных санаций на инфляцию и другие макроэкономические показатели, считает Беликов.

Но, несмотря на это, предварительно озвученное взыскание на уровне 40-60% по проблемным и непрофильным активам объединяемых банков представляется очень оптимистичным сценарием, полагает он. Тот же "Траст", находясь на санации уже четвертый год, отражает все больше потерь и остается глубоко убыточным. Смена формы санации и ответственной за него команды едва ли сможет принципиально изменить ситуацию. Как правило, когда корень проблем в выводе активов на структуры бенефициаров, все проблемные требования кросс-дефолтны. При этом нет большой разницы между рядом технических структур – проблемных заемщиков, так как все они, в конечном счете, контролируются одними лицами, допустившими основания для санации банка. Возвратность требований в таких случаях низкая и универсальных инструментов ее стимулирования нет.