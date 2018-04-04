Малый и средний бизнес в России выживает за счет субсидий

МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Кредитование малого и среднего бизнеса, согласно исследованию "Эксперт РА", в прошлом году впервые за четыре года продемонстрировало рост. Показатель составил 6,1 триллиона рублей, что на 15% выше результатов 2016 года. В свою очередь ЦБ считает, что кредитование МСБ продолжает падать – на 7% в прошлом году, до 4,2 триллиона рублей.

Как поясняется в исследовании, отрицательная динамика у ЦБ в первую очередь связана с изменениями в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, которые были внесены в августе 2017 года, из-за чего свыше 600 тысяч организаций выпали из этой категории. В любом случае на докризисные уровни кредитование не вышло: за 2013 год банки выдали 8,1 триллиона рублей.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики говорят, что рост кредитования небольших предприятий поддержали введенные государством субсидии, в частности снижение ставки по кредиту до 6,5%. Скорее всего, в текущем году объем кредитования также покажет рост. Тем не менее, предупреждают эксперты, не стоит забывать и об увеличении объема платежей у заемщиков, и о высокой доле просроченных долгов.

Субсидии

С точки зрения поддержки важным является принятое решение, позволяющее понизить до 6,5% ставку по льготным кредитам малому и среднему бизнесу, которая субсидируется бюджетом, говорит руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. "Минусом этой новации является предполагаемый объем господдержки. Выделенная сумма на компенсацию, порядка 800 миллионов рублей, позволит льготно прокредитовать МСБ на 50 миллиардов рублей, что составляет менее 1% всех выданных малому и среднему бизнесу кредитных средств в 2017 году", - отмечает она.

По ее мнению, доступность льготных кредитов необходимо повышать, как и расширять число банков-участников программы льготного кредитования. "Это позволит нарастить долю компаний МСБ, которые могут обращаться за кредитными средствами и направлять их на развитие своего бизнеса", - отмечает Артемьева, добавляя, что сейчас предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих кредитные ресурсы, в России всего 22%.

Росту кредитования способствовало улучшение ситуации в российской экономике, а также сокращение ставок по кредитам, соглашается управляющий директор по развитию малого бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов. "Тенденция снижения - прямое следствие сокращения ключевой ставки ЦБ на фоне сбавления темпов роста инфляции в стране", - отмечает он.

Так, например, за 2017 год кредитный портфель МСБ Промсвязьбанка вырос на 40%. "Объем кредитов, выданных клиентам малого и среднего бизнеса, составил почти 45 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом портфель увеличился на 13,9 миллиарда рублей. Положительная динамика вызвана снижением ключевой ставки, расширением продуктовой линейки для МСБ и смягчением требований к заемщикам", - перечисляет он.

По его словам, за год банк выдал около 6,5 тысячи кредитов, более половины которых получили клиенты среднего бизнеса. Малый и микробизнес - одну пятую и четверть соответственно, уточняет он. В общем из всех клиентов, у которых есть потребность в кредитных ресурсах, получают кредитные средства 60-65%, говорит Тихонов.

Число предприятий малого и среднего сектора в 2015-2016 годах возобновило рост и достигло значения в 2,784 миллиона юридических лиц и 2,524 миллиона индивидуальных предпринимателей, отмечает генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Риски

Несмотря на возросший объем кредитования, не стоит забывать, что за этим стоит рост объема платежей заемщиков, говорит Артемьева. "И совершенно не факт, что, воспользовавшись снижением ставки, заемщик сегмента МСБ, который ранее добросовестно обслуживал заем условным объемом 1х, будет показывать такое же качество кредитной дисциплины при обслуживании долга в 1,5х", - отмечает она. Таким образом, с ростом долговой нагрузки заемщика увеличивается и принимаемый на него кредитный риск, поясняет эксперт.

Портфель задолженности малых и средних предприятий в силу низкой срочности выдач в предшествующие годы продолжил сокращаться, говорит Имаева. На этом фоне доля кредитов МСП в общем рыночном кредитном портфеле также снизилась. Но на опасно высоком уровне продолжает оставаться доля просроченной задолженности, предупреждает она.

"Предпринимательский климат, скорее, депрессивный: оценки предпринимателями текущего финансового положения их компаний ухудшаются, однако ожидания улучшения ситуации все еще сильны", - говорит она.

Дальше - больше

Тихонов ожидает, что к концу 2018 года ставки по кредитам МСБ могут опуститься. "Причиной этого также станет сокращение ставок со стороны ЦБ: на конец года ключевая ставка может достигнуть 6,75%. Как следствие, рост кредитования сегмента МСБ на этом фоне продолжится и достигнет уровня 9-10% год к году", - прогнозирует он.

Имаева говорит, что также обнадеживает увеличение доли кредитов, выданных на 3 и более лет и устойчивое снижение уровня процентных ставок, обусловленное рекордно низкой инфляцией и снижением ключевой ставки.